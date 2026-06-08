Илиян Филипов: "Това вече не е нормално забавяне, това е пълно бездействие"

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, съобщи подробности относно Етап 2 от строителството на клубния стадион - "Христо Ботев“.
Ето какво написа Филипов във Facebook:
"Всеки ден ме спират фенове по улиците, а десетки други ми пишат и питат едно и също:
"Какво става с Етап 2 на стадион "Христо Ботев“?“
Ето какво става.
Имаме подписан договор още от месец март.
Имаме избран изпълнител.
Но нямаме строителен надзор.
А без строителен надзор договорът не може да бъде изпълняван и строителството не може да започне.
Най-притеснителното е, че повече от три месеца по-късно все още няма дори обявена обществена поръчка за избор на надзор в сайта на Община Пловдив.
Това вече не е нормално забавяне.
Това е пълно бездействие.
Дали е умишлено или е резултат от некомпетентност, оставям всеки сам да прецени.
Фактите са ясни - три месеца след подписването на договора няма нито една реална стъпка към старта на Етап 2.
А през това време ботевистите чакат.
И имат право да питат:
Кой и защо бави довършването на стадион "Христо Ботев“?
Защото когато имаш договор, имаш изпълнител, а дори не си обявил поръчка за надзор, трудно можеш да убедиш някого, че искаш проектът да започне възможно най-бързо.
Ботевистите заслужават отговори. И най-вече - заслужават действия.
Само Ботев!"
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