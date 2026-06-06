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САЩ издадоха визи на иранските национали по футбол

САЩ издадоха визи на иранските национали по футбол

6 Юни, 2026 11:40 712 3

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На иранците бе даден достъп до американска територия само 10 дни преди първия им мач в Лос Анджелис

САЩ издадоха визи на иранските национали по футбол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Футболните национали на Иран получиха американски визи за участието си на започващото идната седмица Световно първенство, на което САЩ е съдомакин с Мексико и Канада, съобщи Белият дом за Ройтерс, предаде БТА.

На иранците, които са в Група G заедно с Белгия, Египет и Нова Зеландия, бе даден достъп до американска територия само 10 дни преди първия им мач в Лос Анджелис, в американския щат Калифорния. Ройтерс припомня, че около американските визи на иранския футболен тим се създаде напрежение в контекста на войната на САЩ с Иран.

Иранският посланик в Мексико Аболфазъл Пасандиде каза снощи, че неговите сънародници от националния отбор по футбол все още не са получили визи, но според Белия дом това е станало през нощта, уточнява Ройтерс.

Техеран смени базата на тима, предвидена в американския щат Аризона, с място в Тихуана, Мексико, заради визовите проблеми и разпространяващото се обществено мнение в Иран, че присъствието на отбора на американска територия трябва да бъде сведено до минимум.

Първият мач на Иран по програма е на 15 юни в Лос Анджелис срещу Нова Зеландия. В същия американски мегаполис е срещата с Белгия, а на американска земя е и двубоят с Египет - в Сиатъл.

Това е първият шампионат в историята от началото на Световните първенства по футбол през 1930 г., в който страна домакин приема на своя територия отбор от държава, с която е във война, посочва Ройтерс.

Държавният секретар Марко Рубио заяви пред конгресмени във вторник, че САЩ няма да допусне в иранската футболна делегация хора, свързани с иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция.


САЩ
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  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    А на българите не искат уж сме съюзници.Бий за да те уважават.

    11:52 06.06.2026

  • 2 Дзак

    0 1 Отговор
    Може войната да се размине!

    12:02 06.06.2026

  • 3 Мишел

    1 2 Отговор
    С надежди иранците да останат в САЩ.

    12:02 06.06.2026

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