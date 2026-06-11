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Драма в Китай: Словения излъга европейския шампион Полша в луд мач

Драма в Китай: Словения излъга европейския шампион Полша в луд мач

11 Юни, 2026 18:30 598 0

  • полша-
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  • волейбол

Петгеймовата среща продължи 2 часа и 37 минути

Драма в Китай: Словения излъга европейския шампион Полша в луд мач - 1
Снимка: Фейсбук
Фокус Фокус

Словения победи Полша с 3:2 гейма (27:25, 23:25, 26;24, 21:25, 19:17) в мач от турнира Лига на нациите, който се проведе в Китай. Срещата продължи 2 часа и 37 минути.

Селекцията на Фабио Соли записа 7 блока и 6 аса, докато европейските шампиони от 2023 г. се отчетоха с 11 блока и 8 директни точки от сервис.

Над всички за словенците бе Ник Муянович с 37 точки (1 блок, 2 аса), а Шен Клемен добави 16 точки (3 блока, 2 аса). За Полша, която спечели турнира през миналата година, най-резултатен бе Бартош Гомулка с 20 точки (2 блока, 2 аса).

Това бе втора поредна победа за Словения, която заема първото място във временното класиране с 4 точки. Поляците са втори със загуба и победа и също има 4 точки.

В следващия си мач словенците се изправят срещу Куба, докато поляците ще имат за съперник Япония.


Китай
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