Румен Радев: Изплуваха неплатени фактури за над 2,2 млрд. евро

„Процедурата по свръхдефицит срещу България е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики с бюджета.“ Това заяви премиерът Румен Радев преди Срещата на върха ЕС – Западни Балкани в Черна гора.
"А именно систематично декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне на плащане на ДДС, изземване предварително на държащите се данъци за предишната година, които се прехвърлят в настоящата“, каза Радев.
При това с големи харчове за съмнителни обществени поръчки със завишени цени, допълни той.
„Надявам се, че партиите в парламента да проявят зрялост, така че с общи усилия да можем да оздравим публичните финанси“, заяви премиерът.
По думите му голямото разминаване в данните за дефицита е, тъй като в последните няколко години е имало отлагане на плащания, които се прехвърлят за следващата година.
„Това са т.нар. скрити разходи, които помпат скрития дефицит“, обясни Румен Радев.
„От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Това е над 2,2 милиарда евро. Тези разходи тепърва трябва да се покриват – именно това е скрит дефицит“, допълни премиерът.
Екстрадирането на Стоян Мавродиев
Румен Радев е разговарял снощи с президента на Сърбия Александър Вучич. Той го е уверил, че сръбската държава ще се отнесе отговорно към исканата молба за екстрадиция на Стоян Мавродиев.
Разширяването на ЕС и интеграцията на Западните Балкани
„Позицията на България е много ясна – продължаваме да отстояваме тезата, че разширяването на ЕС трябва да става на принципа на собствените заслуги. Това означава дълбоки реформи в правосъдието, върховенство на правото, човешките права, изграждане на отношения на добросъседство“, заяви Радев.
„Нашата позиция е, че не трябва да пренасяме унаследени политически и исторически проблеми в европейското семейство. Приветстваме прогресът, който е направен от Черна гора и оценяваме високо усилията, които полага Албания за напредване към членството в ЕС“, посочи още премиерът.
Той пожела и на другите държави да полагат същите усилия, за да получат сходен резултат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МНОГО ТОЧНО И НАВРЕМЕ
Коментиран от #21, #24, #31, #32
13:47 05.06.2026
2 Спасител
13:48 05.06.2026
3 Мнение
И не забравяйте да върнете левът, защото няма как незаконно действие да допринесе за законови последици (както казва Коцето, цитирайки основният фундамент на правото)!!!
АКО МАСОВО НАРОДЪТ СТАНЕ ОТНОВО, ПОРАДИ АНТИБЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ, ТОЯ ПЪТ НЯМА ДА Е МИРНО!
РАНО ИЛИ КЪСНО СПРАВЕДЛИВОСТТА ЩЕ ВЪЗТЪРЖЕСТВУВА ОТНОВО В БЪЛГАРИЯ!!!
Коментиран от #14, #61
13:48 05.06.2026
4 НКЖИ
И по точно последните три години !
13:49 05.06.2026
5 СВО 1 562 дни РЕЗИЛ
13:49 05.06.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #42
13:50 05.06.2026
7 Маринов
13:50 05.06.2026
8 кой му дреме
а от брюксел и тел авив го льжaт,
че бил европеец
Коментиран от #23, #44, #97
13:51 05.06.2026
9 Виж сега,
Коментиран от #22, #86
13:51 05.06.2026
10 Анонимен
13:51 05.06.2026
11 1488
Коментиран от #40
13:51 05.06.2026
12 Зеления
като е имало скрит дефицит, тоест манипулирани данни, защо не пуснеш до прокуратурата да разследва Теменужка, Желязков, шефа на БНБ че са излъгали и ЗАЩО НЕ ОТМЕНИШ ЕВРОТО като върнеш лева?
Коментиран от #17, #47
13:52 05.06.2026
13 ХАХАХА😂
13:52 05.06.2026
14 Анонимен
До коментар #3 от "Мнение":Господине гледайте си скапаният животец България е демокрация и най важното парламентарна е Никакви месии не могат да рушат държавата ни и демокрацията ни
13:53 05.06.2026
15 честен ционист
13:53 05.06.2026
16 Зеления
До коментар #6 от "Последния Софиянец":вашата партия кога ще внесе петиция до Радев да се върне лева?
13:54 05.06.2026
17 Анонимен
До коментар #12 от "Зеления":Ама тук имало доста амадоста малоумници България е демокрация
Коментиран от #28
13:54 05.06.2026
18 Ива
13:54 05.06.2026
19 Софето
13:55 05.06.2026
20 Даа
Коментиран от #51
13:55 05.06.2026
21 честен ционист
До коментар #1 от "МНОГО ТОЧНО И НАВРЕМЕ":Няма никакви капани, не виждаш ли, че си съчинява и туземците му се връзват. Така скоро ще сте задлъжняли почти колкото янките на глава на данъкоплатеца, но за сметка на това с обрана държава като в Африка.
