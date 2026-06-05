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Гълъб Донев: В хазната пари няма

Гълъб Донев: В хазната пари няма

5 Юни, 2026 21:37 2 345 84

  • гълъб донев-
  • бюджет-
  • свръхдефицит-
  • пари-
  • заплати

Ще предприемем такива мерки, че да потиснем разходната част на бюджета

Гълъб Донев: В хазната пари няма - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това не е оправдание и опит да се прехвърли вината на предишното правителство, а е една реалистична оценка на приходите и разходите. Парите или ги, има или ги няма, а в момента пари в държавната хазна няма пари. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев във връзка с оповестената от властта информация за тежкото състояние на държавните финанси.

Приходите не могат да догонят разходите и затова се получава този дефицит. Дефицитът, с който се започва правенето на бюджет 2026, е 7,4%. Няма как да се прави бюджет, без да се направи анализ какво е реалното състояние на финансите и дали приходите могат да покрият нарастващите разходи, заяви Донев.

Търсим не мерки, които са краткосрочни, трябва да се търсят дългосрочни мерки. Затова не бързаме с вдигане на данъците. Ще се търсят мерки, които да доведат до забавяне на ръста на заплатите. Социалните плащания и пенсиите няма да има замразяавне на доходите, посочи финансовият министър.

Искаме балансиран бюджет, но каква е реалността и дали може да се постигне, е друг въпрос. Ще предприемем такива мерки, че да потиснем разходната част на бюджета, да намерим мерки, които през приходите да ни гарантират плащането заплатите, пенсиите и социалните плащания. Решени сме да направим възможното, за да подобрим финансовото състояние на държавата, подчерта Гълъб Донев.

Тези мерки трябва да бъде приложено в следващите няколко месеца. Ако ние не предложим мерки, ще трябва да приложим предложените от Европейската комиися, заради процедурат по свръхдефицит. Затова ще работим за това да предложим и да приложим такива мерки, котио а консултирани и със синдикатите и работодателските организации, и с парламенатрнопредставените партии и тези мерки ще доведат до това бюдж етът да бъде приведен до 5% дефицит, след това и под 3%, каза още министърът на финансите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стойко

    48 44 Отговор
    Не ми се иска да призная но в предаването "Панорама" Владислав Горанов разгроми с факти и цифри неграмотника на кayнa Гълъб Донев! Горанов с факти показа че бюджетния дефицит края на месец април е 4.1% а в момента 7.4% както твърди Донев. Правителството на мунчо кayна боташа не е предоставило никакви данни на ЕК. Единствената грешка според Горанов на предишното правителство е шоковото увеличение на заплатите на силови структури и администрация,но в момента правителството на мунчо има възможност да поправи тази несправедливост но нещо няма желание. Горанов е изумен че крадливата клика на кayна тегли 3.8 млрд.евро заем за да плати пенсии и заплатите на държавните служители за месец юли. Докъде докара България мунчо ,уважаеми дами и господа!

    Коментиран от #28, #72

    21:42 05.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    43 38 Отговор
    Радев ,Донев,Копринков за 1 месец и 4 дена откраднаха колкото Борисов и Пеевски за 11 месеца. Вдигнаха дефицита двойно.

    Коментиран от #22

    21:43 05.06.2026

  • 3 Ха,ха

    22 3 Отговор
    Ми къде са😂😂

    Коментиран от #33

    21:43 05.06.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    25 6 Отговор
    Човека взе парите, каза чекай малко...
    и дим, дим, дим да ме нямааа...

    Коментиран от #17

    21:44 05.06.2026

  • 5 Опа

    38 13 Отговор
    Ама подписахте с Боташ и взехте комисионни нали?

    21:45 05.06.2026

  • 6 поредните неможачи

    29 12 Отговор
    А с кво ще плащате договора с Боташ, що не го направите печеливш при удвоените цени на енергийния пазар?

    21:46 05.06.2026

  • 7 Анонимен

    30 17 Отговор
    Оставка некадърници Завладяхте цялата власт цялата държава 5 години рушахте 5 години а сега какво оставка некадърници

    Коментиран от #13

    21:46 05.06.2026

  • 8 Ало Гълъбе, ЗКПЧ -то

    53 6 Отговор
    кажи на Радев да обявява военно положение щото спасение няма!
    Тържавното търтейче, шефчето на НДК взимал 14 000 евро заплата!
    Племето спи и се чуди защо никой не е посрещнал Ботев във Враца!

