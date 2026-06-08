Важни промени в наредбата за efbet Лига през сезон 2026/27

Българският футболен съюз обяви официално важни промени в наредбата за българското първенство, които ще влязат в сила от сезон 2026/2027.

Промените засягат няколко основни направления – участието на български футболисти в мачовете от efbet Лига, използването на състезатели извън Европейския съюз, възможностите за отлагане на срещи от клубове, участващи в европейските клубни турнири, както и процедурата по връщане на топката по време на официални мачове.

От сезон 2026/2027 всеки клуб трябва да запише в тимовия лист минимум петима български футболисти, а четирима трябва да стартират като титуляри. Сред тях задължително трябва да има поне един футболист до 23 години (роден след 1 януари 2003 година) който да започне в стартовия състав и да остане на терена минимум едно полувреме.

Клубовете ще имат възможност да се откажат от правилото за задължителен минимален брой български футболисти, като за целта заплатят компенсация в размер на 300 000 евро на две вноски. Дори при заплащане на компенсацията обаче остава в сила задължението за участие на футболист до 23 години, който трябва да играе минимум 45 минути.

За български футболист се приема местен играч, който е картотекиран в БФС минимум три години в периода между 15 и 21-годишна възраст и отговаря на изискванията за участие в националните отбори съгласно Правилника за прилагане на Устава на ФИФА.

За новия сезон се увеличават възможностите за използване на футболисти извън Европейския съюз в мачовете от efbet Лига. Максималният брой се повишава от седем на осем състезатели.

За шестия, седмия и осмия футболист извън ЕС клубовете ще заплащат такса в размер на 25 000 евро на състезател преди началото на шампионата.

Клубовете, които участват в европейските клубни турнири, ще могат да отлагат само един мач преди или след първия плейофен двубой за попадане в основната фаза на европейски клубен турнир. Отлагането може да се отнася до среща от петия или шестия кръг на шампионата.

Запазва се правото на отлагане на втора среща при класиране на съответния клуб в основната фаза на европейски клубен турнир.

Ако даден отбор играе европейски мач във вторник (домакинство), то той ще играе мач от първенството в петък, ако играе във вторник и гостува, домакинството от първенството ще е в събота.

Ако даден отбор играе в Европа в сряда без значение дали е домакин или гост, ще играе в събота в efbet Лига.

Ако даден отбор играе европейски мач в четвъртък (домакинство) - мачът в България ще е в неделя, при гостуване в четвъртък, мачът ще е в понеделник.

Промени има и в организацията по връщането на топката по време на официалните мачове. Около терена ще бъдат разположени 14 конуса, върху които ще стоят резервните топки.

Децата, ангажирани с подаването на топките, ще бъдат задължени да поставят топката върху съответния конус, съгласно въведената процедура.