13:55 05.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Пенчето
До коментар #8 от "кой му дреме":Добре разбрахме, млъкни вече,като развалена латерна,циклофре.нико😂😂
13:56 05.06.2026
24 Ахааа
До коментар #1 от "МНОГО ТОЧНО И НАВРЕМЕ":Наистина много голям фалш при бюджета на правителствата на Пеевски- Борисов! Кой разпореди това безобразие ? Кой насилствено и преждевременно ни го вкара- еврото, де!!!
13:57 05.06.2026
25 Какво като
Коментиран от #29
13:57 05.06.2026
26 Това
13:57 05.06.2026
27 Трменуга
13:58 05.06.2026
28 Зеления
До коментар #17 от "Анонимен":"Ама тук имало доста амадоста малоумници България е демокрация" - точно така, в България е демокрация, затова ти търпя глупавите коментари и не вземам отношение по тях, за разлика от теб, който ме коментираш мен и моето мнение !!!
Коментиран от #39
14:01 05.06.2026
29 жик так
До коментар #25 от "Какво като":Това какво е казал кокорчо , не е нормалното състояние на икономиката . Кокорчо такива еквалибристики е правил и със собствените си фирми , за това сега почва процедура срещу него за 5 милиона .
14:02 05.06.2026
30 Директора👨✈️
СТИГА САМО ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ!
Давайте с имена. Точно и ясно.
14:10 05.06.2026
31 Да ли е така
До коментар #1 от "МНОГО ТОЧНО И НАВРЕМЕ":От 2021 год служ правителства са управляват около 2 год Как не са го забелязали Тогава а сега Шарлататите / отрочетата на Радев / управляваха година и половина и една година ГЕРБ БСП ИТН та кажи е виновен незнам значи тези които се оправдават са били фигуранта само за заплата
14:12 05.06.2026
32 Оппаа 3.5 + 2.2
До коментар #1 от "МНОГО ТОЧНО И НАВРЕМЕ":дефицида май стана към 5.7 !!
Няма д минем без рязане на заплати колкото и да се дърпаме. Няма нова кола за всеки рожден ден , сори!
Те даже 2.2 = 4.4% .Той бюджета е € 50 млрд
14:13 05.06.2026
33 От къде изплуват тия фактури
14:13 05.06.2026
34 Фикри
14:14 05.06.2026
35 Читател
14:15 05.06.2026
36 Кеефф
14:16 05.06.2026
37 1950!!!!!!!!!!
14:16 05.06.2026
38 Град Симитли
И работите тръгнат зле,
ЕХХХ им м.ката на другите
И гледай ти да си добре..."
14:16 05.06.2026
39 Анонимен
До коментар #28 от "Зеления":Явно тук си от тези недосегаемите които се смятат за някакви България 28 живеят около 7 милиона българи ЕК много добре си знае работата и изобщо не е опряло до твоето недосегаемо ттрррооо мнение Модел Радев си мисли че това му е президентството Заблуждава сее омраза разделение и се крие И така 5 години Модел Радев сега владее цялата държава
Коментиран от #49
14:16 05.06.2026
40 Много се имаш за умен
До коментар #11 от "1488":Няма що. Ми бъди по скромен.
14:17 05.06.2026
41 Големият капан сте Вие г-н Радев
14:18 05.06.2026
42 Нашата партия
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Търси един честен човек да стане лидер От 7милиона имаме 9милиона алигарси Един отвези които пишат комментарии да каже Че е честен да си даде телефона за връзка и да стане народен депутат ЧАКА МЕ
14:19 05.06.2026
43 Анонимен
Коментиран от #48
14:19 05.06.2026
44 Ами по кой мост е минал Аспарух с коня,
До коментар #8 от "кой му дреме":, като Дунав мост е построен 1956 г. ?
Коментиран от #50
14:19 05.06.2026
45 Хо хо
Коментиран от #58
14:21 05.06.2026
46 Лъжеш кayн
14:21 05.06.2026
47 Явно си комунист
До коментар #12 от "Зеления":2•2 милиарда да не се напрупват за година Ако бяха от едно правителство всички ще ха да живеят в Дубай Тава са пет години по малко за Всеки управлявал
Коментиран от #54
14:22 05.06.2026
48 оня с коня
До коментар #43 от "Анонимен":Този път си прав Анонимен ( Промяна) ....всеки божи ден България плаща на Турция по 477 хиляди евро заради мунчо ....А мунчо обвинява ГЕРБ....Оставка каyн и на съд!!!
14:23 05.06.2026
49 Зеления
До коментар #39 от "Анонимен":Нямаше да е лошо, ако пишеш малко по-грамотно.
