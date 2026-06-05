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Румен Радев: Изплуваха неплатени фактури за над 2,2 млрд. евро

Румен Радев: Изплуваха неплатени фактури за над 2,2 млрд. евро

5 Юни, 2026 13:44 2 759 97

  • румен радев-
  • дефицит-
  • скрити разходи

Това е скрит дефицит, каза премиерът от Черна гора

Румен Радев: Изплуваха неплатени фактури за над 2,2 млрд. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Процедурата по свръхдефицит срещу България е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики с бюджета.“ Това заяви премиерът Румен Радев преди Срещата на върха ЕС – Западни Балкани в Черна гора.

"А именно систематично декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне на плащане на ДДС, изземване предварително на държащите се данъци за предишната година, които се прехвърлят в настоящата“, каза Радев.

При това с големи харчове за съмнителни обществени поръчки със завишени цени, допълни той.

„Надявам се, че партиите в парламента да проявят зрялост, така че с общи усилия да можем да оздравим публичните финанси“, заяви премиерът.

По думите му голямото разминаване в данните за дефицита е, тъй като в последните няколко години е имало отлагане на плащания, които се прехвърлят за следващата година.

„Това са т.нар. скрити разходи, които помпат скрития дефицит“, обясни Румен Радев.

„От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Това е над 2,2 милиарда евро. Тези разходи тепърва трябва да се покриват – именно това е скрит дефицит“, допълни премиерът.

Екстрадирането на Стоян Мавродиев

Румен Радев е разговарял снощи с президента на Сърбия Александър Вучич. Той го е уверил, че сръбската държава ще се отнесе отговорно към исканата молба за екстрадиция на Стоян Мавродиев.

Разширяването на ЕС и интеграцията на Западните Балкани

„Позицията на България е много ясна – продължаваме да отстояваме тезата, че разширяването на ЕС трябва да става на принципа на собствените заслуги. Това означава дълбоки реформи в правосъдието, върховенство на правото, човешките права, изграждане на отношения на добросъседство“, заяви Радев.

„Нашата позиция е, че не трябва да пренасяме унаследени политически и исторически проблеми в европейското семейство. Приветстваме прогресът, който е направен от Черна гора и оценяваме високо усилията, които полага Албания за напредване към членството в ЕС“, посочи още премиерът.

Той пожела и на другите държави да полагат същите усилия, за да получат сходен резултат.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МНОГО ТОЧНО И НАВРЕМЕ

    39 22 Отговор
    РАЗКРИВАНЕ НА КАПАНИТЕ ОТ ПРЕДИШНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ !!!

    Коментиран от #21, #24, #31, #32

    13:47 05.06.2026

  • 2 Спасител

    17 8 Отговор
    Изплуваха като руски дрон на моя плаж

    13:48 05.06.2026

  • 3 Мнение

    43 23 Отговор
    Г-н Радев, или ги вкарвайте по затворите (много добре занете кои са), или спрете да ни занимавате с псевдо патриотичните ви действия!
    И не забравяйте да върнете левът, защото няма как незаконно действие да допринесе за законови последици (както казва Коцето, цитирайки основният фундамент на правото)!!!

    АКО МАСОВО НАРОДЪТ СТАНЕ ОТНОВО, ПОРАДИ АНТИБЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ, ТОЯ ПЪТ НЯМА ДА Е МИРНО!
    РАНО ИЛИ КЪСНО СПРАВЕДЛИВОСТТА ЩЕ ВЪЗТЪРЖЕСТВУВА ОТНОВО В БЪЛГАРИЯ!!!

    Коментиран от #14, #61

    13:48 05.06.2026

  • 4 НКЖИ

    21 1 Отговор
    А кой ще провери ДП НКЖИ ????
    И по точно последните три години !

    13:49 05.06.2026

  • 5 СВО 1 562 дни РЕЗИЛ

    17 7 Отговор
    Румен Радев разговарял снощи с президента Александър Вучич, но като президен с президент, премиер с президент, и.ф. главен прокурор с президент или в по някаккъв друг начин.

