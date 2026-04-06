Тази красавица плаче на трибуните след победата над Италия

Сабрина, съпругата на босненския национал Харис Табакович, се разплака на трибуните след победата на Босна над Италия в плейофа за Мондиал 2026. Любимият ѝ отбеляза изравнителния гол в редовното време, а след това вкара и един от дузпите.
Красавицата не можа да сдържи сълзите си от щастие, а минути по-късно се хвърли в обятията на 31-годишният футболист, който играе за Борусия Мьонхенгладбах.
„Любими мой, поздравления. Работи толкова усилено и се бори за този момент и аз безкрайно се гордея с теб. Обичам те с цялото си сърце“, написа Сабрина в социалните мрежи.
Дългокраката блондинка е добре познато име в света на модата, където привлича вниманието със своя семпъл, но елегантен стил. Снимала е реклами за много известни марки, има безброй участия в модни ревюта от Ню Йорк до Париж. Трамплин за нея беше появата ѝ в Next Topmodel на Германия“ през 2017 г., където се класира сред 30-те най-добри участнички. Сабрина и Харис са заедно от няколко години, а през 2024-та се ожениха.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
