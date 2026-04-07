Кметът на Добрич отговори на треньора на Левски за терена

7 Април, 2026 14:30 1 563 8

Павел Ковачев

Кметът на Добрич Йордан Йорданов коментира мача между Добруджа и Левски, завършил с равенство 2:2. След двубоя треньорът на "сините" Хулио Веласкес се оплака от състоянието на тревната настилка. Според Йорданов теренът е бил перфектен.

"България разбра, че Добруджа може да играе много хубав футбол. И аз бях в студентските години от Левски. Ако ми позволите после, мога да ви покажа - теренът беше идеален, теренът беше перфектен.

Показахме, че Добрич има страхотен тим, страхотен нюх, страхотни момчета. Благодаря им", каза Йордан Йорданов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 фончо

    Отговор
    Добруджа игра ,,румба у кофа", а левскарите им пригласяха..Слаб мач

    14:39 07.04.2026

  • 2 хмммм

    Отговор
    Голямо хвалене голямо нещо! Па не съм виждал нещо да е перфектно в Добрич.

    15:04 07.04.2026

  • 3 СЗО

    Отговор
    На калпавия космонавт космоса му крив.

    15:44 07.04.2026

  • 4 Тома

    Отговор
    Реал Мадрид ,Арсенал,Ливърпул паднаха пък Левски направи равен и зареваха.Съдията къде спа че не помогна малко на сините

    Коментиран от #5, #8

    15:55 07.04.2026

  • 5 Е,то ако съдиите не помагаха на сините,

    Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Левски щяха да са във втората осмица.

    16:14 07.04.2026

  • 6 Да бе

    Отговор
    Топката подскачаше като луда. Аре стига с глупостите. Лош терен. Добри играчи трудно играят на такъв. Но е факт, че Левски игра слабо.

    16:34 07.04.2026

  • 7 Петър КУРдов

    Отговор
    На калпав Ху ио Веласкес тревната настилка му пречи..........

    16:43 07.04.2026

  • 8 СЗО

    Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Как да не помогна. Нали даде 6 минути продължение само о само Уефски да вкарат гол. Е...те вкараха но и Добруджа им върнаха.

    18:31 07.04.2026