    Коментиран от #14

    21:46 05.06.2026

  • 9 Оставка мрьььши каунcки

    32 15 Отговор
    2 пъти беше служебен премиер на мунчо, вашия енергиен министър когато Донев ти беше премиер ,този Росен Христов подписа Боташ и ощети народа с над 6 милиарда. Съд и арест за вас мунчовци крадливи

    21:47 05.06.2026

  • 10 Анонимен

    23 12 Отговор
    Как така теглите 4 милиарда ЗА какво ги дадохте А ви виновни дежурните Оставка Червените олигарси най сетне завладяха всичко тук Какво и пука за държавата ни

    21:48 05.06.2026

  • 11 Ррр

    32 16 Отговор
    Махане на плоския данък, прогресивни данъци, големи данъци за богатите, големи данъци след основното жилище и един автомобил на семейството, всеки следващ големи данъци.

    21:48 05.06.2026

  • 12 Силиций Делчев Спасов

    23 9 Отговор
    Парите половината вече са в Барцелона,
    другата половина е в Дубай.

    21:49 05.06.2026

  • 13 оня с коня

    17 9 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Браво колега Анонимен ( преди ПРОМЯНА) ти с факти унищожаваш кayна мунчо и си прав да искаш оставка както 90 процента вече от народа и 95 процента тук. ОСТАВКА КАУН И В ЗАТВОРА. Не се инати да предизвикаш нови многохилядни протести ...Върви си с мир и напускай България докато си още цял!

    21:49 05.06.2026

  • 14 Анонимен

    11 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ало Гълъбе, ЗКПЧ -то":

    Хахахаха а регресите колко взимат Наглеци огромни сте регреси Самоназначихте се на хранилката и лъжете безочливо

    21:50 05.06.2026

  • 15 Дядо от село

    23 16 Отговор
    Е така беше и при социализма: Разходите бяха повече от приходите (последните десет години) и накрая се хванахме за палците... Повечето заводи,да не кажа почти всички работеха на загуба... Заплати се даваха,премийки и 89 г.фалит..

    Коментиран от #20, #50

    21:50 05.06.2026

  • 16 Вкарвайте крадците във затвора тогава

    30 4 Отговор
    Гугутков звъните на кухо

    21:50 05.06.2026

  • 17 Иван4о

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Пари нема! -Действай.

    21:50 05.06.2026

  • 18 Кольо

    27 4 Отговор
    Църквата да започне да си плаща данъците. ТЕЛК- овете, да се реизират. Погребалните бюра също не пращат нищо на държавата.

    21:50 05.06.2026

  • 19 Яшар

    23 6 Отговор
    Гълаб-е , не ставай циничен. Бг пенсионера и бг децата и майките им не може да карат на кисело мляко и хляб ! Твоите приходи и разходи ги дай на Румен ...поредния

    21:51 05.06.2026

  • 20 Ррр

    9 12 Отговор

    До коментар #15 от "Дядо от село":

    Дядо ти, на село къде си виждал заводи и фабрики и да знаеш дали са били на загуба?

    21:53 05.06.2026

  • 21 Гост

    20 8 Отговор
    Тия искат да изтеглят повече отколкото за последните 10 години.... Това ли ви е примяната?

    21:54 05.06.2026

  • 22 Силиций

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Просто махнаха розовите очила - марка " Б@Д" от очите на публиката и на нея сега не и хареса колко е прекарана от ония дето и надяваха очилата.

    21:54 05.06.2026

  • 23 Дядо от село

    17 14 Отговор
    Трябва да дойде някой като Костов, да оправи нещата... Съкращения, закриване на губещи предприятия, заплатите обвързани с реализирания продукт, държавните служители да си плащат данъците..И ако няма пари в хазната, няма заплати.. Всички ще са против кражбите и безстопанствеността.. Лекари и НЗОК, също

    Коментиран от #82, #84

    21:56 05.06.2026

  • 24 А ,защо !?.

    24 2 Отговор
    Затворите са празни !? Или неизвестен извършител ……..

    21:58 05.06.2026

  • 25 Сатана Z

    17 13 Отговор
    Гюров даде всички държавни пари на Зе Ленски за да се снима с него.

