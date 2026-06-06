Въвлякоха и Лора Крумова в интернет измама с изкуствен интелект

Популярната телевизионна водеща Лора Крумова стана поредната родна знаменитост, чийто лице и глас бяха замесени без нейно знание в нагла онлайн схема за реклама на съмнителни продукти чрез изкуствен интелект. Злоупотребата с популярното лице се разпространява в интернет пространството под формата на фалшиви видео и аудиозаписи, предава "Ретро“.
Измамниците използват генерираното чрез изкуствен интелект съдържание, за да подвеждат потребителите в социалните мрежи.
Във фалшивите видеа "Лора Крумова" рекламира хранителни добавки - добре позната схема. Продуктите се представят пред аудиторията като ефикасно средство, с което жените могат да преминат значително по-леко през периода на менопаузата. Самата журналистка няма никаква връзка с търговските марки и не е давала съгласие за участие в промотирането им.
Специалистите по киберсигурност отправят сериозни предупреждения, че този тип дигитални измами стават все по-трудни за разпознаване от масовия потребител, както и все по-често използвани. Съвременните технологии за компютърно генериране на образи вече позволяват създаването на изключително реалистични видеоклипове и аудиозаписи, което улеснява манипулацията на общественото мнение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
13:22 06.06.2026
2 Сандо
13:23 06.06.2026
3 Тая продажна ми-сирка
13:28 06.06.2026
4 Горката
13:30 06.06.2026
5 хехе
13:32 06.06.2026
6 Който се осланя на Фалшивото Излъчване !
Да Му Мисли !
Проблема !
Си Е Негов !
Нищо Ново !
Не Такова !
За Каквото !
Се Представя !
13:38 06.06.2026
7 Бг гражданин
Коментиран от #11
13:43 06.06.2026
8 Тъй,като Лорчето бая надебеля!
13:44 06.06.2026
9 Присмехулник
13:45 06.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да добавя...
До коментар #7 от "Бг гражданин":...и с малка хлъзгава устичка...
13:49 06.06.2026
12 Автореклама
13:50 06.06.2026