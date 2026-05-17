Китайските автомобили, които губят стойност най-бавно

Твърденията, че китайските автомобили губят главоломно от цената си в секундата, в която напуснат шоурума, не са абсолютно верни. Експерти от новремжката агенция за индустриална информация проведоха мащабно проучване на вторичния пазар, за да разберат кои модели от Поднебесната империя пазят парите на собствениците си най-ревностно. Резултатите показват аномалии, но има и такива, които определено държат цената си.

Абсолютният тежкоатлет в тази дисциплина се нарича Haval H9. Големият всъдеход се оказа истинска златна кокошка без значение от възрастта. Двугодишните екземпляри от модела се търгуват на пазара, запазвайки феноменалните 90,1% от първоначалната си стойност. Истинският шок обаче идва при петгодишните ветерани – те не просто не са се обезценили, а в момента държат цена 80% спрямо сумата, платена за тях в магазина. Тази икономическа магия се дължи на поскъпването на новите коли, което изстреля цените на "употребяваните" в космоса.

Когато говорим за изгодна замяна след две години вярна служба, титлата грабва компактният Chery Tiggo 4. При него финансовата математика е изключително изкушаваща за практичния шофьор. Ако решите да продадете своя двегодишен модел, ще трябва да доплатите скромните 14,27% от текущата му стойност, за да си тръгнете от представителството с чисто нов еквивалент. При по-дългосрочните инвестиции на преден план излиза стилното купе-кросоувър Geely Tugella. След пет години вярна служба, преминаването към следващото поколение на модела ще изисква от собственика финансова инжекция в размер на 37,32% над сумата, която може да вземе от продажбата на стария си автомобил.

Големият парадокс на пазара през първото тримесечие на 2026 година е, че масовите петгодишни китайски коли са по-скъпи от еквивалентите си през 2021 година. В тази вълнуваща за продавачите аномалия най-ярко блести градският любимец Geely Coolray. Днес, след половин десетилетие експлоатация и навъртени километри, този модел струва с 11% повече, отколкото е била каталожната му цена като чисто нов в зората на десетилетието. Изводът е ясен: купуването на правилния китайски кросоувър вече не е хазарт, а доста приличен начин да спасите спестяванията си от инфлацията.