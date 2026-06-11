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Кънчо Стойчев: Не е работа на държавата да прави ценообразуване. Ролята ѝ е да осигури честна конкуренция

Кънчо Стойчев: Не е работа на държавата да прави ценообразуване. Ролята ѝ е да осигури честна конкуренция

11 Юни, 2026 21:35 663 35

  • кънчо стойчев-
  • държава-
  • цени-
  • конкуренция

„Българският производител е поставен в робско положение. Не искаме преференции. Искаме единствено да бъдем равнопоставени в собствената си държава“, заяви още Стойчев

Кънчо Стойчев: Не е работа на държавата да прави ценообразуване. Ролята ѝ е да осигури честна конкуренция - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Българските производители са поставени в неравностойно положение спрямо големите търговски вериги, а държавата трябва да се намеси не чрез регулиране на цените, а чрез гарантиране на честна конкуренция на пазара. Това заяви в ефира на bTV Кънчо Стойчев – заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и председател на Сдружение „Произведено в България“.

По думите му темата за отношенията между производители и търговски вериги не е нова, а е кауза, по която се работи повече от десетилетие.

„Българският производител е поставен в робско положение. Не искаме преференции. Искаме единствено да бъдем равнопоставени в собствената си държава“, заяви Стойчев.

Той посочи, че българските компании са подложени на сериозен натиск чрез различни такси, отстъпки и търговски условия, които според него не се прилагат спрямо доставчици от държавите, в които са базирани големите международни вериги.

Според Стойчев в общественото пространство погрешно се внушава, че подготвяните законодателни промени предвиждат държавата да определя цените на стоките.

„Изобщо не е работа на държавата да прави ценообразуване. Ако сме пазарна икономика, държавата не трябва да определя цените. Нейната роля е да осигури честна конкуренция“, каза той.

По думите му проблемът е липсата на прозрачност при формирането на цените и наличието на пазарни изкривявания.

„Задачата е да се пуснат прожекторите върху ценообразуването и да се види къде се натрупват разходите и печалбите“, добави Стойчев.

Председателят на Сдружение „Произведено в България“ коментира, че липсата на конкуренция не е проблем само в сектора на хранителната търговия.

„Живеем в страна на монополи и картели. Това се вижда при мобилните оператори, комуналните услуги и в редица други сектори“, заяви той.

Според него именно ограничената конкуренция е сред причините за по-високите цени и за натиска върху доходите на българските граждани.

Кънчо Стойчев коментира и препоръките за преминаване към по-прогресивно данъчно облагане.

Той се обяви в защита на плоския данък и подчерта, че това е едно от малкото конкурентни предимства на България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 9 Отговор
    РАДЕВ ЗА МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА ВЪРНА БЪЛГАРИЯ В КАМЕННАТА ЕРА:(((

    ГРАБЕЖ ЗАЕДНО С ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ :((((

    ДАНО ИЗБЯГА ПО СКОРО С ОТКРАДНАТИТЕ МИЛИАРДИ :(((

    ЗАЩОТО ЗИМАТА ЩЕ Е PAЗЧЛEHEH НА ЧАСТИ И РАЗНАСЯН ПО АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ:))))

    Коментиран от #9

    21:37 11.06.2026

  • 2 Кънчо стой си вкъщи не си добре

    12 2 Отговор
    Жалък ненормалник

    21:38 11.06.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    12 11 Отговор
    Досега в историята на България е имало и корупция и кражби ,но толкова крадливо,некадърно и мeрзкo управление е нямало. ЗКПЧ назначен за финансов министър ,корумпирания "пътя на копринката" за началник на кабинета на кayнa мунчо,за месец и 10 дни гепиха милиарди от бюджета и прехвърлиха в лични сметки и вдигнаха дефицита от 3 на 7.4% и ще теглят 3.8 милиарда евро дълг за да платели пенсиите през юли. Оставка крадливи кayни - радев позор - оставка - съд - затвор!

