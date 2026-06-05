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Автобус се обърна след тежка катастрофа на „Челопешко шосе“ в София. Двама са загинали, а 13 са ранени ВИДЕО
  Тема: Войната на пътя

Автобус се обърна след тежка катастрофа на „Челопешко шосе“ в София. Двама са загинали, а 13 са ранени ВИДЕО

5 Юни, 2026 20:38, обновена 5 Юни, 2026 22:05 5 361 73

  • автобус-
  • катастрофа-
  • софия-
  • челопешко шосе

В автобуса се е врязала лека кола, която се е състезавала с друг автомобил

Автобус се обърна след тежка катастрофа на „Челопешко шосе“ в София. Двама са загинали, а 13 са ранени ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа на "Челопешко шосе" в София. Двама души са загинали, а други дузина са ранени при сблъсък между автобус на градския транспорт и три автомобила, посочи БНТ.

От Центъра за спешна медицинска помощ потвърдиха, че има една жертва - 27-годишен мъж, роден в Индия.

Има втора жертва на катастрофата. След политравма 31-годишен мъж е починал в ИСУЛ. Там са настанени и две 15-годишни деца без опасност за живота, както и 51-годишният шофьор. Общо петима са хоспитализираните в ИСУЛ.

Катастрофата е станала малко след 19.30 часа. По информация на дежурен диспечер на градския транспорт в автобуса се е врязала лека кола, която се е състезавала с друг автомобил, съобщиха от ЦМГ.

Към мястото са изпратени 8 екипа на Бърза помощ.

Петима тежко пострадали вече са настанени в ИСУЛ, ВМА и болница "Св. Анна".

Двама от пострадалите - на възраст 33 и 32 години - са с черепно-мозъчни травми, един - на 45 години - е с множество наранявания. Другите ранени са на възраст 40 и 46 години, съобщи "Нова телевизия".

Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарната, Спешна помощ и спасителни автомобили, както и на СДВР.

От Центъра за градска мобилност съобщиха, че става дума за автобус номер 119, който е на частен превозвач.

Движението по "Челопешко шосе" е временно преустановено, докато продължават спасителните действия и огледът на местопроизшествието.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    23 18 Отговор
    искам софя да бъде с население 50% от всичкото и да се блъскат и псуват денонощно

    20:41 05.06.2026

  • 2 Яшар

    85 3 Отговор
    Индия- та на Европа .Бог да прости загиналия , и дано оздравеят ранените .дори в Скопие карат по нормално и няма толко наркоси

    20:46 05.06.2026

  • 3 русофил

    4 39 Отговор
    прекрасно!

    Коментиран от #5

    20:46 05.06.2026

  • 4 Ами да, те

    13 23 Отговор
    така правят автобусите - обръщат се...

    Коментиран от #46

    20:48 05.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Обективен

    38 16 Отговор
    2026-681=1345.Това са годините, през които съществувате безмислено ,тарикати. Защо не направите услуга на света като ..... изчезнете, а?

    Коментиран от #8, #9, #41

    20:53 05.06.2026

  • 7 факт

    61 1 Отговор
    тия от колите да се умъртвят веднага

    Коментиран от #14

    20:57 05.06.2026

  • 8 факт

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Обективен":

    -700

    Коментиран от #13

    20:58 05.06.2026

  • 9 А50

    53 4 Отговор

    До коментар #6 от "Обективен":

    И ти май се мислиш за тарикат, но си просто еничар. Точно вие 30г рушите държавата и създадохте чалга бангаранга

    20:59 05.06.2026

  • 10 време е

    73 2 Отговор
    да се върне смъртното наказание. В Румъния няма нито една жертва, нито един ранен, слез взривяване на дрон с експлозиви, у нас един убит и 25 ранени от напушени ненормалници, които се забавляват по столичните улици. Няма да стане с присъди от 5-10 години, от които реално излежават само половината, тук си трябва окончателна присъда, иначе безумието ще продължава, а ние и без друго намаляване със страшна скорост.

    20:59 05.06.2026

  • 11 Сатана Z

    25 6 Отговор
    Изрази съболезнования на близките на убития ма,пача!

    21:00 05.06.2026

  • 12 ГОВЕДА

    25 0 Отговор
    Избихте се БЕ.

    21:00 05.06.2026

  • 13 И още 36

    15 5 Отговор

    До коментар #8 от "факт":

    От 1989 до сега

    21:02 05.06.2026

  • 14 Позитивните Новини

    9 7 Отговор

    До коментар #7 от "факт":

    Единият се е самоумъртвил

    21:12 05.06.2026

  • 15 Бангаранга

    27 3 Отговор
    Ние сме само 6 Млн., но по зулуми скоро ще надминем Милиардна Индия! Дерзай народе!

