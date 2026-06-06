Георги Русев след резила срещу Молдова: Не трябва да се срамуваме от нашето представяне

Крилото на България Георги Русев вкара първото от двете попадения при равенството (2:2) срещу Молдова, а вече има 4 попадения в 24 мача с националната фланелка. Според него не трябва да се срамуват от представянето си, предаде БТА.

"Когато създаваш повече положения, но в два поредни мача не можеш да победиш, явно бъркаме някъде. Не знам къде. Треньорският щаб ще ни обясни", започна футболистът на ЦСКА 1948 по повод мачовете с Черна гора (0:1) и гостуването в Кишинев.

"Даваме всичко от себе си, но явно бъркаме някъде. Не трябва да се срамуваме от нашето представяне. Изморени сме в края на сезона и е видно, но въпреки това всеки един дава 100% от себе си. Не трябва да допускаме такива индивидуални грешки, но се случват понякога.

Получиха се някои добри комбинации, надявам се за бъдеще да са много повече", завърши Русев.

Крилото на саудитския Ал Таавон Марин Петков вече има седем гола за България, след като се разписа за 2:1 в Кишинев, но в крайна сметка срещата с Молдова завърши наравно.

Той коментира причините, довели до равенството. Той също се присъедини към общото мнение, че отборът е преследван от малшанс, предаде БТА.

"И докъде индивидуални грешки, докъде липса на концентрация ни попречиха да победим. Не успяхме да задържим топката малко повече в тяхната половина, но сме в края на сезона. За някои има световно първенство, а ние играем контроли. Нямаме право да използваме това клише "краят на сезона е", ако искаме да сме при силните".

"Ние също искахме да спечелим и да се представим по-добре. Сега е време за почивка. Дано се съберем и да покажем възможно най-доброто си лице в Лигата на нациите", завърши Петков.