    13:49 05.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    16 11 Отговор
    Нашата партия ДНК е внесла при Радев списък с 15 000 олигарси от които да се вземат 300 млрд.

    Коментиран от #16, #42

    13:50 05.06.2026

  • 7 Маринов

    33 7 Отговор
    Този скрит дефицит трябва да се провери от министерствата и да се сезира прокуратурата. Да се проверят действията по поръчките и плащанията. Ще се хвана куфари с пари, изнасяни по метода на Пашата, а може би и от него. Едно осъдително съдебно дело за това и Радев ще е доживотен министър председател.

    13:50 05.06.2026

  • 8 кой му дреме

    8 14 Отговор
    българинът е дошъл на кон от азия,
    а от брюксел и тел авив го льжaт,
    че бил европеец

    Коментиран от #23, #44, #97

    13:51 05.06.2026

  • 9 Виж сега,

    34 22 Отговор
    Изплували били неплатени фактури,ам те всеки ден доплуват от Боташ до България по море. И това са твоите фактури,наглец

    Коментиран от #22, #86

    13:51 05.06.2026

  • 10 Анонимен

    29 16 Отговор
    Модел Радев е забравил че 5 години управлява служебно Модел Радев изобщо държавата не ви интересува Рушите саботирате но сега завладяхте цялата власт Хайде да ви видя Явно сте неможачи И смятате че с лъжи ще поддържате цялата власт Не става така

    13:51 05.06.2026

  • 11 1488

    20 3 Отговор
    управлението е ваше, господин премиер

    Коментиран от #40

    13:51 05.06.2026

  • 12 Зеления

    30 9 Отговор
    Радев,

    като е имало скрит дефицит, тоест манипулирани данни, защо не пуснеш до прокуратурата да разследва Теменужка, Желязков, шефа на БНБ че са излъгали и ЗАЩО НЕ ОТМЕНИШ ЕВРОТО като върнеш лева?

    Коментиран от #17, #47

    13:52 05.06.2026

  • 13 ХАХАХА😂

    20 11 Отговор
    Мунчо🧦, тури още толкова подарък от теб за Боташ, че да излезе сметката👍

    13:52 05.06.2026

  • 14 Анонимен

    11 6 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    Господине гледайте си скапаният животец България е демокрация и най важното парламентарна е Никакви месии не могат да рушат държавата ни и демокрацията ни

    13:53 05.06.2026

  • 15 честен ционист

    15 11 Отговор
    Мистър Кеш обича шума на млрдите

    13:53 05.06.2026

  • 16 Зеления

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    вашата партия кога ще внесе петиция до Радев да се върне лева?

    13:54 05.06.2026

  • 17 Анонимен

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Зеления":

    Ама тук имало доста амадоста малоумници България е демокрация

    Коментиран от #28

    13:54 05.06.2026

  • 18 Ива

    13 4 Отговор
    "голямото разминаване в данните за дефицита е, тъй като в последните няколко години е имало отлагане на плащания, които се прехвърлят за следващата година."....това се е знаело и ЕК да понесе солидарна отговорност.

    13:54 05.06.2026

  • 19 Софето

    8 4 Отговор
    Ти как изплува зелен потен в антик

    13:55 05.06.2026

  • 20 Даа

    17 11 Отговор
    Влизането ни в еврозоната, се оказа изтъкано от фалш, лъжа и измама!!! Благодарение на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, това стана факт! Тотална измама и със съдействието на ПП, ДБ! Трябва да има съд, разследване и присъди за тази очевидна измама и фалш със финансите на държавата на Шиши!!!

    Коментиран от #51

    13:55 05.06.2026

  • 21 честен ционист

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "МНОГО ТОЧНО И НАВРЕМЕ":

    Няма никакви капани, не виждаш ли, че си съчинява и туземците му се връзват. Така скоро ще сте задлъжняли почти колкото янките на глава на данъкоплатеца, но за сметка на това с обрана държава като в Африка.