    21:14 05.06.2026

  • 16 Демократ

    10 42 Отговор
    Само бедняците пътуват с автобус

    Коментиран от #38, #40, #44, #59

    21:19 05.06.2026

  • 17 Нека да пиша

    26 7 Отговор
    27 годишен ,оригинал джипси ..

    Коментиран от #21

    21:24 05.06.2026

  • 18 Имало е гонка

    28 0 Отговор
    Но никой нищо няма да им направи.

    21:28 05.06.2026

  • 19 Славия

    1 9 Отговор
    Шампион...🗣

    21:29 05.06.2026

  • 20 Някой

    42 1 Отговор
    МВР да спи още. Ежедневно се правят гонки по околовръстното от района на "Джъмбо" в посока Войнеговци. Подават се сигнали но МВР не реагира. Чудно защо? Убеден съм, че не е само там.
    И е чудно, че чак сега стана такава случка.
    Пробита държава - не заслужаваме да я има.

    Коментиран от #26

    21:29 05.06.2026

  • 21 Всеки може да е на негово място

    6 8 Отговор

    До коментар #17 от "Нека да пиша":

    Ти да не си нещо по различен.

    Коментиран от #28, #29, #31

    21:30 05.06.2026

  • 22 оня с коня

    35 0 Отговор
    в това село софия дрогата се продава на всяко кише

    милицията само имитира дейност

    нормално е това което се случва

    много от тия накормани дори не лежат ефективно в затвора

    21:30 05.06.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    31 0 Отговор
    най важното е че купиха нови БМВ за милицията да гони престъпниците

    къде са новите БМВ-та купени със народни пари

    Коментиран от #61

    21:31 05.06.2026

  • 24 Откога

    5 0 Отговор
    маршрута на автобус 119 е по Челопешко шосе. Той не минаваше от там.

    Коментиран от #54

    21:32 05.06.2026

  • 25 Явно, новата

    15 1 Отговор
    Мода е да забиеш кола в автобус!

    21:33 05.06.2026

  • 26 стари столици

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    Гонките са по Симеон Велики и надолу по Илия Янулов.

    21:33 05.06.2026

  • 27 Грешка

    3 1 Отговор
    Обърках се с Чепинско

    21:35 05.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 8888

    27 0 Отговор
    Пак дрогирани мммангалииии с купени книжки

    Коментиран от #35

    21:41 05.06.2026

  • 31 Нека да пиша

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Всеки може да е на негово място":

    Поне не съм от команчитата ,а сега бързо към резервата ..

    21:42 05.06.2026

  • 32 Мнение

    27 0 Отговор
    Нали взехте драконовски мерки? Номера сваляте, коли конфискувате, глоби пращате ?
    И какво от това? Нали виждаме - НИЩО !!!, Нищо не се е променило.
    Истината е, че не става така лесно и не по този начин, иска се много повече работа на терен.
    Вместо са висите и да пиете кафе на Лукоил и да снимате някой с превишена скорост, обикаляйте и спирайте наглеците на място, пазете на опасните места - там ви няма, нагласяте се на лесните места, всички го виждаме!
    Няма да стане така гаранция!

    21:52 05.06.2026

  • 33 Просто констатация

    5 20 Отговор
    Откакто Радев взе властта много катастрофи и бедствия станаха.

    Коментиран от #47

    21:54 05.06.2026

  • 34 Иво

    17 2 Отговор
    Така е в Ко чи бата. А полицаите взимат 20 заплати (60 000 евро) при пенсионирането

    22:00 05.06.2026

  • 35 едва ли

    32 0 Отговор

    До коментар #30 от "8888":

    Колата, която се е забила в автобуса е нов луксозен спортен мерцедес. Това е някое надрусано мамино детенце, което от скука си спрята гонки. Моля се ранените невинни хора да оцелеят и да се приберат при семействата си. А съдиите да му мислят, че безобразията им вече не се търпят.

    22:02 05.06.2026

  • 36 МП4

    11 2 Отговор
    И този е влезнал в автобуса . . . . .Състезавали са е . . Облъчването е под пълна пара , тези дни баят ръсене имаше отгоре. . Те първа иде лято и 50° жеги. Ще започнат автобуси да връхлитат в автобуси. . Психопатия , тотален ужас!

