Директорът на БНТ: Снощи показахме, че не сме малки. България може (ВИДЕО)

Генералният директор на Българска национална телевизия Милена Милотинова заяви пред bTV, че България е готова да бъде домакин на конкурса „Евровизия“ след историческата победа на DARA с песента Bangaranga.
„София може, България може и БНТ може“, категорична е Милотинова, като благодари на всички българи у нас и в чужбина, подкрепили страната с гласовете си.
По думите ѝ успехът е резултат от работата на голям международен екип с участници от Гърция, Швеция и Румъния – специалисти с опит в организацията на „Евровизия“. Тя подчерта, че още от следващия ден започва сериозната подготовка за евентуалното домакинство в София.
„Снощи показахме, че не сме малки. Ние сме толкова големи, колкото са големи мечтите ни и националното ни самочувствие“, допълни още Милена Милотинова.
Тя припомни, че България се завръща на конкурса след тригодишно отсъствие, а финалът тази година е първи за страната от пет години насам. Според нея успехът е плод както на усилията на БНТ, така и на работата на самата DARA и нейния продуцентски екип.
Директорът на БНТ отбеляза още, че предстои да бъдат уточнени детайлите около бъдещото участие на България в конкурса и лицензионните условия, но акцентът сега остава върху победата.
„За първи път печелим „Евровизия“ и за първи път ще бъдем домакини на конкурса. Това е нещо голямо за България“, каза още тя.
По отношение на състоянието на DARA след триумфа, Милотинова разкри, че екипът е останал до ранните часове на деня за снимки, фотосесии и организационни срещи и все още не е ясно кога певицата ще се прибере в България с трофея.
Източник: https://btvnovinite.bg/bulgaria/direktorat-na-bnt-za-domakinstvoto-na-evrovizija-sofija-mozhe-balgarija-mozhe-i-bnt-mozhe.html?campaignsrc=clipboard
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #33
13:20 17.05.2026
2 Сталин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да ,още един кошерен уурод
13:21 17.05.2026
3 Сталин
13:22 17.05.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
могат да бият убаво с палките!
🦍🦍🦍🥳🤣👍
13:25 17.05.2026
5 Сталин
Коментиран от #15
13:27 17.05.2026
6 Мнение
ГАРАНТИРАМ, ЧЕ ЩЕ ИМА ПО-ГОЛЯМА ГЛЕДАЕМОСТ И ОДОБРЕНИЕ, ОТ ГАРГАРАТА НА ДАРА!!!
МОЖЕ ЛИ ДА НИ ЗАВИРАТЕ В ЛИЦАТА ТОЯ ГН.СЕН КОНКУРС, С ТАЯ ГН.СНА ПЕСЕН???
НАРОДЕ, КОГА НАЙ-ПОСЛЕ ЩЕ СИ ВЪРНЕШ ДЪРЖАВАТА???
13:27 17.05.2026
7 1234
13:28 17.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 пешо
13:30 17.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хаха
Коментиран от #46, #48
13:32 17.05.2026
12 Чинтулов
Коментиран от #19
13:33 17.05.2026
13 редник
Жена ми, вместо да се намръщи за белята, се смя пет минути...
13:33 17.05.2026
14 Ганго Банго Василий
13:34 17.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Всичко
Коментиран от #27
13:35 17.05.2026
18 В неделя са оставили дебелата дежурна
13:36 17.05.2026
19 Четящ
До коментар #12 от "Чинтулов":Страхотна ирония! Браво!
Коментиран от #28
13:36 17.05.2026
20 бангаранга
Коментиран от #30
13:41 17.05.2026
21 Цвете
Коментиран от #54
13:42 17.05.2026
22 бушприт
13:42 17.05.2026
23 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #25
13:44 17.05.2026
24 Ти си
Какво трябва да означава това ? Да не би да ни кажат от някъде че не София а Скопие или Прищина трябва да са домакини на конкурса ?
Не че ще е проблем ама все пак ние победихме и по правило трябва да сме следващите домакини а тук се говори за "евентуално" домакинство.
