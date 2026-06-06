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Олимпиакос и Везенков загубиха втория мач за титлата

Олимпиакос и Везенков загубиха втория мач за титлата

6 Юни, 2026 07:18 474 1

  • александър везенков-
  • олимпиакос-
  • баскетбол-
  • панатинайкос

Везенков беше титуляр за европейския клубен шампион и завърши с 9 точки, 5 борби и 1 асистенция

Олимпиакос и Везенков загубиха втория мач за титлата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава отстъпи пред Панатинайкос с 58:68 (15:9, 15:20, 8:19, 20:20) като гост във втората среща от финалния плейоф за титлата в гръцкото баскетболно първенство за мъже, предаде БТА.

Така Панатинайкос изравни на 1-1 победи резултата в серията, в която се играе до три успеха. Третият двубой предстои на 8 юни, а домакин ще бъде отборът на Олимпиакос.

Везенков беше титуляр за европейския клубен шампион и завърши с 9 точки, 5 борби и 1 асистенция за 32 минути на терена. Най-резултатен за Олимпиакос бе Еван Фурние с 15 точки, 7 борби и 6 асистенции.

Гостите от Пирея имаха предимство през първото полувреме, като водеха с 30:29 на почивката. По-силна трета част наклони везните в полза на Панатинайкос, чийто тим дръпна с 48:38 след 30 минути игра.

В последната четвърт домакините контролираха двубоя, а преднината им достигна 15 точки.

Найджъл Хейс-Дейвис се отличи с 23 точки, 3 борби и 2 асистенции за победителите от Панатинайкос, докато Джеди Осман допринесе с 11 точки, 6 борби и 2 асистенции.


Гърция
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  • 1 кой му дреме

    1 0 Отговор
    браво
    а ко стана с нба

    тогаз ни занимавахте с тоя цяла седмица
    много реклама, а накрая го изтритаха

    обаче виж, ся в гьрция си бил сбъднал мечтите
    а в нба не беше мечта

    07:26 06.06.2026

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