    22:02 05.06.2026

  • 37 В София

    25 1 Отговор
    Е ад за живеене , мръсен въздух , ужасен трафик , синя зона почти навсякъде , няма такава столица никъде в Европа !!!

    22:03 05.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 тръц

    26 0 Отговор
    Живея на 80метра от Ботевградско шосе,близо до Автогара Изток.От терасата на къщата ми виждам всекидневни безумия.То не са моторджии,то не са състезатели с коли.Вчера сутринта 3 броя коли се нанизаха,днес чувайки 1,2,3 линейки се досетих че има голяма катастрофа.Минаха много линейки,пожарни ,полиция.После прочетох в нета какво се е случило.Жалко за младия мъж.По-добре да бяха състезателите,макар че не е хубаво да се пожелават такива неща.

    Коментиран от #63

    22:07 05.06.2026

  • 40 големдебил

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "Демократ":

    Не се фукай,не се знае какво ти е подготвила съдбата.Нали знаеш,докато се усмихнем,и се озъбим.

    22:09 05.06.2026

  • 41 Прав си като цяло

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Обективен":

    Но трябва да скъсим периода и да уточним локацията:
    Да изчезнат тарикатите от последните 30 години, като разширим локацията до САЩ, Израел, Русия, GB, ЕС също, защото с числото 681 локализираш само БГ, а тарикатите са навсякъде.

    22:14 05.06.2026

  • 42 1234

    6 0 Отговор
    кастрацията става все по-приемливо наказание

    22:20 05.06.2026

  • 43 Емигрант

    13 1 Отговор
    Ка е възможно такова заглавие на статия да бъде одобрено и разрешено за публикация от отговорните лица които се занимават с публикации ? Автобусът не се е преобърнал сам както звучи заглавието, а е "приден" от автомобил движещ се с много висока скорост ! Абе вие не можете да "сглобите" едно елементарно заглавие, кой ви допусна да влезете в състава на новинарите ? Некадърници, имате ли поне дипломи за средно ?

    Коментиран от #52

    22:20 05.06.2026

  • 44 София

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "Демократ":

    А малките дрогирани боклуци карат коли,явно и ти си от тях щом делиш хората на бедни богати.Господ гледа

    22:22 05.06.2026

  • 45 абвгдежZ

    9 0 Отговор
    Простотията на територията е неистова

    22:26 05.06.2026

  • 46 НАЛИ?!

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ами да, те":

    Особено ако се блъсне в тях превозно средство,с голяма скорост...

    22:26 05.06.2026

  • 47 А от както

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Просто констатация":

    ти се опитваш да разсъждаваш, много все повече ни пада меракът да имитираме хомосапиенс !

    22:26 05.06.2026

  • 48 Сладки ботчета

    0 1 Отговор
    Цинично но, летния сезон официално е открит. Тепърва започва войната по пътищата и ще слушаме и гледаме ужасии. Както всяка година. Хубавото е ,че този си е получил присъдата на мига.

    22:28 05.06.2026

  • 49 Търново

    2 0 Отговор
    Лотария е да си на пътя в днешно време.

    Коментиран от #57

    22:28 05.06.2026

  • 50 А50

    9 0 Отговор
    Държавата точно за половин ден може да реши проблема с пътните хулигани и рецедивисти, но няма воля. По време на ковида зад всяка пейка в парка дебнеше полицай, но иначе все нямали ресурси. На хулиганите не им взимат книжките, да не говорим за отрочетата на властимащите. Ясно е че нама време за образователни мерки, късно е за последните две поколение, требе кютек

    22:29 05.06.2026

  • 51 Опорка

    2 0 Отговор
    Булгapиcтaнско ежедневие.

    22:31 05.06.2026

  • 52 ЩО БЕ...?!

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Емигрант":

    Хората си пишат,че автобуса е обърнат, след катастрофа...
    ,,Автобус се обърна след тежка катастрофа ..."
    Какъв е проблема в заглавието...?!

    Коментиран от #71

    22:32 05.06.2026

  • 53 Гробар

    4 0 Отговор
    Мястото на мотористите и тея от гонките е под земята, при червеите

    Коментиран от #55

    22:32 05.06.2026

  • 54 Софийски селянин,Пенсионер

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Откога":

    И аз така си мисля явно журналята пак сгафиха в бързината да са първи,при подобни трагедии..

    Коментиран от #58

    22:32 05.06.2026

  • 55 Железния Феликс

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Гробар":

    Кастрировать и расстрелять.

