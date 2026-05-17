Всичко, което трябва да знаете за Академия БФС! (ВИДЕО)

Как ще изглежда бъдещето на най-талантливите деца в българския футбол? Как ще се провежда селекцията? Кой ще обучава младите играчи и защо FIFA следи проекта отблизо?

В специален епизод на подкаста на Българския футболен съюз ще чуете всички отговори за Академия БФС – най-новия и амбициозен проект за развитие на детско-юношеския футбол у нас.

Първият селекционен процес е насочен към деца, родени през 2013 година, а подборът ще премине през два етапа – регионални кастинги и финален национален кастинг. Началото е на 30 май в Пловдив, където ще се проведе и първият подбор.

Директорът Развитие на детско-юношеския футбол към БФС Лъчезар Димов и селекционерът на България U15 Петър Карачоров разкриват какво стои зад проекта, как ще живеят и тренират децата и защо в Академия БФС няма да се изграждат само добри футболисти, а и силни личности.

Ще разберете:

• как ще протича ежедневието на децата;

• каква ще бъде връзката между родители, учители и треньори;

• как ще се съчетават училището и футболът;

• кои качества ще бъдат най-важни при селекцията;

• и кой ще държи правата на младите футболисти.

Един епизод, който дава ясен поглед към бъдещето на българския футбол. Не го пропускайте.