    13:55 05.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пенчето

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "кой му дреме":

    Добре разбрахме, млъкни вече,като развалена латерна,циклофре.нико😂😂

    13:56 05.06.2026

  • 24 Ахааа

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "МНОГО ТОЧНО И НАВРЕМЕ":

    Наистина много голям фалш при бюджета на правителствата на Пеевски- Борисов! Кой разпореди това безобразие ? Кой насилствено и преждевременно ни го вкара- еврото, де!!!

    13:57 05.06.2026

  • 25 Какво като

    10 7 Отговор
    са "изплували", А.В каза как се постъпва с неизплатени фактури. И след вас ще изплуват такива Тоя всеки ден ни се кара от телевизора като тиквуна. Прилича на погребален агент с тая сдухана физиономия. Ако всичко беше наред ти още щеше да се чешеш в президентството. Шубе те беше да отидеш при протестиращите ама три години обикаляше из страната и лъжеше хората. Справяй се или се махай

    Коментиран от #29

    13:57 05.06.2026

  • 26 Това

    14 1 Отговор
    като оправдание ли се казва ? Има си служби в България и в Брюксел , където това със съответните доказателства е трябвало да бъде съобщено !

    13:57 05.06.2026

  • 27 Трменуга

    10 2 Отговор
    яде карти , хартии и документи !

    13:58 05.06.2026

  • 28 Зеления

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    "Ама тук имало доста амадоста малоумници България е демокрация" - точно така, в България е демокрация, затова ти търпя глупавите коментари и не вземам отношение по тях, за разлика от теб, който ме коментираш мен и моето мнение !!!

    Коментиран от #39

    14:01 05.06.2026

  • 29 жик так

    8 3 Отговор

    До коментар #25 от "Какво като":

    Това какво е казал кокорчо , не е нормалното състояние на икономиката . Кокорчо такива еквалибристики е правил и със собствените си фирми , за това сега почва процедура срещу него за 5 милиона .

    14:02 05.06.2026

  • 30 Директора👨‍✈️

    13 0 Отговор
    Покажи ги, кажи ги, дай да ги видим в кои министества са, за какво са.
    СТИГА САМО ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ!
    Давайте с имена. Точно и ясно.

    14:10 05.06.2026

  • 31 Да ли е така

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "МНОГО ТОЧНО И НАВРЕМЕ":

    От 2021 год служ правителства са управляват около 2 год Как не са го забелязали Тогава а сега Шарлататите / отрочетата на Радев / управляваха година и половина и една година ГЕРБ БСП ИТН та кажи е виновен незнам значи тези които се оправдават са били фигуранта само за заплата

    14:12 05.06.2026

  • 32 Оппаа 3.5 + 2.2

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "МНОГО ТОЧНО И НАВРЕМЕ":

    дефицида май стана към 5.7 !!
    Няма д минем без рязане на заплати колкото и да се дърпаме. Няма нова кола за всеки рожден ден , сори!
    Те даже 2.2 = 4.4% .Той бюджета е € 50 млрд

    14:13 05.06.2026

  • 33 От къде изплуват тия фактури

    3 2 Отговор
    От Черно море от бяло море или от Адриатическо море където излаз има черна гора предполагам. Защо трябва да бъдат плащани от сегашното правителство. Трябва проверка най малкото. То е ясно че ще се платят но защо чак сега излизат или изплуват. ...

    14:13 05.06.2026

  • 34 Фикри

    4 2 Отговор
    Крайно време е някои полити да заминат на заслужен отдих в Централният Софийски Затвор ! 20 години кражби и далавери , тая пуста слчност няма насищане.

    14:14 05.06.2026

  • 35 Читател

    4 2 Отговор
    Дерменджиев спиш събуждай се и започвай работа имаш.

    14:15 05.06.2026

  • 36 Кеефф

    6 5 Отговор
    Мун Чо Рап е същия некадърник, обграден от простаци и крадци.

    14:16 05.06.2026

  • 37 1950!!!!!!!!!!

    8 4 Отговор
    ТОВА СА НЕПЛАТЕНИТЕ ФАКТУРИ ЗА БОТАШ!!!!!!!!!

    14:16 05.06.2026

  • 38 Град Симитли

    4 1 Отговор
    "Когато цъфне Теменужката
    И работите тръгнат зле,
    ЕХХХ им м.ката на другите
    И гледай ти да си добре..."

    14:16 05.06.2026

  • 39 Анонимен

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "Зеления":

    Явно тук си от тези недосегаемите които се смятат за някакви България 28 живеят около 7 милиона българи ЕК много добре си знае работата и изобщо не е опряло до твоето недосегаемо ттрррооо мнение Модел Радев си мисли че това му е президентството Заблуждава сее омраза разделение и се крие И така 5 години Модел Радев сега владее цялата държава

    Коментиран от #49

    14:16 05.06.2026

  • 40 Много се имаш за умен

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    Няма що. Ми бъди по скромен.

    14:17 05.06.2026

  • 41 Големият капан сте Вие г-н Радев

    9 2 Отговор
    Как да бъдат платени, като първо плащат договора Боташ. Петстотин хиляди евро на ден и забележете за цели 13 години. Да смятам ли колко милиарда са.Така, че не реви.

    14:18 05.06.2026

  • 42 Нашата партия

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Търси един честен човек да стане лидер От 7милиона имаме 9милиона алигарси Един отвези които пишат комментарии да каже Че е честен да си даде телефона за връзка и да стане народен депутат ЧАКА МЕ

    14:19 05.06.2026

  • 43 Анонимен

    6 0 Отговор
    До господин Месията Фактурите от Боташ къде са Покажете ги 500 хиляди всеки ден В кое чекмедже са извадете ги В България се работи ако искате работете господин месия ако не оставка Тактиката от президенството вече не върви господин месия

    Коментиран от #48

    14:19 05.06.2026

  • 44 Ами по кой мост е минал Аспарух с коня,

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "кой му дреме":

    , като Дунав мост е построен 1956 г. ?

    Коментиран от #50

    14:19 05.06.2026

  • 45 Хо хо

    8 1 Отговор
    Радев като че ли пада от Марс. Четири години управлява ала-бала през прокси правителства и сега олеле- мале кой ми с.р.а в гащите. За де-билите, Бацо му с.р.а в гащите!

    Коментиран от #58

    14:21 05.06.2026

  • 46 Лъжеш кayн

    6 0 Отговор
    Само за месец през май открадна 4.2 млрд.от бюджета ,тоест от всички нас и ги прехвърли към олигархичния си кръг

    14:21 05.06.2026

  • 47 Явно си комунист

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Зеления":

    2•2 милиарда да не се напрупват за година Ако бяха от едно правителство всички ще ха да живеят в Дубай Тава са пет години по малко за Всеки управлявал

    Коментиран от #54

    14:22 05.06.2026

  • 48 оня с коня

    7 1 Отговор

    До коментар #43 от "Анонимен":

    Този път си прав Анонимен ( Промяна) ....всеки божи ден България плаща на Турция по 477 хиляди евро заради мунчо ....А мунчо обвинява ГЕРБ....Оставка каyн и на съд!!!

    14:23 05.06.2026

  • 49 Зеления

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Анонимен":

    Нямаше да е лошо, ако пишеш малко по-грамотно.
    Държавата напразно е харчила пари да ти даде някакво образование !

    Коментиран от #67

    14:24 05.06.2026

  • 50 Плоскоземец храбър

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ами по кой мост е минал Аспарух с коня,":

    Аспарух е зобиколил Дунава през Шварцвалд.

    14:24 05.06.2026

  • 51 Неее

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Даа":

    Днес в НС Гълъб Донев друго каза ама кой да слуша като е по лесно да лъжеш . Защо го правиш , от глупост , да си интересен или в природата ти е да лъжеш ?Няма да има никакви разследвания , затвори и т.н , успокой се да не получиш инфаркт !

