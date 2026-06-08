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Илиян Филипов: "Това вече не е нормално забавяне, това е пълно бездействие"

Илиян Филипов: "Това вече не е нормално забавяне, това е пълно бездействие"

8 Юни, 2026 21:14 1 425 8

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Босът на Ботев Пловдив говори за Етап 2 от строителството на "Колежа"

Илиян Филипов: "Това вече не е нормално забавяне, това е пълно бездействие" - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, съобщи подробности относно Етап 2 от строителството на клубния стадион - "Христо Ботев“.

Ето какво написа Филипов във Facebook:

"Всеки ден ме спират фенове по улиците, а десетки други ми пишат и питат едно и също:

"Какво става с Етап 2 на стадион "Христо Ботев“?“

Ето какво става.

Имаме подписан договор още от месец март.

Имаме избран изпълнител.

Но нямаме строителен надзор.

А без строителен надзор договорът не може да бъде изпълняван и строителството не може да започне.

Най-притеснителното е, че повече от три месеца по-късно все още няма дори обявена обществена поръчка за избор на надзор в сайта на Община Пловдив.

Това вече не е нормално забавяне.

Това е пълно бездействие.

Дали е умишлено или е резултат от некомпетентност, оставям всеки сам да прецени.

Фактите са ясни - три месеца след подписването на договора няма нито една реална стъпка към старта на Етап 2.

А през това време ботевистите чакат.

И имат право да питат:

Кой и защо бави довършването на стадион "Христо Ботев“?

Защото когато имаш договор, имаш изпълнител, а дори не си обявил поръчка за надзор, трудно можеш да убедиш някого, че искаш проектът да започне възможно най-бързо.

Ботевистите заслужават отговори. И най-вече - заслужават действия.

Само Ботев!"


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  • 1 Помак

    2 0 Отговор
    Аз та уважавах не кат фен а като успял човек ...а ти сега с този пост ..ок+ Ка сичко .. нито съм от Ботев ,нито от Пловдив

    21:37 08.06.2026

  • 2 Хахаха

    2 0 Отговор
    На Илиян ВЕЧЕ е скроена шапката ... Това е подставен човек ...скоро и РолсРойса ще сдаде ... Ветко сервитьора е по-умен от този ... тракторист.
    Май ПИМКа ще премине към ХЪСа, както хотел Марица на Ветко

    21:48 08.06.2026

  • 3 Един от русенско

    1 1 Отговор
    ..хъс почти затвориха базата си в Русе една от големите в бг ...та хъс не са лоша фирма но като се земеш на сериозно понякога ставаш за резил

    21:52 08.06.2026

  • 4 Между очите

    1 0 Отговор
    Тук е прав Общината явно бойкотира спорта... По скоро само ФК Ботев.

    22:30 08.06.2026

  • 5 Кмет

    1 0 Отговор
    Защо се правят въртели?! Явно кмета не иск да остане стадиона. Пречки, а в София хората правят всичко възможно да помогнат на а клубовете

    22:31 08.06.2026

  • 6 Земеделец

    1 0 Отговор
    Илиан Иван Ивайло
    Какъвто и да е по име Казва истини

    22:33 08.06.2026

  • 7 Левскар

    1 0 Отговор
    Вероятно кмета е локомотивец.

    22:33 08.06.2026

  • 8 Напред

    1 1 Отговор
    Трябва да има хубави стадиони! Всеки отбор да има прекрасни терени

    22:35 08.06.2026

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