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Въвлякоха и Лора Крумова в интернет измама с изкуствен интелект

Въвлякоха и Лора Крумова в интернет измама с изкуствен интелект

6 Юни, 2026 13:19 512 12

  • лора крумова-
  • журналистка-
  • фалшива реклама-
  • изкуствен интелект-
  • измама-
  • киберпрестъпления

Нагли измамници за пореден път създават видеа с изкуствен интелект, използвайки лицата на известни личности от екрана

Въвлякоха и Лора Крумова в интернет измама с изкуствен интелект - 1
Снимка: NOVA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Популярната телевизионна водеща Лора Крумова стана поредната родна знаменитост, чийто лице и глас бяха замесени без нейно знание в нагла онлайн схема за реклама на съмнителни продукти чрез изкуствен интелект. Злоупотребата с популярното лице се разпространява в интернет пространството под формата на фалшиви видео и аудиозаписи, предава "Ретро“.

Измамниците използват генерираното чрез изкуствен интелект съдържание, за да подвеждат потребителите в социалните мрежи.

Във фалшивите видеа "Лора Крумова" рекламира хранителни добавки - добре позната схема. Продуктите се представят пред аудиторията като ефикасно средство, с което жените могат да преминат значително по-леко през периода на менопаузата. Самата журналистка няма никаква връзка с търговските марки и не е давала съгласие за участие в промотирането им.

Специалистите по киберсигурност отправят сериозни предупреждения, че този тип дигитални измами стават все по-трудни за разпознаване от масовия потребител, както и все по-често използвани. Съвременните технологии за компютърно генериране на образи вече позволяват създаването на изключително реалистични видеоклипове и аудиозаписи, което улеснява манипулацията на общественото мнение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 0 Отговор
    Ееее, тука се оляха! Как може с изкуствен интелект! Трябваше със естествен, натурален интелект! Там в НТВ са от естествен нагоре, се от сой! А те, изкуствен интелект, менте работа! Или пък е умишлено, м?

    13:22 06.06.2026

  • 2 Сандо

    10 0 Отговор
    Щеше да е истинска новина ако беше със "собствен интелект".

    13:23 06.06.2026

  • 3 Тая продажна ми-сирка

    6 0 Отговор
    освен за реклама на избомбените танкери в Ормуз за друго не става. Кой си е загубил акъла да рекламира през тази отврат. Ужаст.

    13:28 06.06.2026

  • 4 Горката

    4 0 Отговор
    ама тя няма нужда да я въвличат, самат тя живее в изкуственият интелект. Дори брака и е изкуствен.

    13:30 06.06.2026

  • 5 хехе

    3 0 Отговор
    тая била известна личност и с какво е известна, че е "остра" ли.

    13:32 06.06.2026

  • 6 Който се осланя на Фалшивото Излъчване !

    3 0 Отговор
    На Популярни Лица !

    Да Му Мисли !

    Проблема !

    Си Е Негов !

    Нищо Ново !

    Не Такова !

    За Каквото !

    Се Представя !

    13:38 06.06.2026

  • 7 Бг гражданин

    2 0 Отговор
    Много продажна и хлъзгава ,псевдожурналистка!

    Коментиран от #11

    13:43 06.06.2026

  • 8 Тъй,като Лорчето бая надебеля!

    1 0 Отговор
    Много ще повЕрваме на чудодейно хапче,за отслабване,рекламирано от нея...!

    13:44 06.06.2026

  • 9 Присмехулник

    1 0 Отговор
    Лорчето Крумова - известна личност! Голяма шега!

    13:45 06.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да добавя...

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бг гражданин":

    ...и с малка хлъзгава устичка...

    13:49 06.06.2026

  • 12 Автореклама

    0 0 Отговор
    на мисирката. Явно го е закъсала финансово откакто резнаха грантовете и торбетата с кеш, та си прави автореклама. Въобще някой гледа ли тъпото и предаване от което бълва внушения.

    13:50 06.06.2026