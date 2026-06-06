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Георги Русев след резила срещу Молдова: Не трябва да се срамуваме от нашето представяне

Георги Русев след резила срещу Молдова: Не трябва да се срамуваме от нашето представяне

6 Юни, 2026 08:14 1 972 28

  • молдова-
  • георги русев-
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  • българия-
  • национален отбор

За някои има световно първенство, а ние играем контроли, заяви Марин Петков

Георги Русев след резила срещу Молдова: Не трябва да се срамуваме от нашето представяне - 1
Снимка: БГНЕС, архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крилото на България Георги Русев вкара първото от двете попадения при равенството (2:2) срещу Молдова, а вече има 4 попадения в 24 мача с националната фланелка. Според него не трябва да се срамуват от представянето си, предаде БТА.

"Когато създаваш повече положения, но в два поредни мача не можеш да победиш, явно бъркаме някъде. Не знам къде. Треньорският щаб ще ни обясни", започна футболистът на ЦСКА 1948 по повод мачовете с Черна гора (0:1) и гостуването в Кишинев.

"Даваме всичко от себе си, но явно бъркаме някъде. Не трябва да се срамуваме от нашето представяне. Изморени сме в края на сезона и е видно, но въпреки това всеки един дава 100% от себе си. Не трябва да допускаме такива индивидуални грешки, но се случват понякога.

Получиха се някои добри комбинации, надявам се за бъдеще да са много повече", завърши Русев.

Крилото на саудитския Ал Таавон Марин Петков вече има седем гола за България, след като се разписа за 2:1 в Кишинев, но в крайна сметка срещата с Молдова завърши наравно.

Той коментира причините, довели до равенството. Той също се присъедини към общото мнение, че отборът е преследван от малшанс, предаде БТА.

"И докъде индивидуални грешки, докъде липса на концентрация ни попречиха да победим. Не успяхме да задържим топката малко повече в тяхната половина, но сме в края на сезона. За някои има световно първенство, а ние играем контроли. Нямаме право да използваме това клише "краят на сезона е", ако искаме да сме при силните".

"Ние също искахме да спечелим и да се представим по-добре. Сега е време за почивка. Дано се съберем и да покажем възможно най-доброто си лице в Лигата на нациите", завърши Петков.


Молдова (Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    36 1 Отговор
    Нашите футболисти наистина отдавна няма от какво да се срамуват, защото и ние отдавна сме наясно, че не са футболисти!!! Кръчмарски пияници!!!

    Коментиран от #21

    08:19 06.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тома

    30 0 Отговор
    И футболистите като политиците нямат грам срам

    08:21 06.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Иво

    23 0 Отговор
    Бъдете горди нали си вземате заплатите.

    08:22 06.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 конкретно

    20 1 Отговор
    Русев и други 7-8 момчета няма какво да се срамуват.
    Ама после взеха да влизат такива клоуни, че и за дубъла на дубъла на Горна Оряховица не стават.
    Никаква работа. Никакъ вкапитал. Само родителски претенции и амбиции.
    Тези родители трябва да се примирят че отроците им са мърдясвали вместо да тренират и да се насочат към друг бизнес. И за тях по-добре и за националния отбор.

    08:27 06.06.2026

  • 8 Гонзо

    19 0 Отговор
    Готови сме да участваме на световно

    Коментиран от #25

    08:27 06.06.2026

  • 9 Кат Стана Дума За Резил !

    19 6 Отговор
    Какво да Кажем !

    За 36 Годишната Демокрация !

    В България !

    Май Нищо !

    Освен !

    РЕЗИЛ !

    Коментиран от #11

    08:29 06.06.2026

  • 10 Атанас

    15 1 Отговор
    Да пуснат Бойко Герба.

    08:33 06.06.2026

  • 11 ми лесно е

    16 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кат Стана Дума За Резил !":

    Нямахме никаква демокрация нито свободен пазар.
    Имахме клептоКРАДция. Демокрация, свободен пазар и либерализъм са целуфана, опаковал едно голямо рядко аки. Изглежда добре, но мирише зле...

