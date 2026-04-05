Хулио Веласкес: „Много странен мач"

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес определи равенството 2:2 при гостуването на Добруджа Добрич като необичаен и труден за анализ двубой от 28-ия кръг на efbet Лига. Испанският специалист подчерта, че състоянието на терена на стадион „Дружба“ сериозно е затруднило и двата отбора, особено тима, който се стреми да контролира топката и да изгражда атаките си постепенно, като същевременно благодари на привържениците за подкрепата далеч от София.
„Нашите фенове винаги пътуват, за да ни подкрепят и го правят от цялото си сърце във всеки мач”, заяви Веласкес пред DIEMA SPORT относно атмосферата.
„Много странен мач, трудно е да си вадим чисто футболни изводи от него. Да играеш футбол на този терен е много трудно, както за нас, така и за противника, но е по-трудно за отбора, който иска да гради играта“, каза за терена испанецът.
„Трудно е да си вадим заключения от този мач. Не стояхме добре в мача, но е трудно да играем нашия футбол на терен като днешния, но това не е оправдание за това, че отборът днес не стоя добре на терена. Отговорен за това е треньорът, но това е част от нещата, заради които мачът не вървеше както трябва. Като прибавим към терена това, че противникът се прибра в нисък блок, много трудно ни се отдаваше възможност да създаваме положения пред тяхната врата. Много странен мач, от моя гледна точка Левски направи повече и повече търсеше победата, но при всяко положение беше от тези мачове, които завършиха по такъв начин, че ми се струва сюрреалистично и нереално”, завърши Веласкес, цитиран от gong.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10 НИКВО УВАЖЕНИЕ
ТОЙ СЕ ПРАВИ НА МАУРИНЬО ,НЯМА УВАЖЕНИЕ ТОЗИ СВЕТОВНО НЕИЗВЕСТЕН ПАЛЯЧО
ДОБРЕ ЧЕ ДОЙДЕ В ТОВА ПОСРЕДСТВЕНО ПЪРВЕНСТВО ЕФБЕТ ЛИГА,ДА ЧУЕ НЯКОЙ ЗА НЕГО!!!!
Коментиран от #20
23:35 05.04.2026
13 Ами той
До коментар #11 от "Завърнал се":шампионът сега ще се решава. По две бързи от Валтер и Домуса и чао!
03:09 06.04.2026
14 Майк Алън Патън
Много бързо испанчено се научи на нашенски мурафети за оправдания на собствените си грешки !
07:48 06.04.2026
15 доктор ОХ боли
Късметлии !
07:50 06.04.2026
18 Хроматид
Така , че този резултат е голям успех за момчетата от Левски ! Да се радват , че не загубиха.
07:56 06.04.2026
20 ежко БЕЖКО
До коментар #10 от "НИКВО УВАЖЕНИЕ":Не може да губи с достойнство ! Средняк и мижавляк !
08:43 06.04.2026
