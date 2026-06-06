Новини
Спорт »
Световен футбол »
Важна новина от лагера на Аржентина, свързана с Лионел Меси

Важна новина от лагера на Аржентина, свързана с Лионел Меси

6 Юни, 2026 12:16 691 2

  • лионел меси-
  • аржентина-
  • световно първенство-
  • лионел скалони

Лионел Меси вече тренира с основната група аржентински футболисти, съобщи националният селекционер

Важна новина от лагера на Аржентина, свързана с Лионел Меси - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Капитанът и голмайстор на Аржентина Лионел Меси вече тренира заедно със съотборниците си и е преодолял физическия проблем, който го мъчеше през последните десетина дни. Това каза старши треньорът на световните шампиони по футбол Лионел Скалони на пресконференцията преди приятелския мач с Хондурас, предаде БТА.

38-годишният Меси получи мускулно разтежение при победата на клубния си тим Интер Маями с 6:4 над Филаделфия Юниън в края на миналия месец. Това породи съмнения дали осемкратният носител на "Златната топка" ще бъде готов за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико, който се открива на 11 юни.

"Лео е добре и дори вече тренира с останалите момчета. Той вече не се подготвя самостоятелно", каза Скалон.

"Той се подобрява с всеки изминал ден и мисля, че може да вземе участие в някой от предстоящите ни контролни мачове поне за малко. Ще видим дали това ще бъде срещу Хондурас или срещу Исландия във вторник, но със сигурност сме по-спокойни", допълни селекционерът, извел Аржентина до световната титла в Катар преди четири години.

За Меси предстоящото световно първенство ще бъде шесто. Аржентина започва участието си в него с двубой срещу Алжир в ранните часове на 17 юни. В груповата фаза "гаучосите" ще играят още с Австрия и Йордания.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ох Горките !

    1 0 Отговор
    Ох Горките !

    Да Ги Оплачеш !

    Да им Имам !

    Проблемите !

    12:36 06.06.2026

  • 2 лют пипер

    0 0 Отговор
    Меси щял да меси със съотборниците си.

    12:56 06.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове