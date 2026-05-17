Шаби Алонсо официално е новият мениджър на Челси. Новината беше потвърдена от лондончани. Испанецът поема отбора след края на сезона.
Договорът на Алонсо със "сините" ще бъде за четири години. Баският специалист е без работа, след като беше уволнен от Реал Мадрид. Преди това той имаше много успешен период начело на Байер Леверкузен.
Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026
The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.
Welcome to Chelsea, Xabi!
В същото време Челси преминава през тежък сезон. Лондончани смениха трима треньори, след като кампанията започна Енцо Мареска. След това на негово място застана Лиъм Росиниър, а кампанията довършва Калъм МакФарлън.
Челси заема девето място във временното класиране на Висшата лига с 49 точки, като рискува да не се класира за евротурнирите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
13:14 17.05.2026
2 бушприт
13:59 17.05.2026
3 Бог да прости Челси
14:01 17.05.2026