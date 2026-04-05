Срам за Арсенал с марка Чемпиъншип! Саутхамптън изхвърли "артилеристите" от ФА Къп

Арсенал претърпя едно от най-болезнените си поражения този сезон и отпадна от турнира за ФА Къп след загуба с 1:2 като гост на втородивизионния Саутхамптън.

Това е второ поредно огромно разочарование за момчетата на Микел Артета, които непосредствено преди паузата за националните отбори загубиха финала за Карабао Къп срещу Манчестър Сити.

Загубата е особено разочароваща, тъй като Арсенал смачка съперника си през първото полувреме и гостите създадоха не едно положение до почивката. Те обаче бяха наказани за аристократичните си пропуски и “светците” поведоха в резултата след гол на Рос Стюарт (36’). В средата на второто полувреме все пак резервата Виктор Гьокереш (68’) успя да възстанови равенството, но вместо гостите да осъществят пълен обрат скоростно, те инкасираха втори гол чрез ШейЧарлз (86’), който хвърли “СейнтМерис” в луда радост.

Така “светците”, които изпаднаха от Премиър лийг два пъти в рамките на три години, сега най-накрая имат поводи за радост и вече дори мечтаят за трофей, въпреки че ще им е особено трудно предвид конкуренцията, която ги очаква в следващата фаза на надпреварата.

Това бе третият четвъртфинал за деня от ФА Къп. Първите два мача днес предложиха изключително зрелище, като началото бе дадено с марковото от последните години дерби между Манчестър Сити и Ливърпул. “Гражданите” не оставиха шанс на мърсисайдци и спечелиха с 4:0.

Във втория мач за деня световният клубен шампион Челси не допусна изненада на “Стамфорд Бридж” и разби със 7:0 последния в Лига 1 тим на Порт Вейл. Последният участник във финалната четворка ще бъде определен в утрешния 5-и април (неделя), когато от 18:30 часа българско време Уест Хам посреща в Лондон на Олимпийския стадион Лийдс на Илия Груев. Така по всяка вероятност Саутхамптън ще бъде единственият отбор извън елитната Премиър лийг.

Непосредствено преди паузата за националните отбори Саутхамптън взе ценна победа с 2:0 срещу Оксфорд Юнайтед в мач от Чемпиъншип. Въпреки позитивния резултат и времето, в което футболистите можеха да се възстановят, мениджърът Тонда Екерт направи няколко промени. Днес първия съдийски сигнал на “зеления килим” чуха Нейтън Ууд, Камерън Браг, Каспър Джендър, Лео Шенца, Рос Стюарт вместо Джак Стивънс, Флин Даунс, Камерън Арчър, Шей Чарлс, Кайл Ларин, които играха при победата срещу “студентите”.

За възпитаниците на Микел Артета това е първи мач от краха срещу Манчестър Сити във финала за Карабао Къп. Спрямо този двубои "артилеристите" излязоха с цели седем промени, като днес те бяха с Кристиан Москера, Майлс Люис-Скели, Мартин Йодегор, Кристиан Ньоргор, Макс Дауман, Габриел Мартинели, Габриел Жезус които започнаха вместо Уилям Салиба, Пиеро Инкапие, Мартин Субименди, Деклан Райс, Букайо Сака, Леандро Тросар, Виктор Гьокереш.

В 3-тата минута се появи дискусионен момент, след като останаха съмнения, че бранител на “светците” е играл с ръка в наказателното поле, но главният съдия Самюъл Барът прецени да не обръща внимание на ситуацията и остави играта да продължи.

В 6-ата минута стражът на домакините Перец се справи при опасно центриране на Йодегор, а атаката завърши с мощен удар на Дауман, като вратарят отново беше блестящ.

Натискът на “топчиите” продължаваше в следващите минути, като “светците” се бяха окопитили много добре и не позволиха нова опасност до 11-тата минута, когато Жезус засече центриране с глава, а Перец направи второ значимо спасяване. Този удар бе част от поредица от три последователни корнера в полза на лондончани.

В следващите десетина минути двубоят премина в режим на единоборства, като малко по малко домакините съумяха да изтласкат агресията на съперника. Чак в 25-ата минута гостите стигнаха до нова опасност. Тогава при центриране от поредния корнер Йодегор се измъкна от пазача си и стреля мощно от вътрешността на наказателното поле, а Перец се хвърли решаващо в долния десен ъгъл.

В 26-ата минута Йодегор отново бе в епицентъра на събитията, стреляйки встрани от лявата греда.

След поредните два корнера за столичния гранд, които не доведоха до промяна в резултата, сякаш се случи логичното и десетина минути преди края гостите бяха наказани за аристократичните си пропуски. Центриране свари “топчиите” неподготвени, а Стюарт направи необходимото и вратарят Кепа Арисабалага беше принуден да вади топката от вратата си.