    21:59 05.06.2026

  • 26 Няма и да има

    8 5 Отговор
    Тоа не се е усмихнал нито веднъж, как може флегматици и засри да ви управляват

    21:59 05.06.2026

  • 27 Благолъж Далаверов

    3 6 Отговор
    Е,какво да ви правя като толкова се връзвахте на приказките ,че има пари и дефицита е нисък? Важно ми беше фирмата ми " РБ ООД" да е на печалба.

    22:00 05.06.2026

  • 28 Мая Александрова

    21 4 Отговор

    До коментар #1 от "Стойко":

    Няколко дни обществото негодува срещу назначението на Росен Христов в борда на Държавната консолидационна компания. Министър “Боташ“, както е известен покрай името на пагубния за България договор, отново е в светлината на прожекторите. И отговорът му с кабриото с манекенките махащ на минувачите ехидно.

    На Радев явно не му пука. Колко компрометирани кадри назначи! Да чакаме ли и фалита на ДКК? Христов тепърва трябва да се развихри в подчинените дружества.
    Той срам няма! Може ли да си бил министър, макар и неуспешен, и след това да отидеш в борда на държавно дружество?

    От ПП вече изнесоха информация, че се разписва срещу 11 600 евро месечна базова заплата. С добавките може и до 15 000 евро да ги докара. И сигурно ще е прогресивно щастлив, ако Гълъб Донев му ги замрази.

    Нагли прогресисти, дами и господа! Много нагли!

    Коментиран от #74

    22:01 05.06.2026

  • 29 Ветеран от протеста

    16 4 Отговор
    Рундьо тръгна с голямата кошница но е като котката на Шрьодингер върху нагорещен ламаринен покрив. Сам срещу всички, само че е на политическия терен а зад него е разпасана команда събрана от кол и въже. Явно си мисли че е служебен за няколко месеца. Вече не се вижда ехидната му прецедентска физономия и се състари за няколко седмици. Гиди ду-пе шилаво!

    Коментиран от #39

    22:02 05.06.2026

  • 30 Първо,

    24 1 Отговор
    Трябва не да замразите ръста на заплатите, а да намалите драстично заплатите на държавните хрантутници, като шефката на НДК, в размер на десетки хиляди евро. Второ, конфискация на всичко и на топло зад решетките. Трето, банки, втори стълб пенсии, оператори, електр. ВЕИ, вода и т. н. прибиране на милиардите свръхпечалба и одържавяване. Ако сте дошли да свърши те работа, давайки. Ако си чешете егото, може и да ви помогнем. Явно не усещане напрежението.

    22:02 05.06.2026

  • 31 Държавата

    16 4 Отговор
    е фрашкана с пари, а той не знаел къде да ги търси. Хайде холан.

    22:03 05.06.2026

  • 32 В анкетите на 3 социални мрежи

    15 6 Отговор
    Фейсбук ,телеграм и алекса кayна радев се доближава да стане също толкова мразен колкото най мразения в България отпадъка от Учиндол захвърлен от народа в кофата за боклук славуца саката чалгарска. А зимата кayна ще задмине и славуца отпадъка и ще е най мразения в страната...

    22:04 05.06.2026

  • 33 Фют

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ха,ха":

    И аз това се чудех. Мислех да помоля Интерпол да провери всички банки в света, те поне са добри в секса и таковат и стиснати :)))

    22:05 05.06.2026

  • 34 Сатана Z

    18 9 Отговор
    Мунчовите дойдоха с обещание да намалят инфлацията, а увеличиха бюджетния дефицит 2,5 пъти. Инфлация се намалява със свиване на публичните разходи и на дефицита. Те правят точно обратното. Аз очаквах отрезвяване на ниско мозъчния избирател на кayна още тази година края , но не и в първите месеци на радев като премиер и такава омраза. Тоя мега дефицит сега ще го покрива със заеми, които ще напомпат още повече инфлацията.

    22:06 05.06.2026

  • 35 анонимен

    16 2 Отговор
    Българите сме реалисти и разбираме,че положението на държавата е тежко. Ще се справим. Важно е финансовата тежест да си понесе пропорционално и от всички. Аз лично много се подразних, че депутатите си приеха регулярна индексация/увеличение на заплатите, докато на останалите се замразяват.

    22:07 05.06.2026

  • 36 Дупе да ви е

    21 3 Отговор
    Яко, драги зрители! Разни мазняри теглех кредити и харчеха и крадяха на поразия и все обясняваха, че то не било проблем! Е, сега се събудихме - проблем е и то голям! Но още по-голям проблем е, че същите мазняри пак мазно седят в парламента, лапат огромни заплати и ни се присмиват!!!
    А ние нищичко не им правим!

