Майкъл Оуен е изумен от завръщането на Жозе Моуриньо в Реал Мадрид

Бившият нападател на Реал Мадрид Майкъл Оуен призна, че изобщо не разбира решението на клубното ръководство да назначи Жозе Моуриньо на мениджърския пост.

Според него португалецът не е демонстрирал нищо впечатляващо в последните си отбори, а предвид миналия му престой на "Бернабеу", този ход изглежда меко казано странен. Критичният анализ и острите коментари на англичанина по адрес на португалския тактик бяха разпространени в спортните медии.

"Това е доста неочаквано назначение за мен. Той не е постигнал никакви изключителни резултати в последните си клубове. Вече е работил в Реал Мадрид. Това ме изненада. Честно казано, не съм особено ентусиазиран от това. Ще видим какво ще се случи по-нататък. Барселона е в добра форма в момента, така че го очаква трудна работа. Но в крайна сметка това е Реал Мадрид. Клубът има много пари, много страхотни играчи, страхотен стадион и страхотен отбор. Това е фантастична работа, така че не го виня, че я е приел. Признавам обаче, че бях изненадан, че Реал Мадрид реши да му повери тази работа", коментира Оуен.

Запитан дали "кралският клуб" е готов да пренебрегне красивата игра в името на титлите след два сезона без никакви трофеи, бившият нападател бе категоричен, че подобна логика е погрешна. "В известен смисъл, да. Но има и много други треньори, които също могат да спечелят. А какво спечели Жозе Моуриньо през последните пет години? Дори първият му престой в Реал Мадрид не беше особено впечатляващ. Така че не можеш просто да поставиш Моуриньо начело и да мислиш, че победите са гарантирани, и все пак да търпиш всички глупости, които идват с това - истерията и всички останали подобни неща. Няма гаранция, че отборът ще спечели с него. Може би това е било така преди 15 години. Но сега, назначаването му и казването: "Добре, готови сме да търпим всичките му лудории, но ще спечелим", не изглежда очевидно. Ако победите бяха гарантирани, тогава щях да разбера тази логика. Но според мен в момента няма такава гаранция", заключи Оуен.