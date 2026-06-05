През нощта в Индийския океан! САЩ извършиха операция по прехващане на санкциониран петролен танкер

Въоръжените сили на САЩ извършиха операция по прехващане на санкционирания петролен танкер „Давина“, плаващ без държавна регистрация, през нощта в Индийския океан, съобщи днес Индо-тихоокеанското им командване, цитирано от Ройтерс, пише БТА.
Вашингтон наложи блокада на морската търговия на Иран, а Техеран обстрелва кораби, за да им попречи да преминават през Ормузкия проток – водния път към Персийския залив.
Американските въоръжени сили прехванаха през последните месеци в Индийския океан множество товарни плавателни съдове и петролни танкери.
„Ще продължим операциите по глобалното морско правоприлагане, за да разкриваме и прекъсваме незаконни мрежи и да прехващаме кораби, които оказват материална подкрепа на Иран, където и да действат“, написаха от Индо-тихоокеанското командване в публикация в Екс.
САЩ наложиха през октомври 2024 г. санкции на „Давина“, супертанкер с капацитет до два милиона барела суров петрол, заради търговия с ирански нефт.
Корабът, известен също като „Ленор“, е бил забелязан за последно на 5 юни край южното крайбрежие на Шри Ланка, показват днешните данни за проследяване на кораби на платформата „Марин Трафик“ (MarineTraffic). Дълбочината, до която е потопен корабът, показва, че той е почти изцяло натоварен с петрол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #4, #12
17:24 05.06.2026
2 тръмпичок
17:25 05.06.2026
3 Тома
17:25 05.06.2026
4 По-добре ли е
До коментар #1 от "ФАКТ":Да оставят бакшиши и милиционери да си развяват коня ли
17:26 05.06.2026
5 Фалшива новина
17:26 05.06.2026
6 Джамбаза
17:30 05.06.2026
7 Сатана Z
17:31 05.06.2026
8 Анонимен
17:32 05.06.2026
9 морския
17:34 05.06.2026
10 Баба Гошка
17:36 05.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Проблемът е, че
До коментар #1 от "ФАКТ":такива пиратски игрички не оправят дълга на империята -40 трилиона. Вероятно ще има накъде ядрен удар.
17:39 05.06.2026
13 гошо
17:44 05.06.2026
14 Жорко
Коментиран от #17
17:44 05.06.2026
15 Жорко
До коментар #11 от "Браво брадърушки":Ама ти съвсем не си в час,четеш ли,разбираш ли прочетеното????
17:48 05.06.2026
16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
17:50 05.06.2026
17 Националист
До коментар #14 от "Жорко":Само рашистите са гнусни. Захващат цели държави по точно искат ама не могат
17:50 05.06.2026
18 Баба Гошка
17:55 05.06.2026