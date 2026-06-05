Автобус се обърна след тежка катастрофа на „Челопешко шосе“ в София. Двама са загинали, а 13 са ранени ВИДЕО

Тежка катастрофа на "Челопешко шосе" в София. Двама души са загинали, а други дузина са ранени при сблъсък между автобус на градския транспорт и три автомобила, посочи БНТ.

От Центъра за спешна медицинска помощ потвърдиха, че има една жертва - 27-годишен мъж, роден в Индия.

Има втора жертва на катастрофата. След политравма 31-годишен мъж е починал в ИСУЛ. Там са настанени и две 15-годишни деца без опасност за живота, както и 51-годишният шофьор. Общо петима са хоспитализираните в ИСУЛ.

Катастрофата е станала малко след 19.30 часа. По информация на дежурен диспечер на градския транспорт в автобуса се е врязала лека кола, която се е състезавала с друг автомобил, съобщиха от ЦМГ.

Към мястото са изпратени 8 екипа на Бърза помощ.

Петима тежко пострадали вече са настанени в ИСУЛ, ВМА и болница "Св. Анна".

Двама от пострадалите - на възраст 33 и 32 години - са с черепно-мозъчни травми, един - на 45 години - е с множество наранявания. Другите ранени са на възраст 40 и 46 години, съобщи "Нова телевизия".

Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарната, Спешна помощ и спасителни автомобили, както и на СДВР.

От Центъра за градска мобилност съобщиха, че става дума за автобус номер 119, който е на частен превозвач.

Движението по "Челопешко шосе" е временно преустановено, докато продължават спасителните действия и огледът на местопроизшествието.