Наистина незнам какво да мисля ......
Коментиран от #29, #53
13:46 17.05.2026
25 🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #23 от "Mими Кучева🐕🦺":🤣🤣🤣🤣🤣
13:48 17.05.2026
26 баба ранга
13:50 17.05.2026
27 Про стачка
До коментар #17 от "Всичко":Не , Бангаранга по скоро е " Бунга Банга" !
13:51 17.05.2026
28 мда
До коментар #19 от "Четящ":Злобни комундели си правят комплименти, за да избият комплекси.
13:51 17.05.2026
29 Репортер
До коментар #24 от "Ти си":Колегите, дори по високите постове, имат един определен набор от паразитни думи в речника. Лошото е, че в този случай, по всяка вероятност, "евентуално" не е паразитна дума. Което не говори никак добре за интригите, които се въртят в този змиярник.
13:52 17.05.2026
30 ТЪКМО ОБРАТНОТО!
До коментар #20 от "бангаранга":Направихме Бангаранга на мутрите и целият свят се удиви!
Коментиран от #31
13:53 17.05.2026
31 боко шишев радев
До коментар #30 от "ТЪКМО ОБРАТНОТО!":верно ли,бе!!!
Коментиран от #56
13:54 17.05.2026
32 Факти
Коментиран от #34
13:55 17.05.2026
33 Македонскии политичар
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Спонсор на "Евровизия" за 5 поред година е ИЗРАЕЛ ската козметична компания
"Morrican oil"собственост на мароканския еврейн Мики Шабас и МОСАДския милиинер Давид Коен.
Моррокан ойл прави инпродава кренпета за лице и тяло от арангово масло продавайки го на Азиатския японски пазар пепалбата на Морокан ойлне 750 Милуона долара за миналата 2025 година,фирмата е от кръга и бръпите на МОСАД има фабрики в Северен Израел и 2 край Йерусалим.
13:58 17.05.2026
34 хора има,
До коментар #32 от "Факти":но не са българите
14:00 17.05.2026
35 Хаха
14:00 17.05.2026
36 Интересно
Сега е лесно да се подкрепя.
14:05 17.05.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Пенчо
14:28 17.05.2026
40 ИВАН
14:31 17.05.2026
41 Гост
14:37 17.05.2026
42 СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА
14:39 17.05.2026
43 Тв критик
14:40 17.05.2026
44 Азът
Коментиран от #52
14:47 17.05.2026
45 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
14:53 17.05.2026
46 Ха ха ха
До коментар #11 от "Хаха":Какво те брига....... комунягите ибез това сте атеисти........
Коментиран от #47
14:54 17.05.2026
47 Едно е да си,, атеист"
До коментар #46 от "Ха ха ха":А друго е слуга на Мамона!
15:11 17.05.2026
48 По-точно
До коментар #11 от "Хаха":Сатанински си ти!
15:15 17.05.2026
49 вие си знаете какво сте успели
15:23 17.05.2026
50 победата винаги се дава на тази държава
15:32 17.05.2026
51 Не Вярвам !
Телевизия !
Но За Такива Боклуци !
Май има Сили !
Но Пък !
Аз Не се Интересувам !
От Тях !
15:47 17.05.2026
52 Трябва да Направим !
До коментар #44 от "Азът":Референдум !
За Това !
Дали сме Съгласни !
Да ни Бъркат !
В Джоба !
15:51 17.05.2026
53 По правило !
До коментар #24 от "Ти си":Отново Ще си !
Избъзикан !
На Всичките Ти Проблеми !
Отгоре !
15:54 17.05.2026
54 Сигурно !
До коментар #21 от "Цвете":Забравихте Да Изпратите !
И !
Пръднята !
15:59 17.05.2026
55 Въх ! Че е !
Къде Е Лифтинга ? От Снимките ?
16:02 17.05.2026
56 Те си знаят
До коментар #31 от "боко шишев радев":Питай ги, ако не вЕрваш!
16:32 17.05.2026
57 Глеб Жиглов
17:20 17.05.2026