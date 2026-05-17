Александър Пулев: Имаме 3 месеца да спечелим обратно 3 млрд. € за икономиката

Поздрави за Дара, за историческия успех да сложи България на картата на световните таланти, бяха първите думи на вицепремиерът и министър на икономика, инвестиции и индустрията Александър Пулев в интервю пред БНР.
"Имаме 3 месеца да спечелим обратно 3 млрд. евро за икономиката и да преодолеем 3 години нищоправене", заяви той.
А за домакинството на България на Евровизия догодина той обеща:
"Пълна подкрепа за българските таланти, това беше заложено в предизборната ни платформа и сега е основен ангажимент. Всичко предизборно ще бъде заложено в програмата на партията."
Пулев посочи, че състоянието на фиска ни е абсолютно критично и финансовият министър Гълъб Донев и екипът му правят анализи и през идната седмица ще дадат брифинг и ще изнесат подробна информация. Вицепремиерът не уточни никакви параметри на "критичния фиск" критично – "ситуацията е катастрофална!"
"Трябва сега да направим всички тези болезнени реформи и се слага акцент върху европейските средства. Трябва неуморна работа и сме длъжни да активираме тези ресурси - срещу тях стоят структурни реформи и ще се позовем на мощната подкрепа в парламента, да преодолеем всички дефицити от предишни правителство. Имаме отговорност на правителството да структурираме програмите максимално, за да стигнат до регионите", коментира в Неделя 150 вицепремиерът и министър на иконовмиката.
И допълни:
"Всичките кризи и неефективности, заложен в системата, говоря за дефицит в морала, интегритета и експертизата. Трудно е, много е трудно, не сме обещали чудеса, няма как да преодолеем тези кризи и да заложим неутрален бюджет. Знам че ще предстои болезнена административна реформа и да се оптимизират разходите във всеки един компонент. Ще се наложи да понесем тази политическа отговорност. Нямаме много опции и сме ограничени във фактор "време", и болезнените решения трябва да се вземат още тази година.
Според Александър Пулев всичко зависи от състоянието на пазар:
"В момента има спирала от кризи, имаме отговорност пред потребители и семейства, и към бизнеса да организираме мрежа от форми на подкрепа и заедно да преодолеем кризите."
Той посочи, че в момента има голяма доза привнесена инфлация, но има и местни проблеми в нелоялни търговски практики и спекула.
"Разработили сме мерки, които се борят с нелоялни търговски практики и спекула и пазарът да функционира на пазарен принцип. А това е нарушено особено в сегмента модерна търговия. Не залагаме на забрана на нормативна база. Не залагаме нито една непазарна, всички мерки са пазарни", убуден е Пулев.
И твърди, че "сега има пазарна аномалия и българският потребител плаща 3 пъти по-висока надценка на храните от първа необходимост, по-висока на база на нормите":
"Изнесена информация показва, че веригите залага до 130 % надценка при нормална 30%. 3 пъти по-високи цени в сравнение със същите храни в Европа. Не сме във война с веригите а с нелоялните търговски практики. Искаме да заложим правила, които важат за всички, не искаме социално отговорна дейност от веригите, искаме да не слагат 2 пъти по-високи цени и отношението към българите да е същото каквото е към собствените им акционери. Дефинирали сме 33 нелоялни търговски практики и българските производители са в сърцето на нашата инициатива."
Вицепремиерът съобщи и за създаване на ново звено с контролни и регулаторни органи за координация, а целта е да бъдат подкрепени мощно родните производители и потребители.
"Това звено ще координира и ще очаквам от тях резултати всяка седмица. Бил съм мениджър в частния сектор и знам, че първо се прави конструкция с участие от всички заинтересовани страни. Другото направление в това звено е център за компетентност и всяка седмица ще се изчислява справедлива пазарна цена. Тя не е задължителна, но ще показва какви са цените при липсата на спекула с нормална надценка, като в Европа 25 – 30% и липса на нелоялна търговска практика.
Пулев бе категоричен, че ще изискват информация, отчетност и прозрачност и "държавата няма да бъде безучастен наблюдател, ще действаме като правителство и имаме куража да защитим българския потребител":
"Да кажем на веригите, че трябва да спазват правилата – бизнес империя в модерната търговия консолидира оборот 5 млрд. евро на година, а санкция 10% от оборота ще има силен дисциплиниран ефект. Смятам, че това ще промени цялостната картина на пазара. Моят апел на изслушване Комисията по бюджет и финанси в НС за ускоряване, като последна стъпка, да бъде ускорена съдебната реформа и тези наши усилия на изпълнителната власт, когато се създадат съдебните производства, и съдебната власт да си свърши работата, да видим ефекта. Ние не искаме изкривяване на пазара, а премахване на пазарните аномалии. Нашата цел е резултатите да се видят в рамките на няколко месеца, говорим за краткосрочен ефект.