    08:35 06.06.2026

  • 12 ЯнБибиян

    16 1 Отговор
    толкова си затъпял от чалготеките, че не осъзнаваш колко сте жалки и смешни ..........

    08:36 06.06.2026

  • 13 топка

    18 1 Отговор
    Какъв срам,да не паднеш от 169 - тия в Света. И то,като гост. Това си е половин победа.
    С това самочувствие,без покритие,с този треньор,който става само за старци,като Борисов или за отбори от зоните. Толкова!

    08:38 06.06.2026

  • 14 Лафчис 2016

    13 1 Отговор
    1914-ти кажи едно стихотворение по въпроса.
    Кажи,че Ганчев и Домусчиев са виновни а твоят съученик Гооонзоо е много образован и ще оправи нещата.

    08:42 06.06.2026

  • 15 То вече

    10 3 Отговор
    То вече няма такова понятие "срам", то е остатък от соца, сега
    всички са "себе си, умни, красиви, велики, уникални" и когато се облекчат, изкарват шедьоври!

    08:50 06.06.2026

  • 16 Рефер

    13 1 Отговор
    Правилно!
    Вие не трябва да се срамувате...ние се срамуваме!!!

    08:51 06.06.2026

  • 17 Зик

    7 0 Отговор
    Ритни топковци не спортисти или футболисти. Зад блока има школа по футбол децата и младежите играят по добре от вас . А в друго подобни място видях коментар , малко хумор в него ,че никъде не пише с кой и кога ще е първия мач на нашите на световното.

    09:03 06.06.2026

  • 18 Хейт

    4 0 Отговор
    Само за това давате за контроли за нищо друго.

    09:04 06.06.2026

  • 19 Смешник

    7 0 Отговор
    Много далече сме още за световно първенство

    09:07 06.06.2026

  • 20 Ретрофутбол

    8 0 Отговор
    Дотам ни докараха, че ни внушават че трябва да се радваме на равенства с Молдова, Андора и Люксембург. а ние по-старите помним, че мачове на България с Норвегия, Турция, Финландия или Дания почваха от 3 на нула и нагоре, за нас а пък за Лихтенщайн, Албания Сан Марино - 5, 6, 7 и повече...
    Позор, позор, позор!
    Докъм 2005, 6 година още карахме по инерция от успеха на световното 1994 гс футболистите и манталитета изградени от онова време!
    Откакто се появи Киро Гела с неговия "проект" и най-вече с политиката внос на берачи на бананни от джунгли и пустиниот цял свят, копаем дъното и не се вижда края на това! Факт неоспорим!

    09:21 06.06.2026

  • 21 Според мен

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Добре играха. 2:2 дава добър коефицент за залози. Да играеш за такъв резултат е по-трудно от колкото да победиш.

    09:29 06.06.2026

  • 22 Т.КОЛЕВ

    4 0 Отговор
    БЪЛГАРИ СЛАБАЦИ.
    ДАЛИ ЩЕ МОГАТ ДА БИЯТ КЕНИЯ ИЛИ ШРИЛАНКА ?! ИЛИ ЩЕ НОСЯТ ОТ ДЕВЕТ КЛАДЕНЕЦА ВОДА ДА СЕ ОБЕСНЯВАТ СМЕШНИЦИ.

    09:33 06.06.2026

  • 23 Аутсайдери

    10 0 Отговор
    Вие сте Гола вода а Треньора не е в час

    09:36 06.06.2026

  • 24 Русев,

    7 0 Отговор
    Скрий се и не се показвай!Срам сте за България!

    09:49 06.06.2026

  • 25 Дино

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гонзо":

    Да ама трябва да направят формата на 148отбора….

    10:16 06.06.2026

  • 26 Нещо да се напише

    1 0 Отговор
    Мара кога и от футбол взе да разбира?
    Маре,ами нашият футбол като вашето писане.

    10:20 06.06.2026

  • 27 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Какъв е смисълът на този отбор??

    10:48 06.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

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