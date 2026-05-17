Китайските автомобили, които губят стойност най-бавно

17 Май, 2026 13:25 1 516 22

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Твърденията, че китайските автомобили губят главоломно от цената си в секундата, в която напуснат шоурума, не са абсолютно верни. Експерти от новремжката агенция за индустриална информация проведоха мащабно проучване на вторичния пазар, за да разберат кои модели от Поднебесната империя пазят парите на собствениците си най-ревностно. Резултатите показват аномалии, но има и такива, които определено държат цената си.

Абсолютният тежкоатлет в тази дисциплина се нарича Haval H9. Големият всъдеход се оказа истинска златна кокошка без значение от възрастта. Двугодишните екземпляри от модела се търгуват на пазара, запазвайки феноменалните 90,1% от първоначалната си стойност. Истинският шок обаче идва при петгодишните ветерани – те не просто не са се обезценили, а в момента държат цена 80% спрямо сумата, платена за тях в магазина. Тази икономическа магия се дължи на поскъпването на новите коли, което изстреля цените на "употребяваните" в космоса.

Когато говорим за изгодна замяна след две години вярна служба, титлата грабва компактният Chery Tiggo 4. При него финансовата математика е изключително изкушаваща за практичния шофьор. Ако решите да продадете своя двегодишен модел, ще трябва да доплатите скромните 14,27% от текущата му стойност, за да си тръгнете от представителството с чисто нов еквивалент. При по-дългосрочните инвестиции на преден план излиза стилното купе-кросоувър Geely Tugella. След пет години вярна служба, преминаването към следващото поколение на модела ще изисква от собственика финансова инжекция в размер на 37,32% над сумата, която може да вземе от продажбата на стария си автомобил.

Големият парадокс на пазара през първото тримесечие на 2026 година е, че масовите петгодишни китайски коли са по-скъпи от еквивалентите си през 2021 година. В тази вълнуваща за продавачите аномалия най-ярко блести градският любимец Geely Coolray. Днес, след половин десетилетие експлоатация и навъртени километри, този модел струва с 11% повече, отколкото е била каталожната му цена като чисто нов в зората на десетилетието. Изводът е ясен: купуването на правилния китайски кросоувър вече не е хазарт, а доста приличен начин да спасите спестяванията си от инфлацията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евгени от Алфапласт

    7 9 Отговор
    ΔΑΡΑ е забранена за слушане в Китай.🤣

    Коментиран от #4

    13:30 17.05.2026

  • 2 Трагедия еднодневка

    11 7 Отговор
    Веднага си губят новия вид, качеството, цената и идеята за евтина кола.

    13:44 17.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Путлер

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    И в блатната Русия тоже!!!

    13:55 17.05.2026

  • 5 Не губят стойност

    8 2 Отговор
    Придобиват "справедлива цена" -))

    14:02 17.05.2026

  • 6 Съсед си взе донгфенг

    15 9 Отговор
    категорично никога не би си взел отново китайски автомобил

    Коментиран от #8

    14:02 17.05.2026

  • 7 То и с обувките

    7 1 Отговор
    е така .

    14:03 17.05.2026

  • 8 Не се налага

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Съсед си взе донгфенг":

    защото са вечни ли?

    14:05 17.05.2026

  • 9 Васил

    9 9 Отговор
    Ама кой луд ще си купи китайска бракма и то втора ръка освен ако не е подарък еле па електрически. Такива автомобили се подаряват или на скрап трета възможност няма.

    14:09 17.05.2026

  • 10 Ройтерс съобщи

    2 7 Отговор
    Volkswagen успя да си възвърне лидерската позиция при продажбите на автомобили в Китай, през първите два месеца на 2026 г..

    14:58 17.05.2026

  • 11 Невероятно

    6 2 Отговор
    Написаното за кит.автопром , ми звучи малко като релама.

    15:05 17.05.2026

  • 12 Никой

    4 3 Отговор
    Мобилето пълно с Кавали току купени с малко " кумулетри ". Що ли ?

    15:05 17.05.2026

  • 13 Българин

    4 2 Отговор
    Вземате вече да дотягате с тия статии за китайски автомобили по няколко на ден. Ако нещо е хубаво, качествено и евтино, хората сами ще го оценят. Китайски автомобили се продават съвсем свободно у нас от поне 4-5 години и явно не са чак толкова добри щом не ги виждаме по пътищата. Сега си направих труда да погледна цена на семеен Донг Фенг. Ми, V9 модела им е над 113 хил. лева! В същото време Шкода Супърб, най-високо ниво на изпълнение е 92 хил. лева. Да не говорим, че китаеца е плъг-ин хибрид с 1,5 литра моторче и максимална мощност с ел. двигателя е 200 к.с., което за дълъг път и натоварен с багаж е абсурдно предложение. Без електромотора пада на 150 к.с. Шкодата е също 200 к.с., но е бензин. Да не говорим, че има и по-евтини варианти. За 87 хил. лева се взема 4х4 и 263 к.с. Е, какво му е евтиното на китаеца.

    Коментиран от #16

    15:33 17.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "ои8уйхътгрф":

    По-полека, не се напъвай толкова! Колко китаеца и колко Шкоди си виждал ти, изобщо не ме интересува! Интересува ме какво виждам аз и какво говорят елементарните цифри. Останалите хора ги интересува същото, защото всякакви китайци си остават екзотика по пътищата.

    Коментиран от #18

    16:33 17.05.2026

  • 18 ои8уйхътгрф

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Спокойно, те и японците някога бяха гадни, грозни и екзотика на пътя... После и корейците минаха по този път... Къде са сега сещаш ли се?

    Сега пътя го минават китайците, но има дребна разлика- вместо да се борят с утвърдените играчи те просто ритнаха масата, събориха всички фигури и наложиха нови правила в играта...

    Свиквайте с идеята, че до 2030г. вече ще карате китаец...

    Коментиран от #19, #21

    16:53 17.05.2026

  • 19 Много фантазираш

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "ои8уйхътгрф":

    Да не бачкаш в някой шоурум с китайски б,,ци.

    17:01 17.05.2026

  • 20 Слънчасалия

    0 2 Отговор
    Тесла е постоянно поскъпващ актив. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    17:11 17.05.2026

  • 21 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "ои8уйхътгрф":

    Ми, не помня някога да съм чувал за японските коли, че даже и за корейските, че са грозни и гадни. Японски и корейски автомобили още след 1990г. винаги си е имало доволно в България. Като започнем от такситата Тико, които бяха масови още в средата на 90-те, минем през Киа и т.н. Ама, не помня и да е имало облъчвания всеки ден, как още 2-3 години и всички ще карат корейски и японски коли.
    Къде са сега корейските и японските производители - нормални производители, заедно с още десетки други. А това за "само още няколко години и всички ще караме китайци" го слушаме много отдавна и никакво развитие. Даже чакам поне таксиджиите да се хвърлят и да си накупят, че поне да се повозя на китаец, ама китаец такси пък изобщо не съм виждал.

    Коментиран от #22

    17:15 17.05.2026

  • 22 Има , има

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Един бакшиш от Варна си купи и така се найгра.Голям автогол.

    17:25 17.05.2026