Държавата напразно е харчила пари да ти даде някакво образование !
Коментиран от #67
14:24 05.06.2026
50 Плоскоземец храбър
До коментар #44 от "Ами по кой мост е минал Аспарух с коня,":Аспарух е зобиколил Дунава през Шварцвалд.
14:24 05.06.2026
51 Неее
До коментар #20 от "Даа":Днес в НС Гълъб Донев друго каза ама кой да слуша като е по лесно да лъжеш . Защо го правиш , от глупост , да си интересен или в природата ти е да лъжеш ?Няма да има никакви разследвания , затвори и т.н , успокой се да не получиш инфаркт !
14:25 05.06.2026
52 Ветеран от протеста
Коментиран от #55
14:27 05.06.2026
53 Защо обещахте
Ако е така: ОСТАВКА! Идва зима! А мобилните оператори и чудовищните им договори?
14:29 05.06.2026
54 Зеления
До коментар #47 от "Явно си комунист":е нали ако бях комунист щях да се пиша: "Червения" :)
14:29 05.06.2026
55 Хи хи
До коментар #52 от "Ветеран от протеста":Това истина ли е , защото никъде не прочетох за такова нещо ? Но хората гласували за Мунчо вече мрънкат открито , и то само за един месец време .
Коментиран от #70, #72, #75
14:32 05.06.2026
56 Бившият
14:33 05.06.2026
57 Перо
14:33 05.06.2026
58 Урсула ми вика
До коментар #45 от "Хо хо":А сега е свалил гащите и Урсула да се изтропа. Започва артилерийската подготовка за вдигане на данъците въпреки че заявката е да не се вдигат. Милион и половина излъгани мишлета. С тоя финансов министър и при такъв мин. председател толкоз.
14:33 05.06.2026
59 Сзо
Коментиран от #62
14:33 05.06.2026
60 малко истински факти
14:35 05.06.2026
61 Когато
До коментар #3 от "Мнение":Ти се върнеш от там, дето си се пръкнал и отново заемеш ембри,тонална поза вътре, тогава лева ще се върне и специално теб и рускопоклонниците ще ви приветства.
Споменаваш за лева, защото все още ти е неудобно да си искаш рублата ли ?
14:35 05.06.2026
62 абе мани го тоя
До коментар #59 от "Сзо":Ами на вън никой не го бръсне и за два цента , та ако не дрънчи поредните си балалайки от вън, няма и тук кой да го отрази .
14:37 05.06.2026
63 явер
14:37 05.06.2026
64 Не сме готови за еврото
Коментиран от #65
14:38 05.06.2026
65 альооооу
До коментар #64 от "Не сме готови за еврото":Таз частушка руцкая ,веке се изтърка , дай нещо по ново...
14:39 05.06.2026
66 Гявол мъж не писка
14:40 05.06.2026
67 Анонимен
До коментар #49 от "Зеления":Това че ти не разбираш и си праволинеен си е твоя работа Излез огледай се виж Някои работят и си плащат съвестно всичко тук и искат демокрация парламентаризъм спазване на законите Не желая радеви модели бкп червени олигарси
14:40 05.06.2026
68 Фирмите
14:40 05.06.2026
69 Мираж
Дигитализацията няма да ги оправи, защото те не искат да бъдат по-ефективни – те искат да бъдат незаменими посредници. Докато не се спре „храненето“ на тази неефективна машина чрез обществени поръчки и административни „такси“, бюджетът ще се пълни с нов дълг, а не с реални реформи. Нужно е пълно рестартиране на системата, но никой не смее да дръпне шалтера, защото това означава край на партийното им оцеляване
14:41 05.06.2026
70 явер
До коментар #55 от "Хи хи":Мрънкат за един месец време, защото почти всички в МС, са били или министър-председател, министри, зам.министри и трябва да са в час с първият ден. Явно и преди са я вършили по същият начин, ама те бяха все служебни, за кратко и не сме успели да видим колко са некадърни.
14:41 05.06.2026
71 Научен да козирува, а се надявате
14:42 05.06.2026
72 Аз също видях
До коментар #55 от "Хи хи":Ако публикувам видеа и снимки едва ли ще бъдат одобрени защото народа масово проклина чорапа вулгарно
Коментиран от #79
14:42 05.06.2026
73 !!!?
14:42 05.06.2026
74 Опа
Коментиран от #95
14:46 05.06.2026
75 Търновец
До коментар #55 от "Хи хи":Колега,това е от нашия град от преди 6 дни когато боташа заедно с вътрешния министър демерджиев планираха посещение в Търново...Боташа се върна обратно.стотици бяха блокирали магистралата ...има и публикации в много групи с още снимки и видеа
14:46 05.06.2026
76 Счетоводител
14:47 05.06.2026
77 Хаха
14:48 05.06.2026
78 явер
14:49 05.06.2026
79 Хи хи
До коментар #72 от "Аз също видях":Благодаря за информацията и спорен ден !
