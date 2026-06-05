Новини
България »
София »
Иван Таков: Внесохме доклад в СОС за отмяна на решението за преименуване на парк "Заимов"

Иван Таков: Внесохме доклад в СОС за отмяна на решението за преименуване на парк "Заимов"

5 Юни, 2026 16:36 1 101 25

  • бсп-
  • софия-
  • сос-
  • столичен общински съвет-
  • преименуване-
  • парк заимов-
  • парк оборище

Столичен общински съвет няма и не е имал правото да подлага на обсъждане, гласуване и приемане на решение за преименуване на парк "Ген. Владимир Заимов"

Иван Таков: Внесохме доклад в СОС за отмяна на решението за преименуване на парк "Заимов" - 1
Снимка: БСП
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС внесе доклад за отмяна на решението за преименуване на парк "Ген. Владимир Заимов". Това съобщи Иван Таков, председател на БСП - София и на групата на социалистите в СОС. На сесията преди седмица, с подкрепата на общинските съветници от ПП-ДБ, "Синя София" и част от ГЕРБ и от "Спаси София", беше приет доклад за смяна на името на парка от "Ген. Владимир Заимов" на "Оборище".

"Не можем да допуснем гавра с достойните личности от нашето минало. Не бива един български генерал, участвал в три войни, два пъти удостояван с ордена "За храброст" за проявени войнски качества и син на апостол от Априлското въстание, да става жертва на идеологическата комплексарщина днес, коментира Иван Таков. - Решението за преименуване на парка, което беше прието на миналата сесия, освен незаконосъобразно заради противоречие с материалния закон, е и немотивирано".

В доклада си, общинските съветници от групата на Местна коалиция "БСП за България" посочват, че решението е прието в разрез с разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община. В нея ясно е посочено, че се преименуват общински обекти и обекти с общинско значение, когато се възстановява историческо наименование или историческа справедливост, или при установяване на съществуващи еднакви или дублетни наименования на улици, булеварди или площади, както и обекти с цифрова номерация. В приетия на сесията миналата седмица доклад не е налице нито един от посочените поводи за преименуване на парка.

"Столичен общински съвет няма и не е имал правото да подлага на обсъждане, гласуване и приемане на решение за преименуване на парк "Ген. Владимир Заимов".

Обратното би съставлявало превратно тълкуване на собствените му нормативни актове и нарушение на принципа на "правова държава", заложен в Конституцията на Република България, пише още в доклада на групата на "БСП за България". - Не на последно място, за жителите на София паркът е широко разпознаваем и трайно утвърден с наименованието "парк Заимов".

Това име се използва от десетилетия в ежедневното общуване, медиите и общественото пространство и е станало неразделна част от градската идентичност. Независимо от настъпвалите през годините промени в официалното му наименование, за мнозинството софиянци паркът продължава да бъде познат именно като "Заимов".

Утвърдената обществена употреба на това название го превръща не само в географски ориентир, но и в елемент от културната памет на нашия град. Поради това наименованието "парк Заимов" остава най-разпространеното и естествено използвано име сред жителите на София. Преименуването на общински обекти, включително на емблематични за София места като парк "Заимов", не може и не трябва да бъде заместител на последователни и ефективни политики за развитието на Столицата.

Подобни инициативи често създават мимолетен обществен шум и привличат внимание, но не решават реалните проблеми, пред които са изправени гражданите - достъпността на градската среда, обществената инфраструктурата, чистотата, сигурността и липсата на достъп до социални услуги.

Когато липсват конкретни резултати и дългосрочна визия за развитието на града, символичните действия като промяната на утвърдени наименования рискуват да бъдат възприемани като форма на политически популизъм. Те насочват обществения дебат към теми със символично значение, вместо към въпросите, които имат пряко отражение върху всекидневието на софиянци".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Евгени от Алфапласт

    5 6 Отговор
    Ега тия юнаци на снимката...🤣

    16:39 05.06.2026

  • 3 Снимкта

    18 2 Отговор
    беше излишна ! Група търтеи !

    16:42 05.06.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Що ти знаеш ли къде е Дервиш могила?

    Коментиран от #25

    16:49 05.06.2026

  • 5 оня с коня

    12 5 Отговор
    Не след дълго БСП ще бъде изритана и от Общините където все още се е закърточила.

    16:51 05.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Някой

    11 8 Отговор
    Ех, какви продажници са ПП-ДБ, "Синя София" (посиняла от бой и пиене, де) и "Спаси София" (най-добре да се спасяваме от тях). Не разбирам мотивите им - Заимов бил шпионин. Ама нали е действал срещу интересите на фашистка България и нацистка Германия? Излиза, че гореспоменатите индивиди подкрепят фашизма и нацизма!
    Е, не се и съмнявам, че са такива - все пка подкрепят Зеленски.

