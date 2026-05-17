Александър Пулев: Имаме 3 месеца да спечелим обратно 3 млрд. € за икономиката

17 Май, 2026 13:40 1 344 54

  • александър пулев-
  • икономика-
  • фискален дълг

Пулев посочи, че състоянието на фиска ни е абсолютно критично и финансовият министър Гълъб Донев и екипът му правят анализи и през идната седмица ще дадат брифинг и ще изнесат подробна информация

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поздрави за Дара, за историческия успех да сложи България на картата на световните таланти, бяха първите думи на вицепремиерът и министър на икономика, инвестиции и индустрията Александър Пулев в интервю пред БНР.

"Имаме 3 месеца да спечелим обратно 3 млрд. евро за икономиката и да преодолеем 3 години нищоправене", заяви той.

А за домакинството на България на Евровизия догодина той обеща:

"Пълна подкрепа за българските таланти, това беше заложено в предизборната ни платформа и сега е основен ангажимент. Всичко предизборно ще бъде заложено в програмата на партията."

Пулев посочи, че състоянието на фиска ни е абсолютно критично и финансовият министър Гълъб Донев и екипът му правят анализи и през идната седмица ще дадат брифинг и ще изнесат подробна информация. Вицепремиерът не уточни никакви параметри на "критичния фиск" критично – "ситуацията е катастрофална!"

"Трябва сега да направим всички тези болезнени реформи и се слага акцент върху европейските средства. Трябва неуморна работа и сме длъжни да активираме тези ресурси - срещу тях стоят структурни реформи и ще се позовем на мощната подкрепа в парламента, да преодолеем всички дефицити от предишни правителство. Имаме отговорност на правителството да структурираме програмите максимално, за да стигнат до регионите", коментира в Неделя 150 вицепремиерът и министър на иконовмиката.

И допълни:

"Всичките кризи и неефективности, заложен в системата, говоря за дефицит в морала, интегритета и експертизата. Трудно е, много е трудно, не сме обещали чудеса, няма как да преодолеем тези кризи и да заложим неутрален бюджет. Знам че ще предстои болезнена административна реформа и да се оптимизират разходите във всеки един компонент. Ще се наложи да понесем тази политическа отговорност. Нямаме много опции и сме ограничени във фактор "време", и болезнените решения трябва да се вземат още тази година.

Според Александър Пулев всичко зависи от състоянието на пазар:

"В момента има спирала от кризи, имаме отговорност пред потребители и семейства, и към бизнеса да организираме мрежа от форми на подкрепа и заедно да преодолеем кризите."

Той посочи, че в момента има голяма доза привнесена инфлация, но има и местни проблеми в нелоялни търговски практики и спекула.

"Разработили сме мерки, които се борят с нелоялни търговски практики и спекула и пазарът да функционира на пазарен принцип. А това е нарушено особено в сегмента модерна търговия. Не залагаме на забрана на нормативна база. Не залагаме нито една непазарна, всички мерки са пазарни", убуден е Пулев.

И твърди, че "сега има пазарна аномалия и българският потребител плаща 3 пъти по-висока надценка на храните от първа необходимост, по-висока на база на нормите":

"Изнесена информация показва, че веригите залага до 130 % надценка при нормална 30%. 3 пъти по-високи цени в сравнение със същите храни в Европа. Не сме във война с веригите а с нелоялните търговски практики. Искаме да заложим правила, които важат за всички, не искаме социално отговорна дейност от веригите, искаме да не слагат 2 пъти по-високи цени и отношението към българите да е същото каквото е към собствените им акционери. Дефинирали сме 33 нелоялни търговски практики и българските производители са в сърцето на нашата инициатива."

Вицепремиерът съобщи и за създаване на ново звено с контролни и регулаторни органи за координация, а целта е да бъдат подкрепени мощно родните производители и потребители.

"Това звено ще координира и ще очаквам от тях резултати всяка седмица. Бил съм мениджър в частния сектор и знам, че първо се прави конструкция с участие от всички заинтересовани страни. Другото направление в това звено е център за компетентност и всяка седмица ще се изчислява справедлива пазарна цена. Тя не е задължителна, но ще показва какви са цените при липсата на спекула с нормална надценка, като в Европа 25 – 30% и липса на нелоялна търговска практика.