    14:25 05.06.2026

  • 52 Ветеран от протеста

    7 3 Отговор
    мунчо кayнoв боташов е не само обречен. мунчо чорапа е приключен. Сдружението "Национално обединение" вчера призова за масови протести за изритване на мунчо крадецов боташов. Над 45 хиляди досега са подкрепили призива. Лидера на партия МЕЧ също призова за помитане на кayнa. Над 55 хиляди са подкрепили неговия призив. Миналия ден мунчо заедно с демерджиев трябваше да присъства на среща в РДВР -Велико Търново и до магистралата София -Варна срещу военното у-ще стотици предимно младежи чакаха кayнa с транспаранти - Радев не си желан и Радев чао чао чао ( мога да публикувам снимки) и в града влезе само демерджиев по заобиколен път. Под публикациите на много групи призоваващи за протести са се включили представители на ДБ с призив да не се протестира все още защото ще е повод за мунчо да избяга с откраднатите 4.2 млрд.само през месец май които раздаде на близкия си кръг олигарси. Гражданите отговарят че дотогава страната ще е опоскана от тези термити но от ДБ отговарят че народа трябва да изпие горчивата чаша до дъно защото точно това заслужава...

    Коментиран от #55

    14:27 05.06.2026

  • 53 Защо обещахте

    6 0 Отговор
    че няма да вдигате данъци???? А вдигнахте квази данъците осигуровки спрямо МРЗ, в кацата без дъно НЗОК, източвана чудовищно и кой назначавате? Здравеопазване Ивкова . Ангелов шеф Комисия Здравеопазване. Мед. Надзор Иванка Динева. Динева онлайн обучение за трансплантации за 4 дни един милион и 200 000 лв. за 4 дни.близка на ГЕРБ и ДПС, 2024 г. е уволнена. ДЕСЕТ млрд. лв бюджет НЗОК и между 40 и 60% доплащане от пациенти в доболнична помощ, България е единствена в ЕС, в която пациентите доплащат 6 мрд. лв.? Така ли ще "борите" МАФИЯТА? Защо повишихте цени ток и парно 30% увеличение СИ, ВАС 2 пъти отмени формулата? Защо? Защо наказвате нас, заради фалшификациите на ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ и ПП. Защо запазихте договорът на Гюров МИЛИАРДИ за УКР.? Какво правят Ивкова, Ангелов, Абровски, Чавдаров, Шиков, Стоянов, Пулев, уволнен от ПП за корупция. Петрова растителна защита, хора на ДПС и ГЕРБ в екипа ви. Така ли ще борите мафията увеличавайки заплати на Депутати до 20 000 лв., шеф НДК 300 000 лв. и после замразяване? Вместо намаляване заплати с 80%, като в Унгария. Какво правите с Белене, а ТЕЦ-овете ги УНИЩОЖАВАТЕ - базови мощности и НЕ премахване квоти, а 30% мито от Турция енергия за ЕС. А референдум Дойран, ще узаконите НЕЗАКОННОТО влизане с фалшифицирани инфлация и дефицит???? Така ли ще се борите с мафията.
    Ако е така: ОСТАВКА! Идва зима! А мобилните оператори и чудовищните им договори?

    14:29 05.06.2026

  • 54 Зеления

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Явно си комунист":

    е нали ако бях комунист щях да се пиша: "Червения" :)

    14:29 05.06.2026

  • 55 Хи хи

    6 1 Отговор

    До коментар #52 от "Ветеран от протеста":

    Това истина ли е , защото никъде не прочетох за такова нещо ? Но хората гласували за Мунчо вече мрънкат открито , и то само за един месец време .

    Коментиран от #70, #72, #75

    14:32 05.06.2026

  • 56 Бившият

    4 0 Отговор
    не е разбрал какво искат нетовите избиратели. И само речи държи, заканва се, заплашва. Хората ли ще напляска по голо дупе или щеще нещо да бори??? Радковите зомбита и те ще му гледат сеира още малко и ще му вземат думата

    14:33 05.06.2026

  • 57 Перо

    4 0 Отговор
    До като министрите са статистици, а не подвеждащи под отговорност, така ще бъде! Сега данъкоплатците ще стягат колана, а престъпниците са укрити анонимници!

