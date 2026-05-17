Калъм Макфарлън: Имаше чиста дузпа за Челси

Временният мениджър на Челси Калъм Макфарлън не бе щастлив след загубения с 0:1 финал за ФА Къп срещу Манчестър Сити. Той упрекна съдиите, че не отсъдиха дузпа в полза на неговия тим за нарушение на Абдукодир Хусанов срещу Джорел Хато.

"Мисля, че това бе трудни отсъждане. Сблъсъкът между Хато и Хусанов беше чиста дузпа. Джорел излиза на предна позиция и застава пред него. Ако това действие се беше случило където и да е другаде по терена, щеше да бъде отсъдено като фаул – но понякога ги свирят, а понякога не", заяви Макфарлън.

Той бе запитан какво би означавало за Челси да не се класира за Европа, както финансово, така и в спортен план.

„Питате временен треньор какви ще бъдат последиците за клуба. Аз не разполагам с тази информация. Моята работа е да подготвям отбора за мачовете и тренировките, което и ще правя във вторник за мача със Спърс, който е огромен за този клуб“, допълни специалистът.

Той все пак похвали играчите си за представянето в този мач.

„Това е наистина талантлива група. Има много качество в нея. Борбеността и сърцето бяха поставяни под въпрос на моменти, но в последните две представяния не мисля, че можете да поставите това под съмнение. Мисля, че днес те дадоха всичко от себе си, за да се опитат да спечелят този трофей за клуба“, каза още треньорът.

„Равностоен мач, и двата отбора имаха моменти на контрол и инерция. Чувствах, че се борихме рамо до рамо с един от най-добрите отбори в света. Нямахме онзи импулс от качество, за да поведем. Знаем на какво е способен този отбор. Не го показвахме достатъчно през този сезон“, завърши Макфарлън.