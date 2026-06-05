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През нощта в Индийския океан! САЩ извършиха операция по прехващане на санкциониран петролен танкер

През нощта в Индийския океан! САЩ извършиха операция по прехващане на санкциониран петролен танкер

5 Юни, 2026 17:18 989 18

  • иран-
  • сащ-
  • пентагон-
  • танкер-
  • петрол-
  • индийски океан-
  • ормузки проток-
  • давина

САЩ наложиха през октомври 2024 г. санкции на „Давина“, супертанкер с капацитет до два милиона барела суров петрол, заради търговия с ирански нефт

През нощта в Индийския океан! САЩ извършиха операция по прехващане на санкциониран петролен танкер - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на САЩ извършиха операция по прехващане на санкционирания петролен танкер „Давина“, плаващ без държавна регистрация, през нощта в Индийския океан, съобщи днес Индо-тихоокеанското им командване, цитирано от Ройтерс, пише БТА.

Вашингтон наложи блокада на морската търговия на Иран, а Техеран обстрелва кораби, за да им попречи да преминават през Ормузкия проток – водния път към Персийския залив.

Американските въоръжени сили прехванаха през последните месеци в Индийския океан множество товарни плавателни съдове и петролни танкери.

„Ще продължим операциите по глобалното морско правоприлагане, за да разкриваме и прекъсваме незаконни мрежи и да прехващаме кораби, които оказват материална подкрепа на Иран, където и да действат“, написаха от Индо-тихоокеанското командване в публикация в Екс.

САЩ наложиха през октомври 2024 г. санкции на „Давина“, супертанкер с капацитет до два милиона барела суров петрол, заради търговия с ирански нефт.

Корабът, известен също като „Ленор“, е бил забелязан за последно на 5 юни край южното крайбрежие на Шри Ланка, показват днешните данни за проследяване на кораби на платформата „Марин Трафик“ (MarineTraffic). Дълбочината, до която е потопен корабът, показва, че той е почти изцяло натоварен с петрол.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    6 19 Отговор
    САЩ казват на матряла кой ще продава без значение дали е Русия или Иран. Путлер им козирува и мълчи загадъчно

    Коментиран от #4, #12

    17:24 05.06.2026

  • 2 тръмпичок

    21 4 Отговор
    Исках да кажа "Ще продължим операциите по глобалното морско пиратство, щото сме го закъсали като сомалийци и ни трябват тия приходи от пиратстване"

    17:25 05.06.2026

  • 3 Тома

    20 3 Отговор
    Новите пирати

    17:25 05.06.2026

  • 4 По-добре ли е

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Да оставят бакшиши и милиционери да си развяват коня ли

    17:26 05.06.2026

  • 5 Фалшива новина

    14 3 Отговор
    За повдигане на самочувствието на жълтопаветните педофили

    17:26 05.06.2026

  • 6 Джамбаза

    11 0 Отговор
    Ние защо не санкционираме танкери и не ги прехващаме?

    17:30 05.06.2026

  • 7 Сатана Z

    16 3 Отговор
    На 11 октомври 2024 същият този танкер пак беше арестуван от Кравите и после пуснат заради PR .Сега пак ще е така ,защото корабът плава под флага на Сингапур.

    17:31 05.06.2026

  • 8 Анонимен

    15 3 Отговор
    В кой момент петролните танкери ще се сдобият с въоръжени охранители?

    17:32 05.06.2026

  • 9 морския

    15 2 Отговор
    ПИРАТИИИИИ !!!!!

    17:34 05.06.2026

  • 10 Баба Гошка

    18 3 Отговор
    По стар пиратски таббиет, посред нощите са крадднали. Нмого печеливш "бизнес" е туйй. Маските паднаха и урроддливото, плячкатторско, ненаситно и наггло лице на чичоВиСам лъсна

    17:36 05.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Проблемът е, че

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    такива пиратски игрички не оправят дълга на империята -40 трилиона. Вероятно ще има накъде ядрен удар.

    17:39 05.06.2026

  • 13 гошо

    6 3 Отговор
    А после ционистките и англосаксонски терористи наричат сомалийците "пирати".

    17:44 05.06.2026

  • 14 Жорко

    8 3 Отговор
    Скапани пирати,подмолни подлоги,гнусни Хамериканци!

    Коментиран от #17

    17:44 05.06.2026

  • 15 Жорко

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Браво брадърушки":

    Ама ти съвсем не си в час,четеш ли,разбираш ли прочетеното????

    17:48 05.06.2026

  • 16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 1 Отговор
    Световните крадци и терористи продължават с това, което умеят най-добре...

    17:50 05.06.2026

  • 17 Националист

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Жорко":

    Само рашистите са гнусни. Захващат цели държави по точно искат ама не могат

    17:50 05.06.2026

  • 18 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Да ви Светтна. Сомаллийците го правят, за да ядат и хранят безбройното си домочадие. Поради липса на конттол, държава и сила - куццоо и кьоррааво най-беззсрамно им отиде до бреговете и им излови рибата за безпари. Липсата на маммббо тласна местните към пиратстванне, за да има с какво да си купуват храна. А САЩисаните не го правят от подобба нужда. Милиардерите им имат храна пари и имоти за 1000 живота за тях и кот иллото им. Правят го заради безграничната си алчностт и ненаситност. Ха честитУ ви новоро "нормално".

    17:55 05.06.2026