Черно море и Славия се изправят в ключов сблъсък на "Тича"

5 Април, 2026 12:03 821 0

Мачът е от 14:30 часа днес

Ангел Лазаров

Черно море Варна приема Славия в интригуващ двубой от 28-ия кръг на Първа лига. Срещата започва точно в 14:30 часа на стадион "Тича" и обещава да бъде истински празник за феновете на красивата игра.

"Моряците" заемат шеста позиция във временното класиране с актив от 43 точки и голова разлика 32:19. Въпреки поражението с 1:2 от Левски в последния си мач преди паузата за националните отбори, варненци остават твърдо във втората четворка за плейофите, тъй като четвъртият ЦСКА е далеч напред с 52 точки. Лошата новина за домакините е отсъствието на Берк Бейхан поради травма, но за сметка на това защитникът Ертан Томбак отново е на разположение на треньорския щаб.

"Белите" от София пристигат на морския бряг като девети в таблицата с 35 точки и голова разлика 32:30. В последния си шампионатен двубой Славия отстъпи у дома на Ботев Пловдив с минималното 0:1, но надеждите за попадане във втората четворка остават живи – "канарчетата" са само с точка пред тях. За съжаление, Жордан Варела няма да вземе участие в срещата заради мускулен проблем.

Първия сблъсък между двата тима през сезона, игран на стадион "Александър Шаламанов" в 13-ия кръг, зрителите не видяха попадения. Днес обаче очакванията са различни – и Черно море, и Славия ще търсят трите точки, а атакуващият им потенциал вещае зрелище и голове.


