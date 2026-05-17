Мохамед Салах критикува стила на Слот: Ливърпул загуби своята идентичност

17 Май, 2026 10:29 1 107 1

Египетската звезда вече потвърди, че ще напусне „Анфийлд“ след края на сезона

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Мохамед Салах не скри огромното си разочарование след поражението на Ливърпул с 2:4 от Астън Вила и отправи силно послание към клуба и привържениците чрез публикация в социалните мрежи. Египетската звезда вече потвърди, че ще напусне „Анфийлд“ след края на сезона, а сега отправи сериозна критика към представянето на отбора и индиректно намекна, че философията на Юрген Клоп е била много по-подходяща за мърсисайдци от настоящия стил под ръководството на Арне Слот.

Салах припомни трансформацията, през която Ливърпул премина през последните години, и подчерта колко горд е бил да бъде част от този процес.

„Бях свидетел как клубът мина от съмняващ се до вярващ, от вярващ до шампион. Имаше нужда от здрава работа и аз винаги съм правил всичко възможно, за да помогна на клуба да стигне до това място. Нищо не ме прави по-горд от това“, написа нападателят.

Голмайсторът обаче призна, че последните резултати са го разочаровали сериозно, като според него тимът е изгубил идентичността, която го е превърнала в един от най-страховитите отбори в Европа.

„Рухването ни до поредната загуба този сезон беше много болезнено и не е нещо, което феновете ни заслужават. Искам да видя Ливърпул отново да бъде хеви метал атакуващ отбор, от който съперниците се страхуват, да бъде отново отбор, който печели трофеи. Това е футболът, който знам да играя и това е идентичността, която трябва да се преоткрие и да бъде запазена. Това не може да бъде нещо, за което да се преговаря, и всеки, който пристигне в този клуб трябва да се адаптира към него“.

Думите на египтянина бяха приети като ясен намек към настоящото ръководство на тима и посоката, в която се развива отборът след напускането на Клоп. Салах подчерта, че за клуб като Ливърпул единичните победи никога не са достатъчни и стандартите трябва да останат много по-високи.

„Да печелиш мач от време на време не е нещо, което Ливърпул трябва да бъде. Всички отбори печелят мачове. Ливърпул винаги ще бъде клуб, който означава страшно много за мен и за семейството ми. Искам да го видя как има успехи дълго, след като аз не съм тук“.

В края на посланието си Салах увери, че ще направи всичко възможно, за да помогне на отбора да изпълни поне минималната цел до края на сезона - участие в Шампионската лига.

„Винаги съм казвал, че класиране за Шампионската лига за следващия сезон е абсолютния минимум и аз ще направя всичко възможно, за да се случи“, добави египетската суперзвезда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЮргенКл

    6 0 Отговор
    магическо трио неможе да се изгради от слабак като слот ..........

    10:58 17.05.2026

