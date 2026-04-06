Бивш треньор на Лудогорец скочи на "орлите": Не се идентифицирах с това, което се случва с клуба

6 Април, 2026 16:00 1 084 4

Дори за това кратко време класирахме отбора за груповата фаза на Лига Европа и претърпяхме само една загуба в първенството

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият португалски треньор на Лудогорец Руи Мота даде интервю за "А Бола" в родината си, в което се връща и към престоя си в българския шампион, който продължи кратко. Той призна, че не се е идентифицирал с това, което се е случвало с клуба и според него е липсвало честност.

"Дори за това кратко време класирахме отбора за груповата фаза на Лига Европа и претърпяхме само една загуба в първенството. Нещата не бяха толкова зле. Можеха да се развият и по-добре, честно казано, ако нещата, които бяха установени в началото, се случиха. Когато има промяна в клуба, има и поредица от ситуации, които се обсъждат, дори за да се види дали има обща основа за придвижване на проекта напред. И затова в крайна сметка напуснах, защото определени ситуации, за които се бяхме договорили в началото на сезона, до моето напускане не се случиха. И чувствах, че е подходящият момент. Не се идентифицирах с това, което се случва. Аз съм много ориентиран към проекти човек, но когато липсва честност, когато не действаш според това, което си установил, а само по индивидуални причини, ми е много трудно”.

Мота казва, че преди да избере Лудогорец е имал различни оферти, след които и от елита на Португалия. "Имах предложения от първа дивизия в Португалия, а също и втора. И от други европейски лиги също. И аз отказах. Това, което ме накара да отида в Лудогорец, беше управлението на кариерата. Мислех, че е крачка напред и това е важно за мен. Щеше да ми позволи да продължа на европейската сцена. Имах възможността да вляза в Шампионската лига, или поне, това, което беше по-логично въз основа на моя анализ на състава, беше да вляза в Лига Европа", обясни избора си специалистът.

Руи Мота направи паралел с Ноа в Армения и Дила Гори в Грузия, които са били проекти във възход, където е трябвало да налага млади футболисти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 0 Отговор
    ми той бял ма
    затуй напуснал

    Коментиран от #3

    16:03 06.04.2026

  • 2 Знайко

    3 0 Отговор
    Мота не напусна, а със сила го изгониха. Факт след като го изгониха отбора се подобри.

    16:23 06.04.2026

  • 3 Весело

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Не е това причината, наследника му Хьогмо също е бял. В Лудогорец, мозъка винаги е бял, мускулите са ... Изключение е само Моци, който няма грам моз...

    16:29 06.04.2026

  • 4 1234

    1 0 Отговор
    Мота, който дава парите, той управлява. Като си дошъл в България, няма да се държиш надменно.

    17:24 06.04.2026