Пулев бе категоричен, че ще изискват информация, отчетност и прозрачност и "държавата няма да бъде безучастен наблюдател, ще действаме като правителство и имаме куража да защитим българския потребител":

"Да кажем на веригите, че трябва да спазват правилата – бизнес империя в модерната търговия консолидира оборот 5 млрд. евро на година, а санкция 10% от оборота ще има силен дисциплиниран ефект. Смятам, че това ще промени цялостната картина на пазара. Моят апел на изслушване Комисията по бюджет и финанси в НС за ускоряване, като последна стъпка, да бъде ускорена съдебната реформа и тези наши усилия на изпълнителната власт, когато се създадат съдебните производства, и съдебната власт да си свърши работата, да видим ефекта. Ние не искаме изкривяване на пазара, а премахване на пазарните аномалии. Нашата цел е резултатите да се видят в рамките на няколко месеца, говорим за краткосрочен ефект.

Вицепремиерът и министър на икономиката коментира в Неделя 150 и кризата с горивата, енергетиката и подробно разясни какви мерки се предприемат за овладяване на ситуацията:

"С вицепремиера Пеканов ще капитализираме региона (Стара Загора), ще дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато имаме устойчива позиция за преговори с Европа."

"Основната роля на правителството е да има работещи институции и ясни правила, и всичко министерства с един принцип да дават пълна писта и административна подкрепа на бизнеса. За да се случи това, трябва предсказуемост и по-доби условия за бизнеса", обеща Пулев.

Той обясни, че в момента е в Стара Загора и ще се дадат около 200 млн. евро за минната индустрия и енергетиката, но нищо няма да се закрива. За инвестициите вицепремиерът каза, че и за този сектор ще има спецзвено към МС.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тоя си е чиста проба

    27 5 Отговор
    мазен евгени минчев с ботокс и да ме извинява другарят минчев за сравнението, но не мога да напиша думата, че трият

    13:42 17.05.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    16 4 Отговор
    ΔΑΡΑ ще удари едно рамо, не се косете.🤣 Ако Саня няма нищо против, де.😎

    13:45 17.05.2026

  • 3 тикван чекмеджаров: не ни забравяйте

    18 2 Отговор
    имаме опит да спечелим обратно 3 млрд. € за
    новите чекмеджета

    Коментиран от #27

    13:48 17.05.2026

  • 4 БОЦ - ко

    17 1 Отговор
    Пульо, Сульо - все едно,
    А обещанията "дано"...

    13:48 17.05.2026

  • 5 мазнярът пропуска да каже

    16 7 Отговор
    че милиардите са за украинската "икономика"

    Коментиран от #29

    13:49 17.05.2026

  • 6 муцунка

    11 4 Отговор
    Бангаранга трангапранга.

    13:54 17.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ку-ку

    11 12 Отговор
    Помолете за помощ батБойко, защото само когато той управлява еврофондовете не са спирани или не усвоявани....а вие като сте неможачи като нищо ще издухаме тази възможност 🤣🤣🤣

    Коментиран от #14, #30

    14:00 17.05.2026

  • 9 Факт

    10 5 Отговор
    Като нахлуят феновете на Евровизия ще напълнят гушите на бизнесмени и търговци.

    Коментиран от #17

    14:00 17.05.2026

  • 10 глоги

    12 5 Отговор
    ИмаТе 3 месеца да спечелиТЕ обратно 3 млрд. € за вашите джобчета,а не за икономиката ни.

    Коментиран от #34

    14:04 17.05.2026

  • 11 Нахраниха ни

    14 2 Отговор
    Банга Ранга. Ура ...Ура.

    14:05 17.05.2026

  • 12 Васил

    11 3 Отговор
    Как ще ги спечелите като издоите народа ма що не пуснете още полиция с камери на всеки 100 метра за да сте сигурни.

    14:07 17.05.2026

  • 13 успех

    7 6 Отговор
    Ако това което говореше днес по Неделя -150 стане , той ще е най-добрият икономически министър до сега !!

    14:07 17.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 665

    7 6 Отговор
    Евровизия печелим, та някакви 3млрд. ли ще ни се опънат !

    14:12 17.05.2026

  • 17 новина

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    София npaйд са на първа линия.

    14:13 17.05.2026

  • 18 гладна рангапутаранга

    13 0 Отговор
    милиардки сънува

    14:14 17.05.2026

  • 19 сноу

    9 1 Отговор
    И пульо ,и опульо... празни приказки и все на джаста- праста ги избива..

    14:25 17.05.2026

  • 20 Спец

    9 1 Отговор
    Нищо отнякъде, особено от ЕС, няма да получим, докато Радев не изпълни команда "Поправи се!" Как така ще отказва трибунал за Путин и репарации от Русия?!

    14:28 17.05.2026

  • 21 хмммм

    6 1 Отговор
    Какво ще печелиш, бе Пульо?

    14:35 17.05.2026

  • 22 Пульо,

    4 0 Отговор
    спрете лакардиите и работете.

    Коментиран от #28

    14:39 17.05.2026

  • 23 Нека да видим

    4 0 Отговор
    Какво ще излезе от тези планове и колко дълго ще трае ентусиазма. Имат всичко за да успеят, но най-важното на плана е неговото изпълнение.

    14:41 17.05.2026

  • 24 Хи хи

    7 0 Отговор
    Няма начин да не ги спечелите , нали Пеканката е от вашите . Два пъти му връщаха плана , вторият път с 400 грешки .

    14:46 17.05.2026

  • 25 Фиска

    2 2 Отговор
    Супер елементарно е да се въведе глоба върху оборота и тя да е колкото е надценката над позволената от държавата до 20%.Колкото е ДДС-то.

    14:48 17.05.2026

  • 26 ориент експрес

    6 2 Отговор
    имате 3 седмици да вкарате някой олигарх в затвора,никой няма да ви чака 3 месеца!!!

    Коментиран от #46

    14:51 17.05.2026

  • 27 Така де

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "тикван чекмеджаров: не ни забравяйте":

    Никой няма да даде 3 млрд евро на русофилска държава, която е чадър над Путин пред Европейския трибунал.

    14:55 17.05.2026

  • 28 Сулю

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пульо,":

    При комуниста всичката пара е в свирката. Неоспорим факт!

    14:57 17.05.2026

  • 29 Наш човек

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "мазнярът пропуска да каже":

    И два милиарда за руските офшорки в Кипър.

    14:59 17.05.2026

  • 30 Хахахаха

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ку-ку":

    Тия трябва да се молят за пари от тупин, не от Европа.

    15:00 17.05.2026

  • 31 Ддд

    7 0 Отговор
    Тези ще излязат пълни некадърници да управляват.

    15:01 17.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 По точно

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "глоги":

    Три млрд евро ще ги видят през крив макарон. Както спряха парите на русофила Орбан, така ще спрат парите и на русофила Радев!

    Коментиран от #50, #51

    15:03 17.05.2026

  • 35 Ддд

    3 0 Отговор
    Тука като пишеш Виденов 2, и ти изтриват коментара.

    Коментиран от #39

    15:04 17.05.2026

  • 36 Хахахаха

    8 2 Отговор
    Копейки, кво стаа? Пак чакате пари от тези където плюете - ЕС?

    Коментиран от #38

    15:05 17.05.2026

  • 37 Цвете

    2 1 Отговор
    130 % НАДЦЕНКА????? ТОВА Е ОТВРАТИТЕЛНО.ВСЕКИ ДА ТЕЖИ НА МЯСТОТО СИ, НО С ЛОЯЛНОСТ КЪМ НАС БЪЛГАРИТЕ. С НАДЕЖДАТА, ЧЕ ЩЕ СЕ НАМЕРИ НАЧИН, ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО.БЪЛГАРИЯ НЕ Е ЗАДНИКА ДВОР НА ЕВРОПА, А СМЕ РАВНОПОСТАВЕНИ.🇧🇬

    15:06 17.05.2026

  • 38 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    Тоз път ЕС ще ги прати при Путин, той да им даде 3 млрд евро. Нали него пазят от Европейския трибунал!

    Коментиран от #40

    15:12 17.05.2026

  • 39 Морския

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ддд":

    Виденов беше точен,Показа на копейките колко силен е лева.

    15:15 17.05.2026

  • 40 Денги нет

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Така е":

    Сега трябва да плащаме и данънък рус + боташ

    15:18 17.05.2026

  • 41 глоги

    0 0 Отговор
    ...да преодолеем всички дефицити от предишни правителствА.

    15:31 17.05.2026

  • 42 сашко

    3 0 Отговор
    щом дара спечели евровизия ВДИГАМЕ ЦЕНИТЕ!

    15:39 17.05.2026

  • 43 Аман от

    5 1 Отговор
    наглите пуяци от регресивна България. Това са Пулев и Пеканов! Какво се правят на утрепани. Служебното правителство спечели тези пари от ПВУ. Вие просто довършете постигнатото.

