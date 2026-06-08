Илиян Филипов: "Това вече не е нормално забавяне, това е пълно бездействие"

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, съобщи подробности относно Етап 2 от строителството на клубния стадион - "Христо Ботев“.

Ето какво написа Филипов във Facebook:

"Всеки ден ме спират фенове по улиците, а десетки други ми пишат и питат едно и също:

"Какво става с Етап 2 на стадион "Христо Ботев“?“

Ето какво става.

Имаме подписан договор още от месец март.

Имаме избран изпълнител.

Но нямаме строителен надзор.

А без строителен надзор договорът не може да бъде изпълняван и строителството не може да започне.

Най-притеснителното е, че повече от три месеца по-късно все още няма дори обявена обществена поръчка за избор на надзор в сайта на Община Пловдив.

Това вече не е нормално забавяне.

Това е пълно бездействие.

Дали е умишлено или е резултат от некомпетентност, оставям всеки сам да прецени.

Фактите са ясни - три месеца след подписването на договора няма нито една реална стъпка към старта на Етап 2.

А през това време ботевистите чакат.

И имат право да питат:

Кой и защо бави довършването на стадион "Христо Ботев“?

Защото когато имаш договор, имаш изпълнител, а дори не си обявил поръчка за надзор, трудно можеш да убедиш някого, че искаш проектът да започне възможно най-бързо.

Ботевистите заслужават отговори. И най-вече - заслужават действия.

Само Ботев!"