    22:33 05.06.2026

  • 56 Скоро ще има оставки

    3 5 Отговор
    Вътрешния министър май скоро ще подава оставка!
    Нека си го кажем- от както червеното правителство на Радев с доносниците от ДС взеха властта, държавата е сато разграден двор!
    Няма полиция,няма сигурност! Всичко е тотол щета!

    22:36 05.06.2026

  • 57 Велики Преслав

    6 0 Отговор

    До коментар #49 от "Търново":

    Даже си е Лотария,да си на тророара в днешно време!
    Пример -убийството от дрогираният Бургазлиев,на жената,разхождаща се нормално със семейството си по тротоара...!

    22:36 05.06.2026

  • 58 Ай ся...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    ГолЕм праз!
    Не всички сме от София...

    Коментиран от #68

    22:38 05.06.2026

  • 59 Емигрант

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Демократ":

    Така ли бе "демократе" ? Ти имаш огромен мозъчен проблем следствие на което имаш безброй комплекси, искаш ли да ти кажа тук, че ти си селяндурски тарикат "емигрирал" в някой по-голям град да имитира че принадлежи към човешкия род ? Да ти кажа ли, че тук в мегаполисите всеки разумен човек предпочита градския транспорт ? Отивай си на село и хващай тоягата да изкараш овцете, че виждам само от това разбираш ! Демократ се писал пещернякът ха ха ?

    22:39 05.06.2026

  • 60 Тодор Живков

    5 0 Отговор
    Винаги съм казвал гербаджиите направиха всички млади наркомани и комарджия а да забравих и шиши

    22:45 05.06.2026

  • 61 Смърф

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Паркирани са на МП.

    22:46 05.06.2026

  • 62 ООрана държава

    0 1 Отговор
    Забранете автобусите

    22:48 05.06.2026

  • 63 Ханс Балдунг

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "тръц":

    Абсолютната истина казваш. Стоят по пресечките и цъкат с телефоните, да намерят други с малки кренвирши, да си ги мерят. Или въртят кръгчета от светофара на Пирдоп до този на Витиня и подсвиркват на всеки за да го предизвикат за гонка. Полицаите дори да са наблизо се правят, че не виждат , чуват...А едни хора постоянно ни убеждават колко е скъпо поставянето на камери... Защо ли?...

    22:50 05.06.2026

  • 64 Койе Гъзаря

    3 0 Отговор
    С Мерцедесо се пита?
    Изтрепа хората- трябва навъжето.

    Коментиран от #67

    22:51 05.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Наказания за

    0 1 Отговор
    КАТ и полицаите в храсти и с триноги. Оставки за техните началници. Без заплати и бонуси за цялата администрация за срок от една година и трети такъв инцидент няма да има. Гарантирано , ако се спазят точно горните препоръки.

    22:54 05.06.2026

  • 67 Антитролер

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Койе Гъзаря":

    В Кремиковци и Ботунец има един ултра богат човек, по-скоро двама братя. Надявам се да не са техните синове, не са лоши момчетата. По-скоро ще да е някой кафяв, завърнал се от Англия с Мерцедес с десен волан

    22:57 05.06.2026

  • 68 Софийски селянин,Пенсионер

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ай ся...?!":

    Аз откровено си пиша какъв съм..
    По бащина линия дядо ми е от бившето село Драгалевци,където сега там е една джунгла от строежи по баира..
    И има само една останала държавна детска градина от бай Тошово време..

    22:57 05.06.2026

  • 69 Джон Наш

    0 0 Отговор
    Дойдат ли червените кхмери на власт започва вакханалията по пътищата. Пловдивския адвокат да си хваща пътя с кендимен под ръка. Некадърници.

    22:58 05.06.2026

  • 70 София

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Това, че":

    Не съди по расата кой е умрял утре може да кажат за теб,че боклука расист е умрял.Господ гледа

    23:01 05.06.2026

  • 71 А50

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "ЩО БЕ...?!":

    Преобърнал се е в резултат на катастрофата а не по някое време след тежката катострофа. Интересува ме кой е убавеца ударил автобуса, години. Май не е на 70+

    23:02 05.06.2026

  • 72 Информиран

    0 0 Отговор
    По две телевизии гледах късните новини и не чух нищо за шофьорите на двете коли - възраст, откъде са, били са пияни или дрогирани и т.н. ...

    23:12 05.06.2026

  • 73 А50

    0 0 Отговор
    България е една от най ужасните държави за шофиране. Едни се състезават други си чоплят телефоните и дремат по светофарите, тарикати все бързащи, други карат "безопасно" с 30кмч, пътищата са ужасни , но били проходими , все едно сме в джунглата

    23:13 05.06.2026

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