Шаби Алонсо официално е новият мениджър на Челси

17 Май, 2026 12:59 916 3

Договорът на Алонсо със "сините" ще бъде за четири години

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шаби Алонсо официално е новият мениджър на Челси. Новината беше потвърдена от лондончани. Испанецът поема отбора след края на сезона.

Договорът на Алонсо със "сините" ще бъде за четири години. Баският специалист е без работа, след като беше уволнен от Реал Мадрид. Преди това той имаше много успешен период начело на Байер Леверкузен.

В същото време Челси преминава през тежък сезон. Лондончани смениха трима треньори, след като кампанията започна Енцо Мареска. След това на негово място застана Лиъм Росиниър, а кампанията довършва Калъм МакФарлън.

Челси заема девето място във временното класиране на Висшата лига с 49 точки, като рискува да не се класира за евротурнирите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евгени от Алфапласт

    2 4 Отговор
    ΔΑΡΑ също търси мениджър се говори...🤣

    13:14 17.05.2026

  • 2 бушприт

    1 0 Отговор
    Шаби Алонсо ще е официално новият мениджър на "Челсеята".

    13:59 17.05.2026

  • 3 Бог да прости Челси

    2 3 Отговор
    с тоя надут бездарен наглец

    14:01 17.05.2026

