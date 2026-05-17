Директорът на БНТ: Снощи показахме, че не сме малки. България може (ВИДЕО)

17 Май, 2026 13:19 1 528 57

Милена Милотинова е категорична, че София може да бъде перфектен домакин на Евровизия 2027

Директорът на БНТ: Снощи показахме, че не сме малки. България може (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева

Генералният директор на Българска национална телевизия Милена Милотинова заяви пред bTV, че България е готова да бъде домакин на конкурса „Евровизия“ след историческата победа на DARA с песента Bangaranga.

„София може, България може и БНТ може“, категорична е Милотинова, като благодари на всички българи у нас и в чужбина, подкрепили страната с гласовете си.

По думите ѝ успехът е резултат от работата на голям международен екип с участници от Гърция, Швеция и Румъния – специалисти с опит в организацията на „Евровизия“. Тя подчерта, че още от следващия ден започва сериозната подготовка за евентуалното домакинство в София.

„Снощи показахме, че не сме малки. Ние сме толкова големи, колкото са големи мечтите ни и националното ни самочувствие“, допълни още Милена Милотинова.

Тя припомни, че България се завръща на конкурса след тригодишно отсъствие, а финалът тази година е първи за страната от пет години насам. Според нея успехът е плод както на усилията на БНТ, така и на работата на самата DARA и нейния продуцентски екип.

Директорът на БНТ отбеляза още, че предстои да бъдат уточнени детайлите около бъдещото участие на България в конкурса и лицензионните условия, но акцентът сега остава върху победата.

„За първи път печелим „Евровизия“ и за първи път ще бъдем домакини на конкурса. Това е нещо голямо за България“, каза още тя.

По отношение на състоянието на DARA след триумфа, Милотинова разкри, че екипът е останал до ранните часове на деня за снимки, фотосесии и организационни срещи и все още не е ясно кога певицата ще се прибере в България с трофея.

Източник: https://btvnovinite.bg/bulgaria/direktorat-na-bnt-za-domakinstvoto-na-evrovizija-sofija-mozhe-balgarija-mozhe-i-bnt-mozhe.html?campaignsrc=clipboard