Вицепремиерът и министър на икономиката коментира в Неделя 150 и кризата с горивата, енергетиката и подробно разясни какви мерки се предприемат за овладяване на ситуацията:
"С вицепремиера Пеканов ще капитализираме региона (Стара Загора), ще дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато имаме устойчива позиция за преговори с Европа."
"Основната роля на правителството е да има работещи институции и ясни правила, и всичко министерства с един принцип да дават пълна писта и административна подкрепа на бизнеса. За да се случи това, трябва предсказуемост и по-доби условия за бизнеса", обеща Пулев.
Той обясни, че в момента е в Стара Загора и ще се дадат около 200 млн. евро за минната индустрия и енергетиката, но нищо няма да се закрива. За инвестициите вицепремиерът каза, че и за този сектор ще има спецзвено към МС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 тикван чекмеджаров: не ни забравяйте
новите чекмеджета
Коментиран от #27
13:48 17.05.2026
5 мазнярът пропуска да каже
Коментиран от #29
13:49 17.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
17 новина
До коментар #9 от "Факт":София npaйд са на първа линия.
14:13 17.05.2026
21 хмммм
Коментиран от #28
14:39 17.05.2026
26 ориент експрес
Коментиран от #46
14:51 17.05.2026
27 Така де
До коментар #3 от "тикван чекмеджаров: не ни забравяйте":Никой няма да даде 3 млрд евро на русофилска държава, която е чадър над Путин пред Европейския трибунал.
14:55 17.05.2026
28 Сулю
До коментар #22 от "Пульо,":При комуниста всичката пара е в свирката. Неоспорим факт!
14:57 17.05.2026
29 Наш човек
До коментар #5 от "мазнярът пропуска да каже":И два милиарда за руските офшорки в Кипър.
14:59 17.05.2026
30 Хахахаха
До коментар #8 от "Ку-ку":Тия трябва да се молят за пари от тупин, не от Европа.
15:00 17.05.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 По точно
До коментар #10 от "глоги":Три млрд евро ще ги видят през крив макарон. Както спряха парите на русофила Орбан, така ще спрат парите и на русофила Радев!
Коментиран от #50, #51
15:03 17.05.2026
38 Така е
До коментар #36 от "Хахахаха":Тоз път ЕС ще ги прати при Путин, той да им даде 3 млрд евро. Нали него пазят от Европейския трибунал!
Коментиран от #40
15:12 17.05.2026
39 Морския
До коментар #35 от "Ддд":Виденов беше точен,Показа на копейките колко силен е лева.
15:15 17.05.2026
40 Денги нет
До коментар #38 от "Така е":Сега трябва да плащаме и данънък рус + боташ
15:18 17.05.2026
46 Ставри
До коментар #26 от "ориент експрес":За 3 часа могат да арестуват 33 олигарха и 66 държавни служители. Стига да има желание. В тази държава никой не се пази като краде.
15:52 17.05.2026
49 Да де
До коментар #47 от "Дано":Никакви евросредства за русофилска България. Радев да ходи при приятеля си Путин той да му дава заеми.
16:30 17.05.2026
50 Така е
До коментар #34 от "По точно":От ЕК трябва да наложат стриктни финансови ограничения към отявленото проруско правителство на Р. Радев. Спиране на всякакви средства по ПВУ и дори заеми. Обратното означава, че европейските лидери са действително меки китки.
16:40 17.05.2026
51 456
До коментар #34 от "По точно":И ако България спре 1,4 милиарда за Осрайна ,полувината пари сме си ги върнали. Другата 1/2 са заем . Значи можеме и без тях. А ако се спрят плащанията за укра и по други " програми" още повече пари ще има.
И какво излиза: по- добре изправени / а не на Г или Л/ и май..му на парите от Брюксел.
Коментиран от #52
16:41 17.05.2026
52 Хи хи
До коментар #51 от "456":Че те парите за Украйна да не мислиш , че стигат до България ? Там нещата са автоматизирани . А като сметнеш , че ние не можем да ги реализираме , те си остават в бюджета на ЕС . Какво те вълнува какво ще ги прави ЕС тия пари след като ти не си кадърен да ги вземеш .
Коментиран от #54
16:53 17.05.2026
53 Този
17:13 17.05.2026
54 456
До коментар #52 от "Хи хи":Без хи хи ,сега ми кажи тези 1,4 милиарда за " заема" на укра къде са?
В коя банка ?
Жакер: в България са . И това са пари които служебното правителство изтегли като заем ,и малко преди новото правителство да встъпи искаха да ги теглят.
17:15 17.05.2026