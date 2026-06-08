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Лука Модрич влиза в историята - изравни Меси

Лука Модрич влиза в историята - изравни Меси

8 Юни, 2026 23:27 742 4

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Хърватската легенда продължава да чупи рекорди и да вдъхновява феновете по целия свят

Лука Модрич влиза в историята - изравни Меси - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Емблематичният капитан на Хърватия - Лука Модрич, вече може да се похвали с 198 мача за националния отбор – постижение, което го нарежда редом до аржентинския магьосник Лионел Меси. Това историческо изравняване стана факт след контролата срещу Словения, в която Модрич не само изведе тима си напред в резултата, но и демонстрира, че възрастта е просто число за истинските шампиони.

Въпреки впечатляващите рекорди на Модрич и Меси, португалската суперзвезда Кристиано Роналдо остава на върха с феноменалните 227 участия за националния си отбор. И тримата футболни титани ще бъдат сред големите звезди на предстоящото Световно първенство в Канада, САЩ и Мексико през 2026 година – турнир, който обещава да бъде истински празник за феновете на красивата игра.

На 40-годишна възраст, Лука Модрич продължава да пише златни страници в своята кариера. След като от лятото на 2025 г. ще облече екипа на Милан, хърватският маестро вече е оставил незаличима следа в Реал Мадрид, където от 2012 г. насам спечели шест пъти Шампионската лига, пет пъти Световното клубно първенство, четири титли в Ла Лига, две Купи на краля и пет Суперкупи на Испания. Преди това Модрич блестеше с екипите на Динамо Загреб и Тотнъм, доказвайки се като един от най-елегантните полузащитници на своето поколение.

2018 година се оказа върхова за Модрич – тогава той грабна престижната „Златна топка“ и изведе Хърватия до сребърните медали на Мондиала в Русия. Четири години по-късно, през 2022 г., добави и бронз към колекцията си. Световното първенство през 2026 г. ще бъде петото за него – истинско доказателство за издръжливост, класа и отдаденост към футбола.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    ША СТАНЕ ЛИЦЕ НА КОООФФФЛЕНД????

    23:50 08.06.2026

  • 2 Евро Банга Ранга

    1 2 Отговор
    Тоя ром що се е маскирал кат кукер ?

    Коментиран от #3

    00:07 09.06.2026

  • 3 Копейкин Костя

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евро Банга Ранга":

    Щото Радьев не може!

    00:28 09.06.2026

  • 4 .....

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    00:44 09.06.2026

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