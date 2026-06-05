Гълъб Донев: В хазната пари няма

Това не е оправдание и опит да се прехвърли вината на предишното правителство, а е една реалистична оценка на приходите и разходите. Парите или ги, има или ги няма, а в момента пари в държавната хазна няма пари. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев във връзка с оповестената от властта информация за тежкото състояние на държавните финанси.
Приходите не могат да догонят разходите и затова се получава този дефицит. Дефицитът, с който се започва правенето на бюджет 2026, е 7,4%. Няма как да се прави бюджет, без да се направи анализ какво е реалното състояние на финансите и дали приходите могат да покрият нарастващите разходи, заяви Донев.
Търсим не мерки, които са краткосрочни, трябва да се търсят дългосрочни мерки. Затова не бързаме с вдигане на данъците. Ще се търсят мерки, които да доведат до забавяне на ръста на заплатите. Социалните плащания и пенсиите няма да има замразяавне на доходите, посочи финансовият министър.
Искаме балансиран бюджет, но каква е реалността и дали може да се постигне, е друг въпрос. Ще предприемем такива мерки, че да потиснем разходната част на бюджета, да намерим мерки, които през приходите да ни гарантират плащането заплатите, пенсиите и социалните плащания. Решени сме да направим възможното, за да подобрим финансовото състояние на държавата, подчерта Гълъб Донев.
Тези мерки трябва да бъде приложено в следващите няколко месеца. Ако ние не предложим мерки, ще трябва да приложим предложените от Европейската комиися, заради процедурат по свръхдефицит. Затова ще работим за това да предложим и да приложим такива мерки, котио а консултирани и със синдикатите и работодателските организации, и с парламенатрнопредставените партии и тези мерки ще доведат до това бюдж етът да бъде приведен до 5% дефицит, след това и под 3%, каза още министърът на финансите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стойко
Коментиран от #28, #72
21:42 05.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #22
21:43 05.06.2026
3 Ха,ха
Коментиран от #33
21:43 05.06.2026
4 Ганя Путинофила
и дим, дим, дим да ме нямааа...
Коментиран от #17
21:44 05.06.2026
5 Опа
21:45 05.06.2026
6 поредните неможачи
21:46 05.06.2026
7 Анонимен
Коментиран от #13
21:46 05.06.2026
8 Ало Гълъбе, ЗКПЧ -то
Тържавното търтейче, шефчето на НДК взимал 14 000 евро заплата!
Племето спи и се чуди защо никой не е посрещнал Ботев във Враца!
Коментиран от #14
21:46 05.06.2026
9 Оставка мрьььши каунcки
21:47 05.06.2026
10 Анонимен
21:48 05.06.2026
11 Ррр
21:48 05.06.2026
12 Силиций Делчев Спасов
другата половина е в Дубай.
21:49 05.06.2026
13 оня с коня
До коментар #7 от "Анонимен":Браво колега Анонимен ( преди ПРОМЯНА) ти с факти унищожаваш кayна мунчо и си прав да искаш оставка както 90 процента вече от народа и 95 процента тук. ОСТАВКА КАУН И В ЗАТВОРА. Не се инати да предизвикаш нови многохилядни протести ...Върви си с мир и напускай България докато си още цял!
21:49 05.06.2026
14 Анонимен
До коментар #8 от "Ало Гълъбе, ЗКПЧ -то":Хахахаха а регресите колко взимат Наглеци огромни сте регреси Самоназначихте се на хранилката и лъжете безочливо
21:50 05.06.2026
15 Дядо от село
Коментиран от #20, #50
21:50 05.06.2026
16 Вкарвайте крадците във затвора тогава
21:50 05.06.2026
17 Иван4о
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Пари нема! -Действай.
21:50 05.06.2026
18 Кольо
21:50 05.06.2026
19 Яшар
21:51 05.06.2026
20 Ррр
До коментар #15 от "Дядо от село":Дядо ти, на село къде си виждал заводи и фабрики и да знаеш дали са били на загуба?
21:53 05.06.2026
21 Гост
21:54 05.06.2026
22 Силиций
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Просто махнаха розовите очила - марка " Б@Д" от очите на публиката и на нея сега не и хареса колко е прекарана от ония дето и надяваха очилата.
21:54 05.06.2026
23 Дядо от село
Коментиран от #82, #84
21:56 05.06.2026
24 А ,защо !?.
21:58 05.06.2026
25 Сатана Z
21:59 05.06.2026
26 Няма и да има
21:59 05.06.2026
27 Благолъж Далаверов
22:00 05.06.2026
28 Мая Александрова
До коментар #1 от "Стойко":Няколко дни обществото негодува срещу назначението на Росен Христов в борда на Държавната консолидационна компания. Министър “Боташ“, както е известен покрай името на пагубния за България договор, отново е в светлината на прожекторите. И отговорът му с кабриото с манекенките махащ на минувачите ехидно.
На Радев явно не му пука. Колко компрометирани кадри назначи! Да чакаме ли и фалита на ДКК? Христов тепърва трябва да се развихри в подчинените дружества.
Той срам няма! Може ли да си бил министър, макар и неуспешен, и след това да отидеш в борда на държавно дружество?
