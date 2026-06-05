Автобус се обърна след тежка катастрофа на „Челопешко шосе“ в София. Двама са загинали, а 13 са ранени ВИДЕО

Тежка катастрофа на "Челопешко шосе" в София. Двама души са загинали, а други дузина са ранени при сблъсък между автобус на градския транспорт и три автомобила, посочи БНТ.
От Центъра за спешна медицинска помощ потвърдиха, че има една жертва - 27-годишен мъж, роден в Индия.
Има втора жертва на катастрофата. След политравма 31-годишен мъж е починал в ИСУЛ. Там са настанени и две 15-годишни деца без опасност за живота, както и 51-годишният шофьор. Общо петима са хоспитализираните в ИСУЛ.
Катастрофата е станала малко след 19.30 часа. По информация на дежурен диспечер на градския транспорт в автобуса се е врязала лека кола, която се е състезавала с друг автомобил, съобщиха от ЦМГ.
Към мястото са изпратени 8 екипа на Бърза помощ.
Петима тежко пострадали вече са настанени в ИСУЛ, ВМА и болница "Св. Анна".
Двама от пострадалите - на възраст 33 и 32 години - са с черепно-мозъчни травми, един - на 45 години - е с множество наранявания. Другите ранени са на възраст 40 и 46 години, съобщи "Нова телевизия".
Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарната, Спешна помощ и спасителни автомобили, както и на СДВР.
От Центъра за градска мобилност съобщиха, че става дума за автобус номер 119, който е на частен превозвач.
Движението по "Челопешко шосе" е временно преустановено, докато продължават спасителните действия и огледът на местопроизшествието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
20:41 05.06.2026
2 Яшар
20:46 05.06.2026
3 русофил
Коментиран от #5
20:46 05.06.2026
4 Ами да, те
Коментиран от #46
20:48 05.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Обективен
Коментиран от #8, #9, #41
20:53 05.06.2026
7 факт
Коментиран от #14
20:57 05.06.2026
8 факт
До коментар #6 от "Обективен":-700
Коментиран от #13
20:58 05.06.2026
9 А50
До коментар #6 от "Обективен":И ти май се мислиш за тарикат, но си просто еничар. Точно вие 30г рушите държавата и създадохте чалга бангаранга
20:59 05.06.2026
10 време е
20:59 05.06.2026
11 Сатана Z
21:00 05.06.2026
12 ГОВЕДА
21:00 05.06.2026
13 И още 36
До коментар #8 от "факт":От 1989 до сега
21:02 05.06.2026
14 Позитивните Новини
До коментар #7 от "факт":Единият се е самоумъртвил
21:12 05.06.2026
15 Бангаранга
21:14 05.06.2026
16 Демократ
Коментиран от #38, #40, #44, #59
21:19 05.06.2026
17 Нека да пиша
Коментиран от #21
21:24 05.06.2026
18 Имало е гонка
21:28 05.06.2026
19 Славия
21:29 05.06.2026
20 Някой
И е чудно, че чак сега стана такава случка.
Пробита държава - не заслужаваме да я има.
Коментиран от #26
21:29 05.06.2026
21 Всеки може да е на негово място
До коментар #17 от "Нека да пиша":Ти да не си нещо по различен.
Коментиран от #28, #29, #31
21:30 05.06.2026
22 оня с коня
милицията само имитира дейност
нормално е това което се случва
много от тия накормани дори не лежат ефективно в затвора
21:30 05.06.2026
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
къде са новите БМВ-та купени със народни пари
Коментиран от #61
21:31 05.06.2026
24 Откога
Коментиран от #54
21:32 05.06.2026
25 Явно, новата
21:33 05.06.2026
26 стари столици
До коментар #20 от "Някой":Гонките са по Симеон Велики и надолу по Илия Янулов.
21:33 05.06.2026
27 Грешка
21:35 05.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 8888
Коментиран от #35
21:41 05.06.2026
31 Нека да пиша
До коментар #21 от "Всеки може да е на негово място":Поне не съм от команчитата ,а сега бързо към резервата ..
21:42 05.06.2026
32 Мнение
И какво от това? Нали виждаме - НИЩО !!!, Нищо не се е променило.
Истината е, че не става така лесно и не по този начин, иска се много повече работа на терен.
Вместо са висите и да пиете кафе на Лукоил и да снимате някой с превишена скорост, обикаляйте и спирайте наглеците на място, пазете на опасните места - там ви няма, нагласяте се на лесните места, всички го виждаме!
Няма да стане така гаранция!
21:52 05.06.2026
33 Просто констатация
Коментиран от #47
21:54 05.06.2026
34 Иво
22:00 05.06.2026
35 едва ли
До коментар #30 от "8888":Колата, която се е забила в автобуса е нов луксозен спортен мерцедес. Това е някое надрусано мамино детенце, което от скука си спрята гонки. Моля се ранените невинни хора да оцелеят и да се приберат при семействата си. А съдиите да му мислят, че безобразията им вече не се търпят.
22:02 05.06.2026
36 МП4
22:02 05.06.2026
37 В София
22:03 05.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 тръц
Коментиран от #63
22:07 05.06.2026
40 големдебил
До коментар #16 от "Демократ":Не се фукай,не се знае какво ти е подготвила съдбата.Нали знаеш,докато се усмихнем,и се озъбим.
