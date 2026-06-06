Антон Златанов: От 2025 г. досега сме разкрили 18 престъпни групи за трафик на мигранти

Той посочи, че каналджийте от високите нива, които се занимават с превозване на мигранти, инструктират шофьорите да бъдат агресивни, да не спират на полицейските патрули, а това се превръща в гонка, като има риск и от възникване на катастрофа. Това каза директорът на ГД „Гранична полиция” главен комисар Антон Златанов в ефира на „Събуди се” по Нова тв.

Той посочи, че от началото на 2025 година досега са неутрализирани 18 престъпни групи, като се е стигнало до високите нива на каналджийство. Става дума за организатори от чуждестранен произход – трима сирийци, молдовец, грузинец и йорданец. Те са били заловени преди София. Полицията е влязла в адресите на тримата сирийци, които са били у нас. Останалите трима са извън България. На всичките шест лица са повдигнати обвинения. Тримата сирийци са с постоянни мерки за задържане, другите трима са обявени за издирване.

Златанов обясни, че цялата схема е разобличена.

Златанов подчерта, че в момента у нас няма висок трафик на мигранти, но допълни, че той не е нулев. Той беше категоричен, че това се дължи на успешната работа на органите на реда. Златанов също така подчерта, че се очаква през лятото мигрантския натиск се увеличи.

Комисаят акцентира на това, че Турция, съответно България и Гърция, са на ключово място за Европа по линия на контрабанда и миграция.

Златанов заяви, че в България се извършват много и при това засилени проверки на вътрешните шенгенски граници.

Няма данни дали собственикът на украинската група КУБ Олег Невзоров е напуснал България в посока Румъния или Гърция, каза още Златанов. Причината е, че стандартен граничен контрол там не се осъществява заради членството на България в Шенгенското пространство.

"Гранични пунктове няма, не се извършват гранични проверки и това трябва да се разбере.

На второ място - едно лице трябва да бъде обявено за издирване или да има издадена заповед да не напуска страната и едва тогава компетентните органи могат да се намесят", каза още той.