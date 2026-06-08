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Марин Чилич се завърна триумфално

Марин Чилич се завърна триумфално

8 Юни, 2026 20:53 275 0

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Победа срещу Шаповалов в Хертогенбош

Марин Чилич се завърна триумфално - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Марин Чилич, един от най-опитните тенисисти на тура, напомни за себе си с впечатляващо представяне в началото на сезона на трева. 37-годишният хърватин показа, че годините са само число, като преодоля канадския талант Денис Шаповалов в първия кръг на престижния турнир ATP 250 в Хертогенбош, Нидерландия.

Сблъсъкът между Чилич и Шаповалов се превърна в истински трилър, продължил близо три часа на централния корт.

Двамата си размениха по два пробива в откриващия сет, който логично се реши в тайбрек. Там младият канадец показа по-здрави нерви и поведе в резултата.

Във втората част Чилич демонстрира стабилност на сервис и успя да обърне развоя на мача. Хърватинът реализира три пробива и въпреки че допусна два, успя да изравни сетовете.

В решителния трети сет опитният тенисист бе още по-убедителен на първи сервис, като постигна нови три пробива срещу два за Шаповалов и затвори мача с крайното 6:7(5), 6:4, 7:5.

В осминафиналната фаза Чилич ще се изправи срещу португалеца Нуно Боржеш, който елиминира французина Терънс Атман.


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