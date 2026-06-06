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ФИФА позволи на феновете да внасят по едно шише с вода на трибуните

ФИФА позволи на феновете да внасят по едно шише с вода на трибуните

6 Юни, 2026 13:10 445 6

  • световно първенство-
  • фифа-
  • бутилки-
  • пластмаса

Новата разпоредба на ФИФА гласи, че всеки фен ще може да си донесе по едно шише от мека пластмаса с обем до 590 милилитра

ФИФА позволи на феновете да внасят по едно шише с вода на трибуните - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Федерацията на международните футболни асоциации (ФИФА) съобщи, че все пак ще позволи на феновете да внасят по едно шише с вода на трибуните по време на мачовете от световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, което се открива на 11 юни, предаде БТА.

Световната централа обяви по-рано тази седмица, че забранява вноса на всякакви бутилки с течности от мерки за сигурност, което обаче предизвика сериозен негативен отзвук, най-вече заради изключително високите температури в тази част от годината в Мексико и южните американски щати.

Новата разпоредба на ФИФА гласи, че всеки фен ще може да си донесе по едно шише от мека пластмаса с обем до 590 милилитра.

Забранени остават обаче всякакви шишета от стъкло, медал, твърда пластмаса, както и различни видове чаши за пиене.


САЩ
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