    22:07 05.06.2026

  • 37 Дядо от село

    22 5 Отговор
    Това,да теглиш заем за пенсии и заплати на силовите структури,без да направиш структурни промени, означава че нямаш връзка с реалността...И че ни чакат много тежки времена... Само че сега едни се облажват яко,а сметката ще я плащане всички солидарно... Както винаги, впрочем..

    22:08 05.06.2026

  • 38 Данчо

    15 6 Отговор
    Донев може да е разумен човек , но във финансите бос , по - бос ,най- бос , че той .

    22:09 05.06.2026

  • 39 Гербер

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ветеран от протеста":

    Я, имаме си плагиати. Карай, важното е че си се осъзнал след мешавицата с джен зи. Скачат убави докторици на сцената и на човек може да му щръкне нещо, акъла да му замъгли.

    22:11 05.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Лятни бури и градушки за сметка на

    10 1 Отговор
    Kak така няма пари ? На всяка цена трябва да се намерят пари за обезишщетение на хората в селата след наводненията , домовете им са сасипани , дворовете , мостове , пътища всичко е занулено! Освен това трябва превантивни мерки, защото това ни очаква през следващите месеци

    Коментиран от #48

    22:15 05.06.2026

  • 42 Мицкоски

    8 5 Отговор
    А бухааааа скоро в циганския клозет БУУЛГАРИСТАН ЦЦИГАНИСТАН ще ядете цигански говнца мизернициииии

    Коментиран от #63

    22:15 05.06.2026

  • 43 министри

    10 6 Отговор
    Гълъб Донев: В хазната пари няма- арестувайте бойко прасето и доган гарвана и конфексувайте им всичките сметки и имущество и хазната ще се напълни за нула време не забравайте да арестувате онова 9 джудже който беше не законо като прокурор в тях са парите нали за туй дадохме власта на вас нико няма да се вдигне да защити тези бандити и някой се вдигне да зщитят тези мафиоти ще ядат народен бой и ще пострадат като разберат че са окрали хазната тези бандити никой няма да посмее да ги защити който ги защити вкарайте и тях в ареста за разпит да видим като остане без заплата за месец пак ли ще ги защитават и всичките министри от герб ще избягат с 200 от държавата осебено онази финансистка от герб краставата джаба първо отнемете имунетите на депутатите вие сте множество всичко от вас завси ако него направите народа ще ва свали от власта с тояги и на есента хората ще гласуват само за президент и никой няма да гласува за партия защото видяхме че и итн.възраждане бсп абе всики са мафиоти и маскари помнете след това събрание няма да има следващо на народа му писна

    Коментиран от #51

    22:18 05.06.2026

  • 44 Хазната е Празна

    6 5 Отговор
    Обещахте на евро урсулите още пари за оръжие . 5% за НАТО , но класифицирахте информацията още колко за у крайна .
    Затова ви избрахме , за да намерите пари за България , не да теглите заеми за Украйна .

    22:18 05.06.2026

  • 45 нннн

    8 3 Отговор
    Проверете в нощните шкафчета.

    22:18 05.06.2026

  • 46 Тома

    9 2 Отговор
    Е сега ще я напълнете хазната от парите на пенсионерите и майките

    22:19 05.06.2026

  • 47 ЗКТЧ

    12 2 Отговор
    От ЗКПЧ -толкова.Аз съм имал вземане даване със ЗКПЧ та, преди 10 ноември и съм наясно, че от икономика и финанси хал хабер си нямат.. Виж да разтягат локуми, да говорят часове,без да кажат нищо и да правят мърсотии на хората под тях ги бива.. На тези над тях не смеят и само се подмазват..

    22:19 05.06.2026

  • 48 Плащай ти

    8 0 Отговор

    До коментар #41 от "Лятни бури и градушки за сметка на":

    ... бе, наглец! Докога държавата ще плаща за неща, които в нормалните страни се плащат, само, ако имаш застраховка и от застрахователи!

    22:20 05.06.2026

  • 49 Търсете приходи бе

    12 3 Отговор
    Върнете златната мина на държавата. По сегашните цени, изкарват 4 милиарда злато на година, а сребро, платина, мед и други метали, не ги отчитат Дънди Прешъс. Да се назначи управител, както стана с Лукойл.

