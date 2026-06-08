Лука Модрич влиза в историята - изравни Меси

Емблематичният капитан на Хърватия - Лука Модрич, вече може да се похвали с 198 мача за националния отбор – постижение, което го нарежда редом до аржентинския магьосник Лионел Меси. Това историческо изравняване стана факт след контролата срещу Словения, в която Модрич не само изведе тима си напред в резултата, но и демонстрира, че възрастта е просто число за истинските шампиони.

Въпреки впечатляващите рекорди на Модрич и Меси, португалската суперзвезда Кристиано Роналдо остава на върха с феноменалните 227 участия за националния си отбор. И тримата футболни титани ще бъдат сред големите звезди на предстоящото Световно първенство в Канада, САЩ и Мексико през 2026 година – турнир, който обещава да бъде истински празник за феновете на красивата игра.

На 40-годишна възраст, Лука Модрич продължава да пише златни страници в своята кариера. След като от лятото на 2025 г. ще облече екипа на Милан, хърватският маестро вече е оставил незаличима следа в Реал Мадрид, където от 2012 г. насам спечели шест пъти Шампионската лига, пет пъти Световното клубно първенство, четири титли в Ла Лига, две Купи на краля и пет Суперкупи на Испания. Преди това Модрич блестеше с екипите на Динамо Загреб и Тотнъм, доказвайки се като един от най-елегантните полузащитници на своето поколение.

2018 година се оказа върхова за Модрич – тогава той грабна престижната „Златна топка“ и изведе Хърватия до сребърните медали на Мондиала в Русия. Четири години по-късно, през 2022 г., добави и бронз към колекцията си. Световното първенство през 2026 г. ще бъде петото за него – истинско доказателство за издръжливост, класа и отдаденост към футбола.