    16:53 05.06.2026

  • 8 Истината

    4 11 Отговор
    Либераската из мет отново в действие , трябва да заклият тази партия с отпаднала необходимост и активистите за Белене

    16:55 05.06.2026

  • 9 Мнение

    11 9 Отговор
    Групата на БСП в СОС (понеже БСП в друг парламент вече няма) се занимава само със саботажи и агитации. По-скоор вредни, отколкото безполезни.

    16:58 05.06.2026

  • 10 Гъдьо Гъдев

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Напълно съм съгласен!
    Не стига, че го наблъскаха с разни заведенийца, където основно се продава друга,окрадоха статуите и го наблъскаха с някакви ръждиви подобия ,на изкуство,сега пък и името... Еми кмета да си смени името, та да миришат.

    17:00 05.06.2026

  • 11 🦁ЩЩД🦁

    3 2 Отговор
    А метростанция и булевард ГеМеТо Кога ?

    17:03 05.06.2026

  • 12 Бай Араб

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Цървули , хубаво, но не може ли парка да се казва,, Генерал Решетников ,, ?

    17:05 05.06.2026

  • 13 Шаран БГ

    4 1 Отговор
    НИЕ , българите не можем без "по-голям брат". И в зависимост от ориентацията на БРАТО, и ние започваме да лижем....... Има бедни хора - така иска свободната демокрация , свободния пазар , че и социализЪма– за да има кой да превива гръб от работа и.......да си остане беден ...имуществено, финансово. Кадар да завърти евентуално дом, семейство и да отгледа други "роби на труда".
    По-страшна е душевната бедност, без чест, без гордост, без срам и без морал накрая........
    Не разбирам коя улица или площад как да се наричат, но и да се плюе безогледно върху историята ни като народ е по-скоро липса на достойнство, жажда за евроцентове - не за друго !!

    17:08 05.06.2026

  • 14 нннн

    6 2 Отговор
    Случката Мара фтасала...
    София има сума проблеми, общинарите тръгнали да променят имена, с които хората са свикнали.
    Май проблемът с боклука в най- голям в общината.

    17:14 05.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Само да добавя

    5 2 Отговор
    Успех, Таков! Фашистите у нас не трябва да имат шанс и да си налагат решенията.

    17:34 05.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Само така

    2 0 Отговор
    Психарите пре калиха

    17:39 05.06.2026

  • 19 Ха-ха-ха!

    3 1 Отговор
    Можете ли да забравите тази жалка, червена компания на снимката, все лакеи и подлоги на кремълския злодей и масов убиец ! Те реват с крокодилски сълзи за национелния предател Заимов, който е срам и позор за пагона, той е шпионирал за най-голямото чудовище в човешката история - Сталин! Да, Заимов е чиста порба предател и е бил осъден напълно според законите на Бългаиря!

    17:40 05.06.2026

  • 20 Гражданин

    1 3 Отговор
    Щом има имена като това на корумпирания Стамболов, избягал от две организирани от него самия въстания, на всякакви там от родата на Фердинанд и на врагове на България като граф Игнатиев, що пък да няма и на съветски шпионин? Той поне не е бил съюзник на Адолф Хитлер като цар Борис III.

    17:42 05.06.2026

  • 21 Миме

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "7 - и червен неграмотник":

    абе жендърче тъпо ти сигур си некоя реститутка или си корумпе та толкоз фалиш гнусния капитализъм,я кажи сега кое е по гот -да пореш малки момченца или тебе да те порат м@нг@лето или мигрантите?м?

    17:44 05.06.2026

  • 22 21- а Миме

    0 0 Отговор
    Ама, червена Миме! Що лине се наредиш и ти в тази толкова смешна, червена компания от кремълски подлоги, че да те "отпорят" и да ти стане весело?! И защо още живееш в "гнусния" капитализъм, вземай чемодана, бягай на вокзала и се качвай на поезда за Москва! Виж, там съвесм ще те "отпорят"! Пък и там ти е мястото! За предатели и лакеи на кремълския золодей няма място в България! Пък за по-интересно може да се преселиш и в Северна Корея, ама там ядат трева и ще станеш тревопасно!

    Коментиран от #24

    17:55 05.06.2026

  • 23 Неоспорим факт

    0 0 Отговор
    Само че и онзи апостол от Априлското въстание, и синът му ген. Заимов са шпионирали в полза на чужда държава. През всички епохи и у всичкинароди предателството се счита за най-тежкото престпление.

    18:13 05.06.2026

  • 24 Миме

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "21- а Миме":

    аууу миличкото ми ,а ти що щеш йоще тука а не си при любимите си бандерасти или те е страх от едно ботоксово жужене на токчета ,айде бегай у домбас да защитаваш господарите си от цру-то и ми6

    18:15 05.06.2026

  • 25 Тцъ!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Не знае. Той е от Маймун дере. Питай го дали знае къде се намира това дере, защо се нарича така и защо на много хора се казва, че са оттам /по този начин НЕ им приписват родство или прилика с мамуните, друга е причината/.

    18:15 05.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове