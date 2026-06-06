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ЦСКА обеща огромни бонуси на футболистите си, ако спечелят титлата

ЦСКА обеща огромни бонуси на футболистите си, ако спечелят титлата

6 Юни, 2026 10:47 376 2

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Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков открито заяви, че основната цел през новия сезон ще е спечелване на титлата

ЦСКА обеща огромни бонуси на футболистите си, ако спечелят титлата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководството на ЦСКА постави безусловна цел титла през следващия сезон, а в тази посока са и преговорите с евентуални нови попълнения. На набелязаните футболисти се обещават огромни бонуси при спечелване на златните медали в първенството, пише „Тема Спорт“.

Освен това е предвидена и отборна премия, която ще бъде обявена в съблекалнята по време на лятната подготовка. Тя ще е значително по-голяма от тази, която си разделиха в Левски при триумфа през завършилата наскоро кампания.

Футболистите на ЦСКА са получили отборен бонус и за вдигането на купата на България. Титла в първенството обаче ще им донесе в пъти по-големи възнаграждения. В договорите на новите играчи, както и досега, ще има залегнали премии и при класиране за същинската фаза на евротурнирите. Те също ще са доста високи.

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков открито заяви, че основната цел през новия сезон ще е спечелване на титлата. „ЦСКА исторически на новия стадион ще се бори за първото място – навсякъде“, заяви червеният шеф в интервю за „Домът на футбола“ преди няколко дни. Това е и поставената цел пред треньорския щаб. С други думи, при лош старт на сезона в първенството, почти сигурно ще се стигне до рокада на поста.

В договорите на Христо Янев и помощниците му също е залегнал много солиден бонус при спечелване на шампионската титла. Както е известно, казанлъшкият специалист подписа контракт за две години няколко дни след края на кампанията.

Веднага след вдигането на купата на България футболистите са били запознати с голямата цел за новия сезон. Те са имали разговори както със спортния директор Бойко Величков, така и с изпълнителния шеф Вангел Вангелов. В ЦСКА са уверени, че с качествена селекция и завръщането на стадион „Българска армия“ шансовете на отбора да се качи на трона в българския футбол са големи.


България
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  • 1 Ле(вс)кар с купена диплома

    0 1 Отговор
    Защото е ясно, че няма да я спечелят.

    10:48 06.06.2026

  • 2 ЦСКА

    0 0 Отговор
    Ще направят всичко възможно, за да не платят! Можете да си спомните за пропуснатата дузпа на Турицов. Така се правят нещата.

    11:01 06.06.2026

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