Хулио Веласкес: „Много странен мач"

Хулио Веласкес: „Много странен мач"

5 Април, 2026 22:08 2 135 21

Левски завърши при резултат 2:2 срещу Добруджа

Хулио Веласкес: „Много странен мач" - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес определи равенството 2:2 при гостуването на Добруджа Добрич като необичаен и труден за анализ двубой от 28-ия кръг на efbet Лига. Испанският специалист подчерта, че състоянието на терена на стадион „Дружба“ сериозно е затруднило и двата отбора, особено тима, който се стреми да контролира топката и да изгражда атаките си постепенно, като същевременно благодари на привържениците за подкрепата далеч от София.

„Нашите фенове винаги пътуват, за да ни подкрепят и го правят от цялото си сърце във всеки мач”, заяви Веласкес пред DIEMA SPORT относно атмосферата.

„Много странен мач, трудно е да си вадим чисто футболни изводи от него. Да играеш футбол на този терен е много трудно, както за нас, така и за противника, но е по-трудно за отбора, който иска да гради играта“, каза за терена испанецът.

„Трудно е да си вадим заключения от този мач. Не стояхме добре в мача, но е трудно да играем нашия футбол на терен като днешния, но това не е оправдание за това, че отборът днес не стоя добре на терена. Отговорен за това е треньорът, но това е част от нещата, заради които мачът не вървеше както трябва. Като прибавим към терена това, че противникът се прибра в нисък блок, много трудно ни се отдаваше възможност да създаваме положения пред тяхната врата. Много странен мач, от моя гледна точка Левски направи повече и повече търсеше победата, но при всяко положение беше от тези мачове, които завършиха по такъв начин, че ми се струва сюрреалистично и нереално”, завърши Веласкес, цитиран от gong.bg.


  • 1 последният гол

    30 5 Отговор
    беше убийствен

    22:10 05.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    16 4 Отговор
    Като се играе честно стават знаменити мачове които остават в историята.Лудогорец и ЦСКА веднага се забрави днес.

    22:10 05.04.2026

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    36 3 Отговор
    един час добружанци ги мачкаха не знаеха де са намират

    22:12 05.04.2026

  • 4 Красимир Петров

    27 7 Отговор
    Този сайт да не е говедарски

    22:15 05.04.2026

  • 5 ЕМИ СТРАНЕН

    40 3 Отговор
    ЧУДЯ СЕ КАК ВКАРАХТЕ ДВА ГОЛА ОТ НИЩОТО..РАВЕНСТВОТО Е ПОБЕДА ЗА ВАС...

    22:22 05.04.2026

  • 6 Мимч

    23 3 Отговор
    Абе,трябва да си признаем,че Левски напоследък нищо не играе.Имам в предвид не само този мач.Една и съща игра без никакъв замисъл и изненада.Ами с такива отбори,като Добруджа все се мъчат и на мъки печелят.Сега пак бяха почти спечелили,ако тази тантел марка защита беше малко по адекватна..

    22:26 05.04.2026

  • 7 пешо

    32 2 Отговор
    терена бил лош , другите къде играеха

    22:27 05.04.2026

  • 8 Няма наша игра

    7 3 Отговор
    Има наш стадион,има наши играчи,има фенове но играта е според ситуацията.

    22:40 05.04.2026

  • 9 1234

    16 4 Отговор
    тоя треньор колкото е полезен толкова е и вреден. Който играе много добре в даден мач, в следващия го оставя на пейката. Няма шампион. Ако задържи второто ще е добре.

    23:12 05.04.2026

  • 10 НИКВО УВАЖЕНИЕ

    25 5 Отговор
    ЯСЕН ПЕТРОФ ОТИДЕ ДА ГО ПОЗДРАВИ
    ТОЙ СЕ ПРАВИ НА МАУРИНЬО ,НЯМА УВАЖЕНИЕ ТОЗИ СВЕТОВНО НЕИЗВЕСТЕН ПАЛЯЧО
    ДОБРЕ ЧЕ ДОЙДЕ В ТОВА ПОСРЕДСТВЕНО ПЪРВЕНСТВО ЕФБЕТ ЛИГА,ДА ЧУЕ НЯКОЙ ЗА НЕГО!!!!

    Коментиран от #20

    23:35 05.04.2026

  • 11 Завърнал се

    5 2 Отговор
    То не останаха играчи за следващите мачове, половината контузени и наказани.

    Коментиран от #13

    02:16 06.04.2026

  • 12 Бойкот на Съдийския отбор

    13 3 Отговор
    На крив Герен говедата му пречат. Мууу

    03:03 06.04.2026

  • 13 Ами той

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Завърнал се":

    шампионът сега ще се решава. По две бързи от Валтер и Домуса и чао!

    03:09 06.04.2026

  • 14 Майк Алън Патън

    5 1 Отговор
    Как все става , че когато СИНИТЕ се провалят или терена им е ЛОШ , или са били по-добри , ама са загубили / при това 3 пъти от Лудогорец / , или въздуха е бил влажен , слънцето е светило много , а тревата е била с особен зелен цвят ???
    Много бързо испанчено се научи на нашенски мурафети за оправдания на собствените си грешки !

    07:48 06.04.2026

  • 15 доктор ОХ боли

    4 1 Отговор
    ЛеЕвски се спаси в този мач. Та той беше загубен , а двата им гола си бяха направо АВТОГОЛОВЕ !
    Късметлии !

    07:50 06.04.2026

  • 16 Зайо Байо

    3 1 Отговор
    Да се радва , че не загубиха. Трагични !

    07:51 06.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хроматид

    4 1 Отговор
    Сините бяха страхотни късметлии. Вкараха цели 2 гола без никакво положение. Всъщност Добруджа сами си ги вкараха.
    Така , че този резултат е голям успех за момчетата от Левски ! Да се радват , че не загубиха.

    07:56 06.04.2026

  • 19 Смях и Сеир

    3 1 Отговор
    Охаааа , идват мачовете на истината с истински съперници !

    07:56 06.04.2026

  • 20 ежко БЕЖКО

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "НИКВО УВАЖЕНИЕ":

    Не може да губи с достойнство ! Средняк и мижавляк !

    08:43 06.04.2026

  • 21 ЯЗЪК

    2 1 Отговор
    Ще дават ли на бат Бойко да им бие дузпите ? Или пък на Шиши ? Те са си върли леевскари , а и скрити сини собственици ! Колко му е ?

    08:48 06.04.2026

