Ливърпул готов да счупи рекорд за трети път в рамките на една година

В състава на Ливърпул ще има нови големи промени през лятото, след като легендата Мохамед Салах ще напусне клуба. Египетската звезда слога край на изключително успешния си деветгодишен период на „Анфийлд“. Заедно с него и левият бек Андрю Робъртсън ще си тръгне, тъй като договорът му няма да бъде подновен.
През миналото лято мърсисайдци похарчиха близо 500 милиона паунда за играчи като Жереми Фримпонг, Флориан Виртц, Милош Керкез, Александър Исак и Юго Екитике, но тимът на Арне Слот разочарова и остана много далеч от защита на титлата, като кръг преди края заема петото място и дори не е сигурен за мястото си в Шампионската лига.
🚨🇫🇷 | 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Liverpool are PREPARED to SUBMIT an offer in the region of £140M for Michael Olise this summer. 😳
[@fichajesnet] pic.twitter.com/UW2pnCaNh1
— MatchdayHQ | World Cup (@TheMatchdayHQ) May 16, 2026
Нидерландският наставник обаче вече потвърди, че в отбора предстои нов преходен период през лятото. Една от позициите, за която ще се търси нов играч, е именно тази на Салах по десния фланг. Основен фаворит на „червените“ е Играч на №1 в Бундеслигата за изминаващия сезон - Майкъл Олисе от шампиона Байерн Мюнхен.
Според информация на Fichajes, от Ливърпул са готови да извадят около 160 милиона евро за френския национал, което би означавало, че клубът може да счупи трансферния си рекорд за трети път в рамките на една година. Въпреки това, подобна операция остава изключително трудна за реализиране, след като от Байерн са спокойни и категорични в позицията си, че Олисе не се продава.
За пореден път това намекна и президентът на баварците Ян-Кристиан Дресен след последния мач на тима срещу Кьолн в събота:
Dreesen on Michael Olise: "We'll still have him with us for many years to come. It's simply a joy to watch him play football. He's also an important factor in the dressing room" pic.twitter.com/W3rhynhTU9— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 16, 2026
„Ще го имаме с нас още много години. Просто е радост да го гледаш как играе футбол. Той е и важен фактор в съблекалнята“.
🚨 Liverpool remain confident of landing Alexander Isak and are already exploring attacking profiles they believe could maximise the Swede’s impact at Anfield. 👀
RB Leipzig duo Antonio Nusa and Yan Diomande, along with PSG winger Bradley Barcola, are all admired internally.… pic.twitter.com/sqOcYZfmHh
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 16, 2026
От Ливърпул имат и алтернативни варианти при провал с Олисе, като се споменават имената на Антонио Нуса и Ян Диоманде от РБ Лайпциг, Брадли Баркола от Пари Сен Жермен и Франсиско Консейсао от Ювентус.
4 МърсиСайд
До коментар #2 от "Тошо":остави Вирц намира, слот просто незнае как да извади най доброто от звездите си, фримпонг е слабак, но е холандец !
13:26 17.05.2026