Коментиран от #83, #85
14:49 05.06.2026
80 Не на празните приказки
14:50 05.06.2026
81 На Дедо
14:50 05.06.2026
82 Добре
14:51 05.06.2026
83 Търновец
До коментар #79 от "Хи хи":Аз също публикувах снимка от нашия град от преди 6 дни...иначе има много снимки и видеа в групите
Коментиран от #87
14:51 05.06.2026
84 Един
14:52 05.06.2026
85 Търновец
До коментар #79 от "Хи хи":В коментар 75 имам предвид
14:52 05.06.2026
86 А нещо за Самальотите на
До коментар #9 от "Виж сега,":Хартиика нещо да кажеш кенЕФ-16
За Украйна изнесените пари и оръжие
да си време носа къде не ние работа в Държави с военни конфликти
За магистрала Хемус
За един лодкар
За един Хотел
За къщи за тъщи
За едни Директори на Болници , Училища , Магистрати с космическите Заплати нещо да кажеш
Абе те са много нещата още от времето на Костов и компания трябва да ви се разгони фамилията до предишни продажни правителства, много има за чистене с корупцията и карбалъка ,Боташ та Боташ оревахте орталъка с тая Политическа съдия и Радев ако е умен не трябва да ви обръща внимание защото повече каши са забъркани назад във времето на които трябва да се оправят но не от днес за утре то не става с магическа пръчка веднага но трябва по спокойно да се работи за да има положителен резултат , Радев още няма и месец от както е на власт и вие започнахте с опорките да го плювате по всички телевизии и сайтове явно хранилката ви спира и за това змията когато умира тя хапе най много тогава, изчакайте още не са минали още 100-те дни да се даде резултат какво е свършено и какво не е , това е като Радев да е пилот на самолет пътнически и вие да сте неговите мрънкащи пътници и той се чуди дали да направи със Самолета лупинга Кобрата на Пугачов та да млъкнете или да отвори вратата на самолета и ви изхвърли без парашут , а има и още един вариант ако е товарен самолет като Спартана да отвори отзад бордовия капак и да ви изсипе в океана без спасителни жилетки ,защото постоянно лает
Коментиран от #94
14:54 05.06.2026
87 Хи хи
До коментар #83 от "Търновец":Благодаря и на вас , но не ползвам фейсбук .
14:55 05.06.2026
88 Гъбарко
14:56 05.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Кога ще са
14:57 05.06.2026
91 Гyмен кРадев БОгаТАШа
Освен това е ясно, че "новите" нямат никаква представа как се формира дефицит, бюджет ... изобщо от финанси разбират колкото малкия Мраз, повтарял Сорбоната 4 години, разбира от космонавтика .
15:01 05.06.2026
92 Този
Ако има такива фактури - КАЖИ КОИ СА.
КОЙ ГИ Е СКРИЛ !?
Накажи виновника, ако има проблем.
АМАН ОТ БАЛОНИ!
15:01 05.06.2026
93 На този
15:02 05.06.2026
94 Драго
До коментар #86 от "А нещо за Самальотите на":Ама ти как разбра , че Радев е умен , еле пък ти ?И какъв си ти да казваш кой колко да чака ? Хората не го избраха да чакат , още повече да започваш управлението си с лъжи и мрънкане пък хич не му отива .Той управляваше 2 години със служебни правителства и всички министри служебници сега са редовни такива , но ... Министър на финансите ЗКПЧ , министър на МО механик на самолета на Радев , Шишков , който спря магистралите с измислените ядки ,който така и не прати в прокуратурата , Дермеджиев , по известен като точният с парите и т.н. . Да изброявам ли още ?
15:02 05.06.2026
95 Джон Наш
До коментар #74 от "Опа":"А фактурите за Боташ?" ....- Толкоз правителства ги криха по чекмеджетата, а Мистър Кеш ги намери от раз. Ами да плаща, творението си намери твореца.
15:03 05.06.2026
96 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Бюджета за 2024 г. е заверен на 3 % ! Така, че ако има неплащания, това са от новите му приятелчета от ГЕРБ Ново начало.
15:03 05.06.2026
97 Етнолог
До коментар #8 от "кой му дреме":Льольо, населението на държавата, чиято столица е Брюксел, откъде е дошло в Европа и най-вече - КОГА е дошло тук? Щото антрополозите твърдят, че 85% от българите ПРОИЗХОЖДАТ ОТ ТРАКИ!
Тел-Авивците пък какво се мешат в изясняването на европейската изконна идентичност натози или онзи народ?
15:05 05.06.2026