Важна новина от лагера на Аржентина, свързана с Лионел Меси

Капитанът и голмайстор на Аржентина Лионел Меси вече тренира заедно със съотборниците си и е преодолял физическия проблем, който го мъчеше през последните десетина дни. Това каза старши треньорът на световните шампиони по футбол Лионел Скалони на пресконференцията преди приятелския мач с Хондурас, предаде БТА.

38-годишният Меси получи мускулно разтежение при победата на клубния си тим Интер Маями с 6:4 над Филаделфия Юниън в края на миналия месец. Това породи съмнения дали осемкратният носител на "Златната топка" ще бъде готов за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико, който се открива на 11 юни.

"Лео е добре и дори вече тренира с останалите момчета. Той вече не се подготвя самостоятелно", каза Скалон.

"Той се подобрява с всеки изминал ден и мисля, че може да вземе участие в някой от предстоящите ни контролни мачове поне за малко. Ще видим дали това ще бъде срещу Хондурас или срещу Исландия във вторник, но със сигурност сме по-спокойни", допълни селекционерът, извел Аржентина до световната титла в Катар преди четири години.

За Меси предстоящото световно първенство ще бъде шесто. Аржентина започва участието си в него с двубой срещу Алжир в ранните часове на 17 юни. В груповата фаза "гаучосите" ще играят още с Австрия и Йордания.