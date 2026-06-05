Иван Таков: Внесохме доклад в СОС за отмяна на решението за преименуване на парк "Заимов"

Групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС внесе доклад за отмяна на решението за преименуване на парк "Ген. Владимир Заимов". Това съобщи Иван Таков, председател на БСП - София и на групата на социалистите в СОС. На сесията преди седмица, с подкрепата на общинските съветници от ПП-ДБ, "Синя София" и част от ГЕРБ и от "Спаси София", беше приет доклад за смяна на името на парка от "Ген. Владимир Заимов" на "Оборище".

"Не можем да допуснем гавра с достойните личности от нашето минало. Не бива един български генерал, участвал в три войни, два пъти удостояван с ордена "За храброст" за проявени войнски качества и син на апостол от Априлското въстание, да става жертва на идеологическата комплексарщина днес, коментира Иван Таков. - Решението за преименуване на парка, което беше прието на миналата сесия, освен незаконосъобразно заради противоречие с материалния закон, е и немотивирано".

В доклада си, общинските съветници от групата на Местна коалиция "БСП за България" посочват, че решението е прието в разрез с разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община. В нея ясно е посочено, че се преименуват общински обекти и обекти с общинско значение, когато се възстановява историческо наименование или историческа справедливост, или при установяване на съществуващи еднакви или дублетни наименования на улици, булеварди или площади, както и обекти с цифрова номерация. В приетия на сесията миналата седмица доклад не е налице нито един от посочените поводи за преименуване на парка.

"Столичен общински съвет няма и не е имал правото да подлага на обсъждане, гласуване и приемане на решение за преименуване на парк "Ген. Владимир Заимов".

Обратното би съставлявало превратно тълкуване на собствените му нормативни актове и нарушение на принципа на "правова държава", заложен в Конституцията на Република България, пише още в доклада на групата на "БСП за България". - Не на последно място, за жителите на София паркът е широко разпознаваем и трайно утвърден с наименованието "парк Заимов".

Това име се използва от десетилетия в ежедневното общуване, медиите и общественото пространство и е станало неразделна част от градската идентичност. Независимо от настъпвалите през годините промени в официалното му наименование, за мнозинството софиянци паркът продължава да бъде познат именно като "Заимов".

Утвърдената обществена употреба на това название го превръща не само в географски ориентир, но и в елемент от културната памет на нашия град. Поради това наименованието "парк Заимов" остава най-разпространеното и естествено използвано име сред жителите на София. Преименуването на общински обекти, включително на емблематични за София места като парк "Заимов", не може и не трябва да бъде заместител на последователни и ефективни политики за развитието на Столицата.

Подобни инициативи често създават мимолетен обществен шум и привличат внимание, но не решават реалните проблеми, пред които са изправени гражданите - достъпността на градската среда, обществената инфраструктурата, чистотата, сигурността и липсата на достъп до социални услуги.

Когато липсват конкретни резултати и дългосрочна визия за развитието на града, символичните действия като промяната на утвърдени наименования рискуват да бъдат възприемани като форма на политически популизъм. Те насочват обществения дебат към теми със символично значение, вместо към въпросите, които имат пряко отражение върху всекидневието на софиянци".