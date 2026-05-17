Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Калъм Макфарлън: Имаше чиста дузпа за Челси

Калъм Макфарлън: Имаше чиста дузпа за Челси

17 Май, 2026 11:59 736 1

  • челси-
  • калъм макфарлън-
  • футбол

Мисля, че това бе трудни отсъждане

Калъм Макфарлън: Имаше чиста дузпа за Челси - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Временният мениджър на Челси Калъм Макфарлън не бе щастлив след загубения с 0:1 финал за ФА Къп срещу Манчестър Сити. Той упрекна съдиите, че не отсъдиха дузпа в полза на неговия тим за нарушение на Абдукодир Хусанов срещу Джорел Хато.

"Мисля, че това бе трудни отсъждане. Сблъсъкът между Хато и Хусанов беше чиста дузпа. Джорел излиза на предна позиция и застава пред него. Ако това действие се беше случило където и да е другаде по терена, щеше да бъде отсъдено като фаул – но понякога ги свирят, а понякога не", заяви Макфарлън.

Той бе запитан какво би означавало за Челси да не се класира за Европа, както финансово, така и в спортен план.

„Питате временен треньор какви ще бъдат последиците за клуба. Аз не разполагам с тази информация. Моята работа е да подготвям отбора за мачовете и тренировките, което и ще правя във вторник за мача със Спърс, който е огромен за този клуб“, допълни специалистът.

Той все пак похвали играчите си за представянето в този мач.

„Това е наистина талантлива група. Има много качество в нея. Борбеността и сърцето бяха поставяни под въпрос на моменти, но в последните две представяния не мисля, че можете да поставите това под съмнение. Мисля, че днес те дадоха всичко от себе си, за да се опитат да спечелят този трофей за клуба“, каза още треньорът.

„Равностоен мач, и двата отбора имаха моменти на контрол и инерция. Чувствах, че се борихме рамо до рамо с един от най-добрите отбори в света. Нямахме онзи импулс от качество, за да поведем. Знаем на какво е способен този отбор. Не го показвахме достатъчно през този сезон“, завърши Макфарлън.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Ако свиреше ΔΑΡΑ, дузпа нямаше да има.

    13:21 17.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове