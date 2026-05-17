Хосеп Гуардиола забрани бирите на играчите

Мениджърът на Манчестър Сити – Хосеп Гуардиола, не скри задоволството си след успеха с 1:0 над Челси във финала за ФА Къп. Испанският специалист определи отличието като изключително специално и подчерта колко важно е за отбора да върне трофея обратно в Манчестър след разочарованията през последните два сезона. Това беше 20-ото отличие на испанеца, откакто пристигна на „Етихад“ преди десет години.

„Този трофей е наистина, наистина страхотен, много специален заради традицията. И след две загуби, да се върнем в Манчестър с него е хубаво“, заяви Гуардиола след двубоя на „Уембли“.

🚨🏆 OFFICIAL: Pep Guardiola has now won 20 TROPHIES in 10 years at Manchester City.



🏆 1x Champions League

🏆🏆🏆🏆🏆🏆 x6 Premier League

🏆🏆🏆🏆🏆 x5 League Cup

🏆🏆🏆 x3 FA Cup

🏆🏆🏆 x3 Community Shield

🏆 1x UEFA Super Cup

🏆 1x FIFA Club World Cup pic.twitter.com/FcWI17CYOq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026

Испанецът обаче бързо охлади очакванията за шумни празненства от страна на играчите, тъй като битката за титлата във Висшата лига все още не е приключила.

„Не, прибират се вкъщи. Нито една бира. Следващия понеделник, след мача с Астън Вила, ще празнуваме заедно с женския отбор“, отговори той на въпрос дали футболистите ще отпразнуват успеха още същата вечер.

Сити продължава да мечтае за домашен требъл, след като по-рано през сезона спечели и „Карабао Къп“ след победа над Арсенал. „Гражданите“ все още запазват и шансове за титлата във Висшата лига, като изостават само на две точки от лидера два кръга преди края.

Гуардиола отдели специално внимание и на героя от финала Антоан Семеньо, който се присъедини към клуба през зимния трансферен прозорец от Борнемут.

„Влиянието както на него, така и на Марк Гехи, който дойде от Кристъл Палас през зимата беше огромно. Получи се малка размяна, защото обикновено той трябва да центрира на Ерлинг (Халанд), а в този случай Ерлинг центрира на него. Но той има усет към гола, добро завършване, така че да, наистина добър гол“, коментира Пеп.

Треньорът на Сити отдаде заслужено признание и на двама от лидерите в съблекалнята -

Джон Стоунс и Бернардо Силва, които са близо до раздяла с клуба. Стоунс остана резерва във финала, докато Силва изведе отбора като капитан.

„Наистина нямам думи, казвал съм го много пъти, за да изразя невероятната си благодарност за поведението им на и извън терена, за начина, по който представят този клуб по възможно най-добрия начин. Бернардо е машина, никога не се контузва. Играл е на всички позиции и винаги е бил невероятно борбен. Днес той го показа отново“.

В края на изказването си Гуардиола подчерта, че фокусът на отбора остава изцяло върху битката за титлата до последния кръг.

„Надявам се, че в Борнемут ще успеем да удължим битката, за да стигнем до последния мач срещу Астън Вила и да го спечелим. И да отдадем възможно най-добрата почит, с шанса да се борим за титлата“, завърши наставникът на Манчестър Сити.