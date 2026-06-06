Български и световни легенди се събират в Бургас за благотворителния „Мач на надеждата“

Благотворителният “Мач на надеждата” ще се проведе тази вечер в Бургас.

Президентът Илияна Йотова ще бъде официален гост на благотворителния ”Мач на надеждата”, който ще се проведе на бургаския стадион ”Лазур” тази вечер, предаде БНР.

Инициативата на Фондация ”Стилиян Петров” обединява спортисти, обществени личности и граждани в борбата на хората страдащи от онкологичните заболявания, така и на техните семейства.

Над 12 хиляди са продадените билети до момента. Очаква се събитието да се превърне в национална солидарност и съпричастност към всички засегнати от болестта. Голямото футболно събитие събира, за първи път извън София, български и световни футболни легенди.

Целта е да се съберат средства в подкрепа на онкоболните хора, за Комплексния онкологичен център в Бургас, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев.

“Никой не трябва да бъде сам в битката с коварната болест“, каза като послание към хората организаторът на събитието Стилиян Петров Преди началото на мача поп звездата Папи Ханс ще придаде блясък на събитието. Водещ ще бъде актьорът Юлиан Костов. От 10 часа тази сутрин ще работят касите на стадион ”Лазур”, а билети могат да се купят и онлайн.