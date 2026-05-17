Александър Пулев: Имаме 3 месеца да спечелим обратно 3 млрд. € за икономиката

Поздрави за Дара, за историческия успех да сложи България на картата на световните таланти, бяха първите думи на вицепремиерът и министър на икономика, инвестиции и индустрията Александър Пулев в интервю пред БНР.

"Имаме 3 месеца да спечелим обратно 3 млрд. евро за икономиката и да преодолеем 3 години нищоправене", заяви той.

А за домакинството на България на Евровизия догодина той обеща:

"Пълна подкрепа за българските таланти, това беше заложено в предизборната ни платформа и сега е основен ангажимент. Всичко предизборно ще бъде заложено в програмата на партията."

Пулев посочи, че състоянието на фиска ни е абсолютно критично и финансовият министър Гълъб Донев и екипът му правят анализи и през идната седмица ще дадат брифинг и ще изнесат подробна информация. Вицепремиерът не уточни никакви параметри на "критичния фиск" критично – "ситуацията е катастрофална!"

"Трябва сега да направим всички тези болезнени реформи и се слага акцент върху европейските средства. Трябва неуморна работа и сме длъжни да активираме тези ресурси - срещу тях стоят структурни реформи и ще се позовем на мощната подкрепа в парламента, да преодолеем всички дефицити от предишни правителство. Имаме отговорност на правителството да структурираме програмите максимално, за да стигнат до регионите", коментира в Неделя 150 вицепремиерът и министър на иконовмиката.

И допълни:

"Всичките кризи и неефективности, заложен в системата, говоря за дефицит в морала, интегритета и експертизата. Трудно е, много е трудно, не сме обещали чудеса, няма как да преодолеем тези кризи и да заложим неутрален бюджет. Знам че ще предстои болезнена административна реформа и да се оптимизират разходите във всеки един компонент. Ще се наложи да понесем тази политическа отговорност. Нямаме много опции и сме ограничени във фактор "време", и болезнените решения трябва да се вземат още тази година.

Според Александър Пулев всичко зависи от състоянието на пазар:

"В момента има спирала от кризи, имаме отговорност пред потребители и семейства, и към бизнеса да организираме мрежа от форми на подкрепа и заедно да преодолеем кризите."

Той посочи, че в момента има голяма доза привнесена инфлация, но има и местни проблеми в нелоялни търговски практики и спекула.

"Разработили сме мерки, които се борят с нелоялни търговски практики и спекула и пазарът да функционира на пазарен принцип. А това е нарушено особено в сегмента модерна търговия. Не залагаме на забрана на нормативна база. Не залагаме нито една непазарна, всички мерки са пазарни", убуден е Пулев.

И твърди, че "сега има пазарна аномалия и българският потребител плаща 3 пъти по-висока надценка на храните от първа необходимост, по-висока на база на нормите":

"Изнесена информация показва, че веригите залага до 130 % надценка при нормална 30%. 3 пъти по-високи цени в сравнение със същите храни в Европа. Не сме във война с веригите а с нелоялните търговски практики. Искаме да заложим правила, които важат за всички, не искаме социално отговорна дейност от веригите, искаме да не слагат 2 пъти по-високи цени и отношението към българите да е същото каквото е към собствените им акционери. Дефинирали сме 33 нелоялни търговски практики и българските производители са в сърцето на нашата инициатива."

Вицепремиерът съобщи и за създаване на ново звено с контролни и регулаторни органи за координация, а целта е да бъдат подкрепени мощно родните производители и потребители.

"Това звено ще координира и ще очаквам от тях резултати всяка седмица. Бил съм мениджър в частния сектор и знам, че първо се прави конструкция с участие от всички заинтересовани страни. Другото направление в това звено е център за компетентност и всяка седмица ще се изчислява справедлива пазарна цена. Тя не е задължителна, но ще показва какви са цените при липсата на спекула с нормална надценка, като в Европа 25 – 30% и липса на нелоялна търговска практика.

Пулев бе категоричен, че ще изискват информация, отчетност и прозрачност и "държавата няма да бъде безучастен наблюдател, ще действаме като правителство и имаме куража да защитим българския потребител":

"Да кажем на веригите, че трябва да спазват правилата – бизнес империя в модерната търговия консолидира оборот 5 млрд. евро на година, а санкция 10% от оборота ще има силен дисциплиниран ефект. Смятам, че това ще промени цялостната картина на пазара. Моят апел на изслушване Комисията по бюджет и финанси в НС за ускоряване, като последна стъпка, да бъде ускорена съдебната реформа и тези наши усилия на изпълнителната власт, когато се създадат съдебните производства, и съдебната власт да си свърши работата, да видим ефекта. Ние не искаме изкривяване на пазара, а премахване на пазарните аномалии. Нашата цел е резултатите да се видят в рамките на няколко месеца, говорим за краткосрочен ефект.

Вицепремиерът и министър на икономиката коментира в Неделя 150 и кризата с горивата, енергетиката и подробно разясни какви мерки се предприемат за овладяване на ситуацията:

"С вицепремиера Пеканов ще капитализираме региона (Стара Загора), ще дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато имаме устойчива позиция за преговори с Европа."

"Основната роля на правителството е да има работещи институции и ясни правила, и всичко министерства с един принцип да дават пълна писта и административна подкрепа на бизнеса. За да се случи това, трябва предсказуемост и по-доби условия за бизнеса", обеща Пулев.

Той обясни, че в момента е в Стара Загора и ще се дадат около 200 млн. евро за минната индустрия и енергетиката, но нищо няма да се закрива. За инвестициите вицепремиерът каза, че и за този сектор ще има спецзвено към МС.