    14:33 05.06.2026

  • 58 Урсула ми вика

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Хо хо":

    А сега е свалил гащите и Урсула да се изтропа. Започва артилерийската подготовка за вдигане на данъците въпреки че заявката е да не се вдигат. Милион и половина излъгани мишлета. С тоя финансов министър и при такъв мин. председател толкоз.

    14:33 05.06.2026

  • 59 Сзо

    7 3 Отговор
    Дай пример за неплатени фактури. Иначе са само приказки от шипковия храст.

    Коментиран от #62

    14:33 05.06.2026

  • 60 малко истински факти

    3 2 Отговор
    На радо хвърчилото може да се вярва, колкото на съветски комсомолец ,какъвто си остана всъщност той.

    14:35 05.06.2026

  • 61 Когато

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    Ти се върнеш от там, дето си се пръкнал и отново заемеш ембри,тонална поза вътре, тогава лева ще се върне и специално теб и рускопоклонниците ще ви приветства.
    Споменаваш за лева, защото все още ти е неудобно да си искаш рублата ли ?

    14:35 05.06.2026

  • 62 абе мани го тоя

    6 3 Отговор

    До коментар #59 от "Сзо":

    Ами на вън никой не го бръсне и за два цента , та ако не дрънчи поредните си балалайки от вън, няма и тук кой да го отрази .

    14:37 05.06.2026

  • 63 явер

    8 3 Отговор
    Зелен чорап, фактури се издават всеки ден, държавата се разплаща с 1млрд. евро всяка седмица, ако си пропуснал две са толкова, те са вече пет от както си на власт, значи окло 5млрд.евро фактури. Защо имам чувството, че есента ще бъде гореща и някои хора ще си ходят с шутове.

    14:37 05.06.2026

  • 64 Не сме готови за еврото

    3 5 Отговор
    Аз казах ли ви?

    Коментиран от #65

    14:38 05.06.2026

  • 65 альооооу

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "Не сме готови за еврото":

    Таз частушка руцкая ,веке се изтърка , дай нещо по ново...

    14:39 05.06.2026

  • 66 Гявол мъж не писка

    6 1 Отговор
    Рундьо хленчи като девица за б.у.й. Еех Томе да бе б.у.й да мо го набиеш, а то акъл...

    14:40 05.06.2026

  • 67 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Зеления":

    Това че ти не разбираш и си праволинеен си е твоя работа Излез огледай се виж Някои работят и си плащат съвестно всичко тук и искат демокрация парламентаризъм спазване на законите Не желая радеви модели бкп червени олигарси

    14:40 05.06.2026

  • 68 Фирмите

    4 2 Отговор
    на "кокрчо" изобщо не са ваша работа. Чули недочули! Гледайте си вашите фирми или вашите нефирми. Кокорчовите фирми не ви бъркат в джоба, ама радкото яко ви мандръса

    14:40 05.06.2026

  • 69 Мираж

    3 1 Отговор
    Процедурата по свръхдефицит е само симптом. Проблемът не е в липсата на пари, а в това, че държавната администрация е счупена архитектура, чиято единствена функция е да захранва една и съща клиентела от 45-та година насам.
    Дигитализацията няма да ги оправи, защото те не искат да бъдат по-ефективни – те искат да бъдат незаменими посредници. Докато не се спре „храненето“ на тази неефективна машина чрез обществени поръчки и административни „такси“, бюджетът ще се пълни с нов дълг, а не с реални реформи. Нужно е пълно рестартиране на системата, но никой не смее да дръпне шалтера, защото това означава край на партийното им оцеляване

    14:41 05.06.2026

  • 70 явер

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Хи хи":

    Мрънкат за един месец време, защото почти всички в МС, са били или министър-председател, министри, зам.министри и трябва да са в час с първият ден. Явно и преди са я вършили по същият начин, ама те бяха все служебни, за кратко и не сме успели да видим колко са некадърни.

