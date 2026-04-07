Кметът на Добрич отговори на треньора на Левски за терена

Кметът на Добрич Йордан Йорданов коментира мача между Добруджа и Левски, завършил с равенство 2:2. След двубоя треньорът на "сините" Хулио Веласкес се оплака от състоянието на тревната настилка. Според Йорданов теренът е бил перфектен.

"България разбра, че Добруджа може да играе много хубав футбол. И аз бях в студентските години от Левски. Ако ми позволите после, мога да ви покажа - теренът беше идеален, теренът беше перфектен.

Показахме, че Добрич има страхотен тим, страхотен нюх, страхотни момчета. Благодаря им", каза Йордан Йорданов.