    22:20 05.06.2026

  • 50 лъжльо,

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "Дядо от село":

    икономика с промишленост и селско стопанство работеха на печалба, но престъпни силови субекти решиха да приберат всичко за себе си. Затова "приватизираха" в джоба си стабилно печелившите структурни единици, а останалите дадоха на свои, които като не можаха да управляват ги съсипаха и разпродадоха за старо желязо.....

    22:21 05.06.2026

  • 51 Олигарси

    11 1 Отговор

    До коментар #43 от "министри":

    не може ли да започнем от олигарсите , Мунчо каза , че ще се бори с тях . Само да не го изядат , че те пари са давали на Копринката , не са минали само с подаръчни торбички .

    Коментиран от #62

    22:25 05.06.2026

  • 52 Гъбарко

    6 3 Отговор
    След този финансов волунтаризъм 2021-2023 логичното се случи. Добре е че влязхме при ГЕРБ-СДС в Шенген и Еврозоната, а тези които забъркаха тази финансова попара да си я сърбат. Гледам че Кокорчо се натиска да смени Г.Донев който е управлявал точно колкото Р.Желязков. Баберката е обрана и е време за затягане на коланите.

    22:26 05.06.2026

  • 53 М,да

    8 2 Отговор
    В страната на мунчовците е така.

    22:30 05.06.2026

  • 54 Анонимен

    7 1 Отговор
    Хей бандити върнете парите които откраднахте.Заради вас седим бедни.

    22:31 05.06.2026

  • 55 насралДамос

    6 1 Отговор
    Разбрах намека - Перо по Перо ще скубите народа !
    Успех :)

    22:32 05.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Коменистите ще ни довършат

    9 5 Отговор
    Къде са парите бе,Гълъбе?
    Кой е на власт?!
    Вие?! Тогава къде са парите?! За останалите правителства парите имаше, при вас изчезнаха?
    Питай Копринката дали случайно не знае къде са парите?!
    Тия комунисти ще повторят сценария с правителството на Жан Виденов,помнете ми думата! И октомври-ноември може да има социални бунтове,защото цените ЕЖЕДНЕВНО се покачват,а заплатите ги намаляват!

    22:33 05.06.2026

  • 58 Дедо

    9 5 Отговор
    Незабавно арест на следните лица Боко Тиквата, Дебелян Дубайския, Тошко Маймуната, Станислав Зулуса ,Балабан Цирея и Фред Флинтстоун от БСП

    22:33 05.06.2026

  • 59 Хо хо

    7 3 Отговор
    Какво да очакваш от ЗКПЧ което е учило политикономомия на държавната хранилка. Чорба-каша, боб-фасул...С зелените чорапки потропва Дед Мароз, подаръци ще няма за всички от сърце, дебили веселушки....

    22:36 05.06.2026

  • 60 Стенли

    6 2 Отговор
    Бившата водеща на сутрешният блок на НОВА ТВ и председател на сдружение "Азбукари" в България Цвета Кирилова е публикувала колко дължи нашата страна тоест всички ние на Турската БОТАШ без да ползваме газ- за секунда ,за минута и за час.

    22:38 05.06.2026

  • 61 "Панорама"

    3 3 Отговор
    стана за резил. Дондьо и гербавото намагнитено корумпе акъл ръсят. Моделът на радките се сля с модела на шишките.Хора, които не сте зомбирани от муньо, върнете си държавата

    Коментиран от #65

    22:39 05.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Глупости

    5 6 Отговор
    Гълъба лъже, че дефицита е 7,4 процента, а от Брюксел заявиха, че е 4,1 процента. Също така България не е влязла в Еврозоната с никаква измама както твърдят Боташеви. За 2025 година дефиците е 3,5 процента, но за влизането в Еврозоната се взема предвид 2024 година - дефицита е 3 процента. Да си подават оставката и да си заминават.

    Коментиран от #70

    22:43 05.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Цончо Ганев -Възраждане пита

    1 1 Отговор
    Радев и Гълъб Донев ...

    22:47 05.06.2026

  • 67 Милен

    5 1 Отговор
    Къде отиват, за Боташ?

