Иван Таков: Внесохме доклад в СОС за отмяна на решението за преименуване на парк "Заимов"

Групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС внесе доклад за отмяна на решението за преименуване на парк "Ген. Владимир Заимов". Това съобщи Иван Таков, председател на БСП - София и на групата на социалистите в СОС. На сесията преди седмица, с подкрепата на общинските съветници от ПП-ДБ, "Синя София" и част от ГЕРБ и от "Спаси София", беше приет доклад за смяна на името на парка от "Ген. Владимир Заимов" на "Оборище".
"Не можем да допуснем гавра с достойните личности от нашето минало. Не бива един български генерал, участвал в три войни, два пъти удостояван с ордена "За храброст" за проявени войнски качества и син на апостол от Априлското въстание, да става жертва на идеологическата комплексарщина днес, коментира Иван Таков. - Решението за преименуване на парка, което беше прието на миналата сесия, освен незаконосъобразно заради противоречие с материалния закон, е и немотивирано".
В доклада си, общинските съветници от групата на Местна коалиция "БСП за България" посочват, че решението е прието в разрез с разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община. В нея ясно е посочено, че се преименуват общински обекти и обекти с общинско значение, когато се възстановява историческо наименование или историческа справедливост, или при установяване на съществуващи еднакви или дублетни наименования на улици, булеварди или площади, както и обекти с цифрова номерация. В приетия на сесията миналата седмица доклад не е налице нито един от посочените поводи за преименуване на парка.
"Столичен общински съвет няма и не е имал правото да подлага на обсъждане, гласуване и приемане на решение за преименуване на парк "Ген. Владимир Заимов".
Обратното би съставлявало превратно тълкуване на собствените му нормативни актове и нарушение на принципа на "правова държава", заложен в Конституцията на Република България, пише още в доклада на групата на "БСП за България". - Не на последно място, за жителите на София паркът е широко разпознаваем и трайно утвърден с наименованието "парк Заимов".
Това име се използва от десетилетия в ежедневното общуване, медиите и общественото пространство и е станало неразделна част от градската идентичност. Независимо от настъпвалите през годините промени в официалното му наименование, за мнозинството софиянци паркът продължава да бъде познат именно като "Заимов".
Утвърдената обществена употреба на това название го превръща не само в географски ориентир, но и в елемент от културната памет на нашия град. Поради това наименованието "парк Заимов" остава най-разпространеното и естествено използвано име сред жителите на София. Преименуването на общински обекти, включително на емблематични за София места като парк "Заимов", не може и не трябва да бъде заместител на последователни и ефективни политики за развитието на Столицата.
Подобни инициативи често създават мимолетен обществен шум и привличат внимание, но не решават реалните проблеми, пред които са изправени гражданите - достъпността на градската среда, обществената инфраструктурата, чистотата, сигурността и липсата на достъп до социални услуги.
Когато липсват конкретни резултати и дългосрочна визия за развитието на града, символичните действия като промяната на утвърдени наименования рискуват да бъдат възприемани като форма на политически популизъм. Те насочват обществения дебат към теми със символично значение, вместо към въпросите, които имат пряко отражение върху всекидневието на софиянци".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Евгени от Алфапласт
16:39 05.06.2026
3 Снимкта
16:42 05.06.2026
4 Ганя Путинофила
До коментар #1 от "Сатана Z":Що ти знаеш ли къде е Дервиш могила?
Коментиран от #25
16:49 05.06.2026
5 оня с коня
16:51 05.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Някой
Е, не се и съмнявам, че са такива - все пка подкрепят Зеленски.
16:53 05.06.2026
8 Истината
16:55 05.06.2026
9 Мнение
16:58 05.06.2026
10 Гъдьо Гъдев
До коментар #1 от "Сатана Z":Напълно съм съгласен!
Не стига, че го наблъскаха с разни заведенийца, където основно се продава друга,окрадоха статуите и го наблъскаха с някакви ръждиви подобия ,на изкуство,сега пък и името... Еми кмета да си смени името, та да миришат.
17:00 05.06.2026
11 🦁ЩЩД🦁
17:03 05.06.2026
12 Бай Араб
До коментар #1 от "Сатана Z":Цървули , хубаво, но не може ли парка да се казва,, Генерал Решетников ,, ?
17:05 05.06.2026
13 Шаран БГ
По-страшна е душевната бедност, без чест, без гордост, без срам и без морал накрая........
Не разбирам коя улица или площад как да се наричат, но и да се плюе безогледно върху историята ни като народ е по-скоро липса на достойнство, жажда за евроцентове - не за друго !!
17:08 05.06.2026
14 нннн
София има сума проблеми, общинарите тръгнали да променят имена, с които хората са свикнали.
Май проблемът с боклука в най- голям в общината.
17:14 05.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Само да добавя
17:34 05.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Само така
17:39 05.06.2026
19 Ха-ха-ха!
17:40 05.06.2026
20 Гражданин
17:42 05.06.2026
21 Миме
До коментар #17 от "7 - и червен неграмотник":абе жендърче тъпо ти сигур си некоя реститутка или си корумпе та толкоз фалиш гнусния капитализъм,я кажи сега кое е по гот -да пореш малки момченца или тебе да те порат м@нг@лето или мигрантите?м?
17:44 05.06.2026
22 21- а Миме
Коментиран от #24
17:55 05.06.2026
23 Неоспорим факт
18:13 05.06.2026
24 Миме
До коментар #22 от "21- а Миме":аууу миличкото ми ,а ти що щеш йоще тука а не си при любимите си бандерасти или те е страх от едно ботоксово жужене на токчета ,айде бегай у домбас да защитаваш господарите си от цру-то и ми6
18:15 05.06.2026
25 Тцъ!
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Не знае. Той е от Маймун дере. Питай го дали знае къде се намира това дере, защо се нарича така и защо на много хора се казва, че са оттам /по този начин НЕ им приписват родство или прилика с мамуните, друга е причината/.
18:15 05.06.2026