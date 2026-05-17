Ливърпул готов да счупи рекорд за трети път в рамките на една година

17 Май, 2026 10:59 1 265 4

Нидерландският наставник обаче вече потвърди, че в отбора предстои нов преходен период през лятото

Ливърпул готов да счупи рекорд за трети път в рамките на една година
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В състава на Ливърпул ще има нови големи промени през лятото, след като легендата Мохамед Салах ще напусне клуба. Египетската звезда слога край на изключително успешния си деветгодишен период на „Анфийлд“. Заедно с него и левият бек Андрю Робъртсън ще си тръгне, тъй като договорът му няма да бъде подновен.

През миналото лято мърсисайдци похарчиха близо 500 милиона паунда за играчи като Жереми Фримпонг, Флориан Виртц, Милош Керкез, Александър Исак и Юго Екитике, но тимът на Арне Слот разочарова и остана много далеч от защита на титлата, като кръг преди края заема петото място и дори не е сигурен за мястото си в Шампионската лига.

Нидерландският наставник обаче вече потвърди, че в отбора предстои нов преходен период през лятото. Една от позициите, за която ще се търси нов играч, е именно тази на Салах по десния фланг. Основен фаворит на „червените“ е Играч на №1 в Бундеслигата за изминаващия сезон - Майкъл Олисе от шампиона Байерн Мюнхен.

Според информация на Fichajes, от Ливърпул са готови да извадят около 160 милиона евро за френския национал, което би означавало, че клубът може да счупи трансферния си рекорд за трети път в рамките на една година. Въпреки това, подобна операция остава изключително трудна за реализиране, след като от Байерн са спокойни и категорични в позицията си, че Олисе не се продава.

За пореден път това намекна и президентът на баварците Ян-Кристиан Дресен след последния мач на тима срещу Кьолн в събота:

„Ще го имаме с нас още много години. Просто е радост да го гледаш как играе футбол. Той е и важен фактор в съблекалнята“.

От Ливърпул имат и алтернативни варианти при провал с Олисе, като се споменават имената на Антонио Нуса и Ян Диоманде от РБ Лайпциг, Брадли Баркола от Пари Сен Жермен и Франсиско Консейсао от Ювентус.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артилерист

    4 0 Отговор
    Намеренията на Ливърпул са добри, но със селекцията трябва да се заеме човек, който разбира от перспективни играчи. Най-добре е да поканят Клоп за главен консултант за тази работа. Слот определено не става. От петте му покупки само Виртц донякъде удовлетворява. Сега налита на готови и прескъпи играчи, вместо да се насочи към перспективни и не толкова скъпи таланти. Байерн е богат клуб и никога няма да продаде Олисе за по-малко от 200€. За тези пари могат да се купят поне 5 обещаващи играчи. В последния мач на Ливърпул не знам къде беше Керкез, но десния защитник на Астън Вила един час си наглася топката в зоната му, за да нацели горния десен ъгъл на вратата на Ливърпул...

    11:43 17.05.2026

  • 2 Тошо

    2 1 Отговор
    Първо трябва да махнат това очевадно недоразумение Слот. И да го заставят да възстанови парите за миналогодишните издънки - той и Вирц за нищо не го бива.

    Коментиран от #4

    12:07 17.05.2026

  • 3 МърсиСайд

    2 0 Отговор
    да купуваш скъпи футболисти, вече звезди, без концепция как да ги използваш на макс е тъпо, само слот го може това, челси са същите, направо ги унищожи, Олисе никога няма да дойде да работи с тоя малоумник, да му скапят имиджа ................

    13:22 17.05.2026

  • 4 МърсиСайд

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тошо":

    остави Вирц намира, слот просто незнае как да извади най доброто от звездите си, фримпонг е слабак, но е холандец !

    13:26 17.05.2026