От ПП вече изнесоха информация, че се разписва срещу 11 600 евро месечна базова заплата. С добавките може и до 15 000 евро да ги докара. И сигурно ще е прогресивно щастлив, ако Гълъб Донев му ги замрази.
Нагли прогресисти, дами и господа! Много нагли!
Коментиран от #74
22:01 05.06.2026
29 Ветеран от протеста
Коментиран от #39
22:02 05.06.2026
30 Първо,
22:02 05.06.2026
31 Държавата
22:03 05.06.2026
32 В анкетите на 3 социални мрежи
22:04 05.06.2026
33 Фют
До коментар #3 от "Ха,ха":И аз това се чудех. Мислех да помоля Интерпол да провери всички банки в света, те поне са добри в секса и таковат и стиснати :)))
22:05 05.06.2026
34 Сатана Z
22:06 05.06.2026
35 анонимен
22:07 05.06.2026
36 Дупе да ви е
А ние нищичко не им правим!
22:07 05.06.2026
37 Дядо от село
22:08 05.06.2026
38 Данчо
22:09 05.06.2026
39 Гербер
До коментар #29 от "Ветеран от протеста":Я, имаме си плагиати. Карай, важното е че си се осъзнал след мешавицата с джен зи. Скачат убави докторици на сцената и на човек може да му щръкне нещо, акъла да му замъгли.
22:11 05.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Лятни бури и градушки за сметка на
Коментиран от #48
22:15 05.06.2026
42 Мицкоски
Коментиран от #63
22:15 05.06.2026
43 министри
Коментиран от #51
22:18 05.06.2026
44 Хазната е Празна
Затова ви избрахме , за да намерите пари за България , не да теглите заеми за Украйна .
22:18 05.06.2026
45 нннн
22:18 05.06.2026
46 Тома
22:19 05.06.2026
47 ЗКТЧ
22:19 05.06.2026
48 Плащай ти
До коментар #41 от "Лятни бури и градушки за сметка на":... бе, наглец! Докога държавата ще плаща за неща, които в нормалните страни се плащат, само, ако имаш застраховка и от застрахователи!
22:20 05.06.2026
49 Търсете приходи бе
22:20 05.06.2026
50 лъжльо,
До коментар #15 от "Дядо от село":икономика с промишленост и селско стопанство работеха на печалба, но престъпни силови субекти решиха да приберат всичко за себе си. Затова "приватизираха" в джоба си стабилно печелившите структурни единици, а останалите дадоха на свои, които като не можаха да управляват ги съсипаха и разпродадоха за старо желязо.....
22:21 05.06.2026
51 Олигарси
До коментар #43 от "министри":не може ли да започнем от олигарсите , Мунчо каза , че ще се бори с тях . Само да не го изядат , че те пари са давали на Копринката , не са минали само с подаръчни торбички .
Коментиран от #62
22:25 05.06.2026
52 Гъбарко
22:26 05.06.2026
53 М,да
22:30 05.06.2026
54 Анонимен
22:31 05.06.2026
55 насралДамос
Успех :)
22:32 05.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Коменистите ще ни довършат
Кой е на власт?!
Вие?! Тогава къде са парите?! За останалите правителства парите имаше, при вас изчезнаха?
Питай Копринката дали случайно не знае къде са парите?!
Тия комунисти ще повторят сценария с правителството на Жан Виденов,помнете ми думата! И октомври-ноември може да има социални бунтове,защото цените ЕЖЕДНЕВНО се покачват,а заплатите ги намаляват!
22:33 05.06.2026
58 Дедо
22:33 05.06.2026
59 Хо хо
22:36 05.06.2026
60 Стенли
22:38 05.06.2026
61 "Панорама"
Коментиран от #65
22:39 05.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Глупости
Коментиран от #70
22:43 05.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Цончо Ганев -Възраждане пита
22:47 05.06.2026
67 Милен
22:51 05.06.2026
68 Един
22:51 05.06.2026
69 дедо
22:53 05.06.2026
70 дедо
До коментар #64 от "Глупости":със заеми и фактури "бъдещето", които сега трябва да се плащат мога да ти докарам и 0% дефицит.
22:56 05.06.2026
71 Тъжна картинка
22:56 05.06.2026
72 О да
До коментар #1 от "Стойко":само горанов ,бойко и пеевски ако върнат открадените пари от държавата хазната е пълна на 100%.
22:56 05.06.2026
73 жв5в
22:58 05.06.2026
74 ало колега
До коментар #28 от "Мая Александрова":вие как сте ? пишеш и си сам коментираш .
да ви помогна с нещо .
23:00 05.06.2026
75 много важно
23:00 05.06.2026
76 БОЙКО И ОНЯ С ВОДОПАДИТЕ
23:00 05.06.2026
77 Уникално
Коментиран от #80
23:02 05.06.2026
78 ИМАХМЕ 70 МЛРД РЕЗЕРВ ПРЕДИ
23:02 05.06.2026
79 Къде са ни парите и златото?
Борисов на кол!
23:06 05.06.2026
80 Ще я напълни
До коментар #77 от "Уникално":Бъди рахат.
Скоро такава лавина ще повлече крадливите опелета, че свет ще им се завие! И парите обратно в хазната!
23:09 05.06.2026
81 Стига
23:11 05.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 ако
23:14 05.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.