Георги Русев след резила срещу Молдова: Не трябва да се срамуваме от нашето представяне

Крилото на България Георги Русев вкара първото от двете попадения при равенството (2:2) срещу Молдова, а вече има 4 попадения в 24 мача с националната фланелка. Според него не трябва да се срамуват от представянето си, предаде БТА.
"Когато създаваш повече положения, но в два поредни мача не можеш да победиш, явно бъркаме някъде. Не знам къде. Треньорският щаб ще ни обясни", започна футболистът на ЦСКА 1948 по повод мачовете с Черна гора (0:1) и гостуването в Кишинев.
"Даваме всичко от себе си, но явно бъркаме някъде. Не трябва да се срамуваме от нашето представяне. Изморени сме в края на сезона и е видно, но въпреки това всеки един дава 100% от себе си. Не трябва да допускаме такива индивидуални грешки, но се случват понякога.
Получиха се някои добри комбинации, надявам се за бъдеще да са много повече", завърши Русев.
Крилото на саудитския Ал Таавон Марин Петков вече има седем гола за България, след като се разписа за 2:1 в Кишинев, но в крайна сметка срещата с Молдова завърши наравно.
Той коментира причините, довели до равенството. Той също се присъедини към общото мнение, че отборът е преследван от малшанс, предаде БТА.
"И докъде индивидуални грешки, докъде липса на концентрация ни попречиха да победим. Не успяхме да задържим топката малко повече в тяхната половина, но сме в края на сезона. За някои има световно първенство, а ние играем контроли. Нямаме право да използваме това клише "краят на сезона е", ако искаме да сме при силните".
"Ние също искахме да спечелим и да се представим по-добре. Сега е време за почивка. Дано се съберем и да покажем възможно най-доброто си лице в Лигата на нациите", завърши Петков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #21
08:19 06.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тома
08:21 06.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Иво
08:22 06.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 конкретно
Ама после взеха да влизат такива клоуни, че и за дубъла на дубъла на Горна Оряховица не стават.
Никаква работа. Никакъ вкапитал. Само родителски претенции и амбиции.
Тези родители трябва да се примирят че отроците им са мърдясвали вместо да тренират и да се насочат към друг бизнес. И за тях по-добре и за националния отбор.
08:27 06.06.2026
8 Гонзо
Коментиран от #25
08:27 06.06.2026
9 Кат Стана Дума За Резил !
За 36 Годишната Демокрация !
В България !
Май Нищо !
Освен !
РЕЗИЛ !
Коментиран от #11
08:29 06.06.2026
10 Атанас
08:33 06.06.2026
11 ми лесно е
До коментар #9 от "Кат Стана Дума За Резил !":Нямахме никаква демокрация нито свободен пазар.
Имахме клептоКРАДция. Демокрация, свободен пазар и либерализъм са целуфана, опаковал едно голямо рядко аки. Изглежда добре, но мирише зле...
08:35 06.06.2026
12 ЯнБибиян
08:36 06.06.2026
13 топка
С това самочувствие,без покритие,с този треньор,който става само за старци,като Борисов или за отбори от зоните. Толкова!
08:38 06.06.2026
14 Лафчис 2016
Кажи,че Ганчев и Домусчиев са виновни а твоят съученик Гооонзоо е много образован и ще оправи нещата.
08:42 06.06.2026
15 То вече
всички са "себе си, умни, красиви, велики, уникални" и когато се облекчат, изкарват шедьоври!
08:50 06.06.2026
16 Рефер
Вие не трябва да се срамувате...ние се срамуваме!!!
08:51 06.06.2026
17 Зик
09:03 06.06.2026
18 Хейт
09:04 06.06.2026
19 Смешник
09:07 06.06.2026
20 Ретрофутбол
Позор, позор, позор!
Докъм 2005, 6 година още карахме по инерция от успеха на световното 1994 гс футболистите и манталитета изградени от онова време!
Откакто се появи Киро Гела с неговия "проект" и най-вече с политиката внос на берачи на бананни от джунгли и пустиниот цял свят, копаем дъното и не се вижда края на това! Факт неоспорим!
09:21 06.06.2026
21 Според мен
До коментар #1 от "Пич":Добре играха. 2:2 дава добър коефицент за залози. Да играеш за такъв резултат е по-трудно от колкото да победиш.
09:29 06.06.2026
22 Т.КОЛЕВ
ДАЛИ ЩЕ МОГАТ ДА БИЯТ КЕНИЯ ИЛИ ШРИЛАНКА ?! ИЛИ ЩЕ НОСЯТ ОТ ДЕВЕТ КЛАДЕНЕЦА ВОДА ДА СЕ ОБЕСНЯВАТ СМЕШНИЦИ.
09:33 06.06.2026
23 Аутсайдери
09:36 06.06.2026
24 Русев,
09:49 06.06.2026
25 Дино
До коментар #8 от "Гонзо":Да ама трябва да направят формата на 148отбора….
10:16 06.06.2026
26 Нещо да се напише
Маре,ами нашият футбол като вашето писане.
10:20 06.06.2026
27 Баце ЕООД
10:48 06.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.