22:09 05.06.2026
41 Прав си като цяло
До коментар #6 от "Обективен":Но трябва да скъсим периода и да уточним локацията:
Да изчезнат тарикатите от последните 30 години, като разширим локацията до САЩ, Израел, Русия, GB, ЕС също, защото с числото 681 локализираш само БГ, а тарикатите са навсякъде.
22:14 05.06.2026
42 1234
22:20 05.06.2026
43 Емигрант
Коментиран от #52
22:20 05.06.2026
44 София
До коментар #16 от "Демократ":А малките дрогирани боклуци карат коли,явно и ти си от тях щом делиш хората на бедни богати.Господ гледа
22:22 05.06.2026
45 абвгдежZ
22:26 05.06.2026
46 НАЛИ?!
До коментар #4 от "Ами да, те":Особено ако се блъсне в тях превозно средство,с голяма скорост...
22:26 05.06.2026
47 А от както
До коментар #33 от "Просто констатация":ти се опитваш да разсъждаваш, много все повече ни пада меракът да имитираме хомосапиенс !
22:26 05.06.2026
48 Сладки ботчета
22:28 05.06.2026
49 Търново
Коментиран от #57
22:28 05.06.2026
50 А50
22:29 05.06.2026
51 Опорка
22:31 05.06.2026
52 ЩО БЕ...?!
До коментар #43 от "Емигрант":Хората си пишат,че автобуса е обърнат, след катастрофа...
,,Автобус се обърна след тежка катастрофа ..."
Какъв е проблема в заглавието...?!
Коментиран от #71
22:32 05.06.2026
53 Гробар
Коментиран от #55
22:32 05.06.2026
54 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #24 от "Откога":И аз така си мисля явно журналята пак сгафиха в бързината да са първи,при подобни трагедии..
Коментиран от #58
22:32 05.06.2026
55 Железния Феликс
До коментар #53 от "Гробар":Кастрировать и расстрелять.
22:33 05.06.2026
56 Скоро ще има оставки
Нека си го кажем- от както червеното правителство на Радев с доносниците от ДС взеха властта, държавата е сато разграден двор!
Няма полиция,няма сигурност! Всичко е тотол щета!
22:36 05.06.2026
57 Велики Преслав
До коментар #49 от "Търново":Даже си е Лотария,да си на тророара в днешно време!
Пример -убийството от дрогираният Бургазлиев,на жената,разхождаща се нормално със семейството си по тротоара...!
22:36 05.06.2026
58 Ай ся...?!
До коментар #54 от "Софийски селянин,Пенсионер":ГолЕм праз!
Не всички сме от София...
Коментиран от #68
22:38 05.06.2026
59 Емигрант
До коментар #16 от "Демократ":Така ли бе "демократе" ? Ти имаш огромен мозъчен проблем следствие на което имаш безброй комплекси, искаш ли да ти кажа тук, че ти си селяндурски тарикат "емигрирал" в някой по-голям град да имитира че принадлежи към човешкия род ? Да ти кажа ли, че тук в мегаполисите всеки разумен човек предпочита градския транспорт ? Отивай си на село и хващай тоягата да изкараш овцете, че виждам само от това разбираш ! Демократ се писал пещернякът ха ха ?
22:39 05.06.2026
60 Тодор Живков
22:45 05.06.2026
61 Смърф
До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Паркирани са на МП.
22:46 05.06.2026
62 ООрана държава
22:48 05.06.2026
63 Ханс Балдунг
До коментар #39 от "тръц":Абсолютната истина казваш. Стоят по пресечките и цъкат с телефоните, да намерят други с малки кренвирши, да си ги мерят. Или въртят кръгчета от светофара на Пирдоп до този на Витиня и подсвиркват на всеки за да го предизвикат за гонка. Полицаите дори да са наблизо се правят, че не виждат , чуват...А едни хора постоянно ни убеждават колко е скъпо поставянето на камери... Защо ли?...
22:50 05.06.2026
64 Койе Гъзаря
Изтрепа хората- трябва навъжето.
Коментиран от #67
22:51 05.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Наказания за
22:54 05.06.2026
67 Антитролер
До коментар #64 от "Койе Гъзаря":В Кремиковци и Ботунец има един ултра богат човек, по-скоро двама братя. Надявам се да не са техните синове, не са лоши момчетата. По-скоро ще да е някой кафяв, завърнал се от Англия с Мерцедес с десен волан
22:57 05.06.2026
68 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #58 от "Ай ся...?!":Аз откровено си пиша какъв съм..
По бащина линия дядо ми е от бившето село Драгалевци,където сега там е една джунгла от строежи по баира..
И има само една останала държавна детска градина от бай Тошово време..
22:57 05.06.2026
69 Джон Наш
22:58 05.06.2026
70 София
До коментар #65 от "Това, че":Не съди по расата кой е умрял утре може да кажат за теб,че боклука расист е умрял.Господ гледа
23:01 05.06.2026
71 А50
До коментар #52 от "ЩО БЕ...?!":Преобърнал се е в резултат на катастрофата а не по някое време след тежката катострофа. Интересува ме кой е убавеца ударил автобуса, години. Май не е на 70+
23:02 05.06.2026
72 Информиран
23:12 05.06.2026
73 А50
23:13 05.06.2026