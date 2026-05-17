Новини
Спорт »
Световен футбол »
Хосеп Гуардиола забрани бирите на играчите

Хосеп Гуардиола забрани бирите на играчите

17 Май, 2026 11:29 866 1

  • манчестър сити-
  • хосеп гуардиола-
  • футбол

Този трофей е наистина, наистина страхотен, много специален заради традицията

Хосеп Гуардиола забрани бирите на играчите - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Сити – Хосеп Гуардиола, не скри задоволството си след успеха с 1:0 над Челси във финала за ФА Къп. Испанският специалист определи отличието като изключително специално и подчерта колко важно е за отбора да върне трофея обратно в Манчестър след разочарованията през последните два сезона. Това беше 20-ото отличие на испанеца, откакто пристигна на „Етихад“ преди десет години.

„Този трофей е наистина, наистина страхотен, много специален заради традицията. И след две загуби, да се върнем в Манчестър с него е хубаво“, заяви Гуардиола след двубоя на „Уембли“.

Испанецът обаче бързо охлади очакванията за шумни празненства от страна на играчите, тъй като битката за титлата във Висшата лига все още не е приключила.

„Не, прибират се вкъщи. Нито една бира. Следващия понеделник, след мача с Астън Вила, ще празнуваме заедно с женския отбор“, отговори той на въпрос дали футболистите ще отпразнуват успеха още същата вечер.

Сити продължава да мечтае за домашен требъл, след като по-рано през сезона спечели и „Карабао Къп“ след победа над Арсенал. „Гражданите“ все още запазват и шансове за титлата във Висшата лига, като изостават само на две точки от лидера два кръга преди края.

Гуардиола отдели специално внимание и на героя от финала Антоан Семеньо, който се присъедини към клуба през зимния трансферен прозорец от Борнемут.

„Влиянието както на него, така и на Марк Гехи, който дойде от Кристъл Палас през зимата беше огромно. Получи се малка размяна, защото обикновено той трябва да центрира на Ерлинг (Халанд), а в този случай Ерлинг центрира на него. Но той има усет към гола, добро завършване, така че да, наистина добър гол“, коментира Пеп.

Треньорът на Сити отдаде заслужено признание и на двама от лидерите в съблекалнята -
Джон Стоунс и Бернардо Силва, които са близо до раздяла с клуба. Стоунс остана резерва във финала, докато Силва изведе отбора като капитан.

„Наистина нямам думи, казвал съм го много пъти, за да изразя невероятната си благодарност за поведението им на и извън терена, за начина, по който представят този клуб по възможно най-добрия начин. Бернардо е машина, никога не се контузва. Играл е на всички позиции и винаги е бил невероятно борбен. Днес той го показа отново“.

В края на изказването си Гуардиола подчерта, че фокусът на отбора остава изцяло върху битката за титлата до последния кръг.

„Надявам се, че в Борнемут ще успеем да удължим битката, за да стигнем до последния мач срещу Астън Вила и да го спечелим. И да отдадем възможно най-добрата почит, с шанса да се борим за титлата“, завърши наставникът на Манчестър Сити.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 като ще е гарга да е рошава

    0 0 Отговор
    значи само твърд алкохол е разрешен на празненствата

    12:23 17.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове