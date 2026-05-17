Китайските автомобили, които губят стойност най-бавно

Твърденията, че китайските автомобили губят главоломно от цената си в секундата, в която напуснат шоурума, не са абсолютно верни. Експерти от новремжката агенция за индустриална информация проведоха мащабно проучване на вторичния пазар, за да разберат кои модели от Поднебесната империя пазят парите на собствениците си най-ревностно. Резултатите показват аномалии, но има и такива, които определено държат цената си.
Абсолютният тежкоатлет в тази дисциплина се нарича Haval H9. Големият всъдеход се оказа истинска златна кокошка без значение от възрастта. Двугодишните екземпляри от модела се търгуват на пазара, запазвайки феноменалните 90,1% от първоначалната си стойност. Истинският шок обаче идва при петгодишните ветерани – те не просто не са се обезценили, а в момента държат цена 80% спрямо сумата, платена за тях в магазина. Тази икономическа магия се дължи на поскъпването на новите коли, което изстреля цените на "употребяваните" в космоса.
Когато говорим за изгодна замяна след две години вярна служба, титлата грабва компактният Chery Tiggo 4. При него финансовата математика е изключително изкушаваща за практичния шофьор. Ако решите да продадете своя двегодишен модел, ще трябва да доплатите скромните 14,27% от текущата му стойност, за да си тръгнете от представителството с чисто нов еквивалент. При по-дългосрочните инвестиции на преден план излиза стилното купе-кросоувър Geely Tugella. След пет години вярна служба, преминаването към следващото поколение на модела ще изисква от собственика финансова инжекция в размер на 37,32% над сумата, която може да вземе от продажбата на стария си автомобил.
Големият парадокс на пазара през първото тримесечие на 2026 година е, че масовите петгодишни китайски коли са по-скъпи от еквивалентите си през 2021 година. В тази вълнуваща за продавачите аномалия най-ярко блести градският любимец Geely Coolray. Днес, след половин десетилетие експлоатация и навъртени километри, този модел струва с 11% повече, отколкото е била каталожната му цена като чисто нов в зората на десетилетието. Изводът е ясен: купуването на правилния китайски кросоувър вече не е хазарт, а доста приличен начин да спасите спестяванията си от инфлацията.
1 Евгени от Алфапласт
2 Трагедия еднодневка
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Путлер
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":И в блатната Русия тоже!!!
13:55 17.05.2026
5 Не губят стойност
6 Съсед си взе донгфенг
7 То и с обувките
8 Не се налага
До коментар #6 от "Съсед си взе донгфенг":защото са вечни ли?
9 Васил
10 Ройтерс съобщи
11 Невероятно
12 Никой
13 Българин
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Българин
До коментар #16 от "ои8уйхътгрф":По-полека, не се напъвай толкова! Колко китаеца и колко Шкоди си виждал ти, изобщо не ме интересува! Интересува ме какво виждам аз и какво говорят елементарните цифри. Останалите хора ги интересува същото, защото всякакви китайци си остават екзотика по пътищата.
18 ои8уйхътгрф
До коментар #17 от "Българин":Спокойно, те и японците някога бяха гадни, грозни и екзотика на пътя... После и корейците минаха по този път... Къде са сега сещаш ли се?
Сега пътя го минават китайците, но има дребна разлика- вместо да се борят с утвърдените играчи те просто ритнаха масата, събориха всички фигури и наложиха нови правила в играта...
Свиквайте с идеята, че до 2030г. вече ще карате китаец...
19 Много фантазираш
До коментар #18 от "ои8уйхътгрф":Да не бачкаш в някой шоурум с китайски б,,ци.
20 Слънчасалия
21 Българин
До коментар #18 от "ои8уйхътгрф":Ми, не помня някога да съм чувал за японските коли, че даже и за корейските, че са грозни и гадни. Японски и корейски автомобили още след 1990г. винаги си е имало доволно в България. Като започнем от такситата Тико, които бяха масови още в средата на 90-те, минем през Киа и т.н. Ама, не помня и да е имало облъчвания всеки ден, как още 2-3 години и всички ще карат корейски и японски коли.
Къде са сега корейските и японските производители - нормални производители, заедно с още десетки други. А това за "само още няколко години и всички ще караме китайци" го слушаме много отдавна и никакво развитие. Даже чакам поне таксиджиите да се хвърлят и да си накупят, че поне да се повозя на китаец, ама китаец такси пък изобщо не съм виждал.
22 Има , има
До коментар #21 от "Българин":Един бакшиш от Варна си купи и така се найгра.Голям автогол.
