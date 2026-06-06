ФИФА позволи на феновете да внасят по едно шише с вода на трибуните

Федерацията на международните футболни асоциации (ФИФА) съобщи, че все пак ще позволи на феновете да внасят по едно шише с вода на трибуните по време на мачовете от световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, което се открива на 11 юни, предаде БТА.
Световната централа обяви по-рано тази седмица, че забранява вноса на всякакви бутилки с течности от мерки за сигурност, което обаче предизвика сериозен негативен отзвук, най-вече заради изключително високите температури в тази част от годината в Мексико и южните американски щати.
Новата разпоредба на ФИФА гласи, че всеки фен ще може да си донесе по едно шише от мека пластмаса с обем до 590 милилитра.
Забранени остават обаче всякакви шишета от стъкло, медал, твърда пластмаса, както и различни видове чаши за пиене.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тия от фифата
13:15 06.06.2026
2 При 1000 долара билет
13:26 06.06.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
БИЗНЕС ИС БИЗНЕС :)
13:27 06.06.2026
4 яко баце
13:30 06.06.2026
5 Даааа
13:42 06.06.2026
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