    14:41 05.06.2026

  • 71 Научен да козирува, а се надявате

    7 1 Отговор
    И тоя като Баце се загрижил за Западните Балкани. Вместо да уволни половината администрация и полиция се разхожда насам-натам, а после откъде били разходите.

    14:42 05.06.2026

  • 72 Аз също видях

    5 1 Отговор

    До коментар #55 от "Хи хи":

    Ако публикувам видеа и снимки едва ли ще бъдат одобрени защото народа масово проклина чорапа вулгарно

    Коментиран от #79

    14:42 05.06.2026

  • 73 !!!?

    10 1 Отговор
    А Мистър Кеш забрави ли, че повечето предишни управления бяха на самия Мистър Кеш...!!!?

    14:42 05.06.2026

  • 74 Опа

    6 1 Отговор
    А фактурите за Боташ?

    Коментиран от #95

    14:46 05.06.2026

  • 75 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Хи хи":

    Колега,това е от нашия град от преди 6 дни когато боташа заедно с вътрешния министър демерджиев планираха посещение в Търново...Боташа се върна обратно.стотици бяха блокирали магистралата ...има и публикации в много групи с още снимки и видеа

    14:46 05.06.2026

  • 76 Счетоводител

    6 0 Отговор
    Това са нормални неща. Само мрънкат.

    14:47 05.06.2026

  • 77 Хаха

    7 1 Отговор
    Чорапа иска само да лапа, а не да трябва да плаща.

    14:48 05.06.2026

  • 78 явер

    2 1 Отговор
    Аз лично, ако съм на мястото на Радев, намалям заплатите за пенсия на всички, военни, полицай, съдии и др. с 20 брутни заплати при пенсиониране на шест и нямат право да работят в държавни и общински фирми и администрация. Второ, ако някой от полицайте и военните вдигне бунт на няколко места на изходите се застава с кантари и ролетка и се прави следното: От кое РПУ или поделение си, три имена и на кантара и с ролетката височината, дали отговарят на изискванията да служат в тези министерства и ако не шут в задните части.

    14:49 05.06.2026

  • 79 Хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Аз също видях":

    Благодаря за информацията и спорен ден !

    Коментиран от #83, #85

    14:49 05.06.2026

  • 80 Не на празните приказки

    2 1 Отговор
    Ами какво ги бавиш,искаме държавни служители в затвора

    14:50 05.06.2026

  • 81 На Дедо

    4 1 Отговор
    А, за Боташ?! Колко са платени!!!

    14:50 05.06.2026

  • 82 Добре

    2 1 Отговор
    Тези фактури винаги са влизали в дефицита. Те не са скрити. Но Радев се опитва да баламосва населението.

    14:51 05.06.2026

  • 83 Търновец

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "Хи хи":

    Аз също публикувах снимка от нашия град от преди 6 дни...иначе има много снимки и видеа в групите

    Коментиран от #87

    14:51 05.06.2026

  • 84 Един

    4 0 Отговор
    Не се коси фуражка. Просто назначи още 12 зам министри и си готов. И стига си мрънкал само, вече не си резидент. Сега си там да решаваш проблемите. Ама ти откъде да знаеш, като под фуражката няма никой. Още я кара на екскурзии и мрънкане.

    14:52 05.06.2026

  • 85 Търновец

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "Хи хи":

    В коментар 75 имам предвид

    14:52 05.06.2026

  • 86 А нещо за Самальотите на

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Виж сега,":

