Ботев Пловдив ще търси втора поредна победа при домакинството си на Спартак Варна

Ботев Пловдив посреща Спартак Варна в двубой от 28-ия кръг на efbet Лига. Сблъсъкът на стадион "Христо Ботев" започва в 17:00 часа и ще бъде ръководен от Валентин Железов. Срещата ще се предава на живо по Диема спорт.

Ботев влиза в мача като 11-ти с 33 точки. При победа "жълто-черните" ще се изкачат с цели три места до осмото. Пловдивчани се върнаха на успешния път в последния кръг преди паузата, надделявайки над Славия с 1:0. Ботев е с негативен баланс на "Колежа" с постигнати дотук 4 победи, 3 равенства и 6 загуби при обща голова разлика 12:18.

Спартак Варна пристига в Пловдив като 13-ти с 23 точки. При успех варненци ще излязат от зоната на изпадащите, изпреварвайки Добруджа. "Соколите" са в серия от три поредни загуби, като за последно надделяха над Монтана у дома. Спартак е сред най-слабите гости в efbet Лига с постигнати дотук една победа, седем равенства и пет поражения с обща голова разлика 7:16.

Двата отбора играха за последно през декември миналата година в 1/8 финал за Sesame Купа на България. На стадион "Спартак" във Варна "канарчетата" спечелиха с 2:0 след попадения на Армстронг Око-Флекс и Франклин Маскоте.

Цените на билетите са следните:

- Трибуна Юг / Изток / Север – € 10 / 19,55 лв.

- Сектор А, Блок 1,2,6,7 – € 15 / 29,34 лв.

- Сектор А, Блок 3, 5 – € 20 / 39,11 лв.

- Сектор А, Блок 4, P1, P3 – € 25 / 48,90 лв.

- Сектор А, P2 – € 45 / 88,01 лв.

- Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – € 75 / 146,69 лв.