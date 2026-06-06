Новини
Крими »
Антон Златанов: От 2025 г. досега сме разкрили 18 престъпни групи за трафик на мигранти

Антон Златанов: От 2025 г. досега сме разкрили 18 престъпни групи за трафик на мигранти

6 Юни, 2026 13:20 396 3

  • антон златанов-
  • мигранти-
  • каналджии

Няма данни собственикът на украинската група КУБ Олег Невзоров е напуснал България

Антон Златанов: От 2025 г. досега сме разкрили 18 престъпни групи за трафик на мигранти - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Той посочи, че каналджийте от високите нива, които се занимават с превозване на мигранти, инструктират шофьорите да бъдат агресивни, да не спират на полицейските патрули, а това се превръща в гонка, като има риск и от възникване на катастрофа. Това каза директорът на ГД „Гранична полиция” главен комисар Антон Златанов в ефира на „Събуди се” по Нова тв.

Той посочи, че от началото на 2025 година досега са неутрализирани 18 престъпни групи, като се е стигнало до високите нива на каналджийство. Става дума за организатори от чуждестранен произход – трима сирийци, молдовец, грузинец и йорданец. Те са били заловени преди София. Полицията е влязла в адресите на тримата сирийци, които са били у нас. Останалите трима са извън България. На всичките шест лица са повдигнати обвинения. Тримата сирийци са с постоянни мерки за задържане, другите трима са обявени за издирване.

Златанов обясни, че цялата схема е разобличена.

Златанов подчерта, че в момента у нас няма висок трафик на мигранти, но допълни, че той не е нулев. Той беше категоричен, че това се дължи на успешната работа на органите на реда. Златанов също така подчерта, че се очаква през лятото мигрантския натиск се увеличи.

Комисаят акцентира на това, че Турция, съответно България и Гърция, са на ключово място за Европа по линия на контрабанда и миграция.

Златанов заяви, че в България се извършват много и при това засилени проверки на вътрешните шенгенски граници.

Няма данни дали собственикът на украинската група КУБ Олег Невзоров е напуснал България в посока Румъния или Гърция, каза още Златанов. Причината е, че стандартен граничен контрол там не се осъществява заради членството на България в Шенгенското пространство.

"Гранични пунктове няма, не се извършват гранични проверки и това трябва да се разбере.
На второ място - едно лице трябва да бъде обявено за издирване или да има издадена заповед да не напуска страната и едва тогава компетентните органи могат да се намесят", каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оооо ,

    2 0 Отговор
    да ! И 180 неразкрити !

    13:24 06.06.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ПРОТЕЖЕТО НА БОЙКО ОТ СИК ДА КАЖЕ ДАЛИ
    И ТАЗИ ГОДИНА КРАЙ ГРАНИЧНАТА БРАЗДА ИМА НИВИ С КОНОП... ОХРАНЯВАНИ ОТ НЕГОВИТЕ СЪУЧАСТНИЦИ ?

    13:25 06.06.2026

  • 3 генерал пенев от под прикритие

    1 0 Отговор
    разкрили сте дръжки

    13:31 06.06.2026