    15:41 17.05.2026

  • 44 Анонимен

    3 0 Отговор
    Путин ще ви даде 3 милиарда нали сте проруски за вас са гласували проруски Путин търсете съветските другари Европа е Демокрация тук сабкп

    15:46 17.05.2026

  • 45 Българин

    2 0 Отговор
    Мазната свиня мечтае за милярдите а народа с 500 евро заплати боклуции .

    15:47 17.05.2026

  • 46 Ставри

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "ориент експрес":

    За 3 часа могат да арестуват 33 олигарха и 66 държавни служители. Стига да има желание. В тази държава никой не се пази като краде.

    15:52 17.05.2026

  • 47 Дано

    2 2 Отговор
    Браво на правителството дано да го направят,а / сикаджииският герберас през 2015 г. даваше инструмент на полицията,прокуратурата и съдията да го упражнят и да напълнят жандармерията с ферарита и поршета но само прибра пачки и кюлчета в чекмеджето /

    Коментиран от #49

    15:56 17.05.2026

  • 48 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Крадци

    1 1 Отговор
    ЗА ИКОНОМИКАТА А !? ИКОНОМИКАТА В БЪЛГАРИЯ ИМА МИНИМАЛНА ПОЛЗА ОТ ЕВРО МИЛИЯРДИТЕ. ОСНОВНО МНОГОТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ ГИ УСВОЯВАТ БЪРЗО. ОБРИЧАТ ОСТАНАЛИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ НА МИЗЕРЕН ЖИВОТ ЕЛЕ ТИЯ ПЕНСИОНЕРИ И МЛАДИ ИНВАЛИДИ ПОЛИТИЦИТЕ ИМ ДАВАЛИ ОТ 400 ДО 120 ЕВРО ЗА ЦЯЛ МЕСЕЦ А САМИТЕ ТЕ ВЗИМАЛИ НАД 5000 ЕВРО ВСЕКИ МЕСЕЦ СРЕДНО. ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ГЛАСУВА ВЕЧЕ СЛЕД ЕФЕКТ ВИДИМА РЕАЛНА ПОЛЗА ОТ ПОЛИТИЦИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ВЕЧЕ НЕ. ЗНАЯТ ЧЕ МНГО ХОРА В БЪЛГАРИЯ ЕДВАМ ОЦЕЛЯВАТ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ПРАВЯТ ОГЛУШКИ ДАВАЛИ ИМ НЯКАКВИ ТРОХИЧКИ И ГИ БАЛАМОСВАЛИ ДОСТА ГОДИНИ.ТОВА БЕЗОЧИЕ В НИКОЯ ДЪРЖАВА ГО НЯМА.

    16:12 17.05.2026

  • 49 Да де

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Дано":

    Никакви евросредства за русофилска България. Радев да ходи при приятеля си Путин той да му дава заеми.

    16:30 17.05.2026

  • 50 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "По точно":

    От ЕК трябва да наложат стриктни финансови ограничения към отявленото проруско правителство на Р. Радев. Спиране на всякакви средства по ПВУ и дори заеми. Обратното означава, че европейските лидери са действително меки китки.

    16:40 17.05.2026

  • 51 456

    0 3 Отговор

    До коментар #34 от "По точно":

    И ако България спре 1,4 милиарда за Осрайна ,полувината пари сме си ги върнали. Другата 1/2 са заем . Значи можеме и без тях. А ако се спрят плащанията за укра и по други " програми" още повече пари ще има.
    И какво излиза: по- добре изправени / а не на Г или Л/ и май..му на парите от Брюксел.

    Коментиран от #52

    16:41 17.05.2026

  • 52 Хи хи

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "456":

    Че те парите за Украйна да не мислиш , че стигат до България ? Там нещата са автоматизирани . А като сметнеш , че ние не можем да ги реализираме , те си остават в бюджета на ЕС . Какво те вълнува какво ще ги прави ЕС тия пари след като ти не си кадърен да ги вземеш .

    Коментиран от #54

    16:53 17.05.2026

  • 53 Този

    1 0 Отговор
    Пулев има същата гадна физиономия като онзи от ДПС Станислав Анастасов, който влизат в НС все с подмяна. Да не са роднини по Пеевска линия?

    17:13 17.05.2026

  • 54 456

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Хи хи":

    Без хи хи ,сега ми кажи тези 1,4 милиарда за " заема" на укра къде са?
    В коя банка ?
    Жакер: в България са . И това са пари които служебното правителство изтегли като заем ,и малко преди новото правителство да встъпи искаха да ги теглят.

    17:15 17.05.2026