    Хартиика нещо да кажеш кенЕФ-16
    За Украйна изнесените пари и оръжие
    да си време носа къде не ние работа в Държави с военни конфликти
    За магистрала Хемус
    За един лодкар
    За един Хотел
    За къщи за тъщи
    За едни Директори на Болници , Училища , Магистрати с космическите Заплати нещо да кажеш
    Абе те са много нещата още от времето на Костов и компания трябва да ви се разгони фамилията до предишни продажни правителства, много има за чистене с корупцията и карбалъка ,Боташ та Боташ оревахте орталъка с тая Политическа съдия и Радев ако е умен не трябва да ви обръща внимание защото повече каши са забъркани назад във времето на които трябва да се оправят но не от днес за утре то не става с магическа пръчка веднага но трябва по спокойно да се работи за да има положителен резултат , Радев още няма и месец от както е на власт и вие започнахте с опорките да го плювате по всички телевизии и сайтове явно хранилката ви спира и за това змията когато умира тя хапе най много тогава, изчакайте още не са минали още 100-те дни да се даде резултат какво е свършено и какво не е , това е като Радев да е пилот на самолет пътнически и вие да сте неговите мрънкащи пътници и той се чуди дали да направи със Самолета лупинга Кобрата на Пугачов та да млъкнете или да отвори вратата на самолета и ви изхвърли без парашут , а има и още един вариант ако е товарен самолет като Спартана да отвори отзад бордовия капак и да ви изсипе в океана без спасителни жилетки ,защото постоянно лает

    Коментиран от #94

    14:54 05.06.2026

  • 87 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Търновец":

    Благодаря и на вас , но не ползвам фейсбук .

    14:55 05.06.2026

  • 88 Гъбарко

    2 0 Отговор
    131 чи-ки-джии сбирани по сокаци и мегдани не знаят на къде хванат. Нали имате програма от която преписваше ГЕРБ-СДС, бре сер-семи? Аре действайте бе, в парламента сте, имате мнозинство и не клечите пред прецедентството под вдигнатия юмрук.

    14:56 05.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Кога ще са

    4 0 Отговор
    следващите избори

    14:57 05.06.2026

  • 91 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    3 0 Отговор
    Ами то един милиард имаме от Боташ. Тоя фатмак какво се прави на ударен ?!
    Освен това е ясно, че "новите" нямат никаква представа как се формира дефицит, бюджет ... изобщо от финанси разбират колкото малкия Мраз, повтарял Сорбоната 4 години, разбира от космонавтика .

    15:01 05.06.2026

  • 92 Този

    3 0 Отговор
    няма да спре с общите приказки и замазвания.

    Ако има такива фактури - КАЖИ КОИ СА.

    КОЙ ГИ Е СКРИЛ !?

    Накажи виновника, ако има проблем.

    АМАН ОТ БАЛОНИ!

    15:01 05.06.2026

  • 93 На този

    2 0 Отговор
    путинист му изплува мозъка. Изключително лош човек!

    15:02 05.06.2026

  • 94 Драго

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "А нещо за Самальотите на":

    Ама ти как разбра , че Радев е умен , еле пък ти ?И какъв си ти да казваш кой колко да чака ? Хората не го избраха да чакат , още повече да започваш управлението си с лъжи и мрънкане пък хич не му отива .Той управляваше 2 години със служебни правителства и всички министри служебници сега са редовни такива , но ... Министър на финансите ЗКПЧ , министър на МО механик на самолета на Радев , Шишков , който спря магистралите с измислените ядки ,който така и не прати в прокуратурата , Дермеджиев , по известен като точният с парите и т.н. . Да изброявам ли още ?

    15:02 05.06.2026

  • 95 Джон Наш

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Опа":

    "А фактурите за Боташ?" ....- Толкоз правителства ги криха по чекмеджетата, а Мистър Кеш ги намери от раз. Ами да плаща, творението си намери твореца.

    15:03 05.06.2026

  • 96 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    0 1 Отговор
    Брееей, тоя фатмак още малко ще каже, че Евростат и те правят ала-бала като него ?!
    Бюджета за 2024 г. е заверен на 3 % ! Така, че ако има неплащания, това са от новите му приятелчета от ГЕРБ Ново начало.

    15:03 05.06.2026

  • 97 Етнолог

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "кой му дреме":

    Льольо, населението на държавата, чиято столица е Брюксел, откъде е дошло в Европа и най-вече - КОГА е дошло тук? Щото антрополозите твърдят, че 85% от българите ПРОИЗХОЖДАТ ОТ ТРАКИ!
    Тел-Авивците пък какво се мешат в изясняването на европейската изконна идентичност натози или онзи народ?

    15:05 05.06.2026

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