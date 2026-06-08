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Славия подписа с двама нови

Славия подписа с двама нови

8 Юни, 2026 22:19 435 0

  • славия-
  • умаро балде-
  • илиан антонов-
  • монтана-
  • маритимо-
  • португалия-
  • първа лига

Умаро Балде и Илиан Антонов преминаха при "белите"

Славия подписа с двама нови - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Славия привлече Умаро Балде и Илиан Антонов. Договорите на двамата са за по три сезона.

26-годишното крило Балде игра в Монтана през миналия сезон. Преди това носи екипа на Маритимо Б, Фафе, Варзим, Синфаеш и Торензе в своята родина Португалия. През 2022 година Балде дебютира за националния отбор на Гвинея Бисау.

Като юноша Балде защитава цветовете на Спортинг (Лисабон), Маритимо и Тондела и има един мач за състава на Португалия U16.

Илиан Антонов, който е на 21 години и до момента беше собственост на ЦСКА, също играе на поста крило. Той е бивш юношески национал на България.


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