След гола на практика нищо не се промени и лондончани опитваха териториален натиск, от който не излизаше нищо, а чак в добавеното време Ньоргор овладя подаване и опита късмета си от средна дистанция. Ударът обаче попадна право във вратаря Перец, който нямаше проблем да улови, и преднината на “светците” остана непокътната за почивката.

Само пет минути след подновяването на играта момчетата на Микел Артета успяха да създадат нова опасност. Първо Жезус отигра около точката за изпълнение на дузпи, а малко след него Дауман засече центриране, което в последния момент бе изчистено в корнер от бранител в жълта тениска и сини гащета.

В 57-ата минута ситуацията можеше да стане много трудна за “артилеристите”, след като съперникът им отново се приближи опасно близо до тяхната врата. “Светците” изпълниха два последователни корнера, като след втория Лео Шенца се размина на косъм с гола.

В 60-ата минута Том Фелоус стреля над вратата.

В 62-рата минута Шенца стреля от границата на наказателното поле и топката се отби в напречната греда.

Тази мощна акция на домакините силно притесни Микел Артета, който спешно предприе мерки и направи тройна смяна, като една от тях включваше появата на лятната мултимилионна покупка Виктор Гьокереш. Шведът, който имаше огромна роля по време на паузата за националните отбори неговата Швеция да се класира на Мондиал 2026, се превърна във важен фактор за прогреса и на клубния си тим. Само седем минути след като се появи на терена, той отигра по перфектен начин подаването на Хавертц и изравни резултата.

Вместо да последва мигновен обрат, “артилеристите” съвсем скоро можеха да се окажат отново с гол пасив, след като Том Фелоус изсипа коварно топката в пеналтерията и бранител на “топчиите” пресече навреме, избивайки в корнер.

Непосредствено след това се появиха нови проблеми за Микел Артета, който се видя принуден да замени Жезус и сега тепърва ще се разбира дали мениджърът не е загубил за дълго един от ключовите си играчи.

Все пак се появи лъч надежда в заключителните десетина минути, когато Макс Дауман стигна до подаване, разсякло отбраната на “светците”, и нанесе коварен удар, но за пореден път Перец бе на изключително ниво.

В 85-ата минута Мартинели също можеше да запише името си сред голмайсторите, но чукна топката встрани от лявата греда.

Този пропуск се оказа фатален, тъй като още при следващата си атака домакините зашлевиха звучно съперника си, който така и не успя да намери себе си. Чарлс се озова на правилното място и в правилното време, за да засече акуратно подаване към себе си и върна предимството в резултата на своя тим, който се доближи до голямото чудо на деня.

Във 2-рата минута на добавеното време Мартинели пропиля огромна възможност, с което до голяма степен реши изхода от срещата. Той нанесе мощен удар в долния десен ъгъл, но Перец се хвърли достатъчно бързо и запази вратата си суха.

В 4-ата минута на добавеното време Калафиори също се провали в опита си да изравни. Той стреля от средна дистанция, но ударът му бе прекалено неточен и мина над напречната греда.

В 5-ата минута на добавеното време пък “светците” пропиляха шанс да направят успеха си дори по-изразителен, но Кепа Арисабалага направи една от малкото си намеси тази вечер и спаси удара на Том Фелоус, изчиствайки в корнер.

До края гостите така и не намериха как да стигнат до попадение и загубиха още една надежда да прибавят трофей към витрината си само в рамките на последните две седмици. Все пак за тях остават шансовете да триумфират с две по-значими отличия, ако успеят да се преборят за Премиър лийг или Шампионската лига.

САУТХАМПТЪН 2:1 АРСЕНАЛ

1:0 Рос Стюарт (35')

1:1 Виктор Гьокереш (68')

2:1 Шей Чарлс (85')



ФА Къп, 1/4-финал



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Саутхамптън: 41. Даниел Перец, 14. Джеймс Брий, 6. Тейлър Харууд-Белис, 15. Нейтън Ууд, 3. Райън Манинг, 48. Камерън Браг, 20. Каспър Джендър, 18. Том Фелоус, 10. Фин Азаз, 13. Лео Шенца, 11. Рос Стюарт

Мениджър: Тонда Екерт



Арсенал: 13. Кепа Арисабалага, 4. Бен Уайт, 3. Кристиан Москера, 6. Габриел Магаляеш, 49. Майлс Люис-Скели, 8. Мартин Йодегор, 16. Кристиан Ньоргор, 56. Макс Дауман, 29. Кай Хавертц, 11. Габриел Мартинели, 9. Габриел Жезус

Мениджър: Микел Артета