    22:51 05.06.2026

  • 68 Един

    4 1 Отговор
    Олеее, добре че сме в ЕС и ми наблюдават шоуто, па се намесват да чупят зъбите на такива неадекватници като Гугутката. Той бил събрал еси си колко дефицит, а коскужам ти икономисти занимаващи се с това цял живот били го изчислили грешно. Ако нямаше контрол от Европа, на ей такива кукумицин щяхме да им вярваме и да чупим пръсти.

    22:51 05.06.2026

  • 69 дедо

    1 2 Отговор
    по принцип се пише подтиснем, а не потиснем, но.. неграмотници всякакви, Ако оставим настрана тази неточност, 37 години краднене до каво очакваме да доведе!?

    22:53 05.06.2026

  • 70 дедо

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Глупости":

    със заеми и фактури "бъдещето", които сега трябва да се плащат мога да ти докарам и 0% дефицит.

    22:56 05.06.2026

  • 71 Тъжна картинка

    0 1 Отговор
    Господарите ни задължават да даваме милиарди за оръжие и кръв

    22:56 05.06.2026

  • 72 О да

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Стойко":

    само горанов ,бойко и пеевски ако върнат открадените пари от държавата хазната е пълна на 100%.

    22:56 05.06.2026

  • 73 жв5в

    4 1 Отговор
    Гълъбе ще ядеш народния салам Гълъбе.

    22:58 05.06.2026

  • 74 ало колега

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "Мая Александрова":

    вие как сте ? пишеш и си сам коментираш .
    да ви помогна с нещо .

    23:00 05.06.2026

  • 75 много важно

    1 2 Отговор
    Вече сме в клуба на богатите и те искат не искат ще ни спасяват, защото иначе ще глътнат вода и те. Баце краде, краде и накрая ни набута в еврозоната, за да разпростре фалита ни към всички членове. Ако пък се направят на улави и ни оставят да се давим сами, все ще посегнем към чекмеджето на Баце и натрупаното от Пеевски. Може и на хотел Хаяши да посегнем даже. Да не споменавам за натрупаното от митничари, съдии, прокурори и полицаи. Я, колко активи имаме, кво се оплакваме?

    23:00 05.06.2026

  • 76 БОЙКО И ОНЯ С ВОДОПАДИТЕ

    1 3 Отговор
    СА ПОДПИСВАЛИ ФАКТУРИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИ РАБОТИ И С ПРАЗНИ КВАДТАТЧЕТА ЗА ЦИФРИТЕ

    23:00 05.06.2026

  • 77 Уникално

    3 1 Отговор
    Ами Гълъбе напълни хазната,нали си разбирач ЗКПЧ

    Коментиран от #80

    23:02 05.06.2026

  • 78 ИМАХМЕ 70 МЛРД РЕЗЕРВ ПРЕДИ

    2 1 Отговор
    ЕВРОТО КАК ТРИ МЕСЕЦА СЛЕД ЕВРОТП ТЕЗИ РЕЗЕРВИ ГИ НЯМА КЪДЕ СА.....ЗАЩО НИИИКОЙ НЕ ПИТА

    23:02 05.06.2026

  • 79 Къде са ни парите и златото?

    2 0 Отговор
    Отлетяха с еврото!
    Борисов на кол!

    23:06 05.06.2026

  • 80 Ще я напълни

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Уникално":

    Бъди рахат.
    Скоро такава лавина ще повлече крадливите опелета, че свет ще им се завие! И парите обратно в хазната!

    23:09 05.06.2026

  • 81 Стига

    0 0 Отговор
    Си ходил по студиата да ревеш като женичка,че няма пари.Седни си на д....... И намали заплатите на депутатите.Достатъчно получават и за съветници и какво ли не.Нямаме намерение да плащаме и кафетата на мижавата ви администрация тоалетната им хартия ,която крадат и си носят в къщи.Дигнете възрастта на полицаите за пенсиониране на 57години.Махнете ,съкратете незаетите места.Стига и ти като не искаш да правите реформи да излизаш като Теменужка с думите и трябва анализи.Досега да сте ги направили.Не показваш никакви фактури и точно факти,само алабализми.Нали и ти беше премиер на 2 служебни правителства,какво свърши?Тогава само уволнихте 13000 служители от министерства и агенции.Имсме ги по бройки.Така ,че имаш опит в съкращаването.Действай стига рева.Като не можеш ,отивай си.Или ще ти помогнем.

    23:11 05.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ако

    0 0 Отговор
    вдигнат данък на банките, заложни къщи,бързи кредити и казина със 200 % хазната ще преливаа.

    23:14 05.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

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