    Коментиран от #7

    21:38 11.06.2026

  • 4 Реклама

    11 1 Отговор
    По време на менопауза усещах страхотен сърбеж....
    Кънчозан...

    21:39 11.06.2026

  • 5 Сатана Z

    13 8 Отговор
    Аз вярвам на Евростат ,на ЕК ,на фискалния съвет на Република България, на Асен Василев, на вицепремера 2 пъти Николай Василев ,на Индъстри Уотч и всички други икономисти че през април бюджетния дефицит е 3% а след 2 месеца е 7.4%. Между 4 и 8 млрд.са потънали незнайно къде от държавния бюджет в лични сметки от началото на месец май досега за да се стигне сега България да тегли близо 3.8 млрд.евро за пенсии за месец юли ...Теменужка Петкова бивш финансов Министър - Управляващите наследиха 3% дефицит и за месец и половина го превърнаха в 7.4% . Това означава че много милиарди са прехвърлени от държавния бюджет в лични сметки. Те ощетяват не държавата а всички обикновени хора и граждани.

    21:39 11.06.2026

  • 6 Яшар

    15 2 Отговор
    Пуснете записите медии от 2025 ,Политиците ни излъгаха в буквален смисъл ,обещаха ми че цените няма да се вдигнат и няма логика да се вдигат ...пак ни обраха парите ,този път само на 50 %

    21:39 11.06.2026

  • 7 Крадливия мунчо боташки

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Kayн? От месец юни 2021 г.до сега тоест 5 години е имал 5 негови служебни правителства. Тогава крадяха и не ревяха за дефицит защото са служебни, но това не му пречеше да подпише договора "Боташ" с което ощети държавата, тоест народа над 6 млрд.лв.. Сега за месец и няколко дни вдигна дефицита 2,5 пъти. Помните ли защо въоръжени прокурори влязоха в президентството месец юли 2020г.? За търговия с власт и влияние на кayнa! Преди това прокуратурата пусна записи от 3 телефонни разговора на мунчо как иска да облагодетелства близки с имоти! Чак тогава мунчо излезе с вдигнат юмрук не за народа а да спасява себе си! Гражданите излязоха не заради него а срещу Гешев и Пеевски,но се оказа че кayнa е крадец 3 пъти над тях!

    21:39 11.06.2026

  • 8 "Грижа за хората" промоция 15 % хаха

    6 4 Отговор
    Днес отидох в Лидъл! Щастлив и радостен от радевата "грижа за хората" и 15-те процента които е договорил с големите вериги. И купих олио по скъпо от преди неговата "грижа" защото се е споразумял с тях за 15 процента отстъпки а стандартните им промоции са от 30%. И така и с другите "промоционални" негови стоки. Всички други граждани също бяха възмутени. Клетвите към него бяха ужасяващи...

    Коментиран от #19

    21:42 11.06.2026

  • 9 Така де

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Що свестни търговци ще изгърмят покрай тези измишльотини. Може би това е целта.

    21:42 11.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ДВАЙСЕ ХОТЕЛА НАПРАЙ ЛИ ВЕЧЕ

    5 0 Отговор
    КЪНЧ99ООООООО

    21:45 11.06.2026

  • 12 Гост

    4 2 Отговор
    Кънчо? Ситур идва от къч?

    21:47 11.06.2026

  • 13 Дедо Първан от Борован

    5 4 Отговор
    Най-добре да върнем текезесетата!Имаше изобилие и евтино!

    Коментиран от #17

    21:49 11.06.2026

  • 14 Край

    4 1 Отговор
    ХААААА ХА. Честна конкуренция?!?! Тия така и не разбраха че пазарът работи сам срещу себе си. Пазарът прави така че оцеляват само най-добрите и като станат 3-4 /лидъл кауфланд, била и фантастико/ става ОЛИГОПОЛ и сега ако искаш направи магазинче в гараж и почни да ги конкурираш....

    21:52 11.06.2026

  • 15 и очевидно

    2 0 Отговор
    държавата не си върши работата какво означава това господин о лиго френ?

    21:53 11.06.2026

  • 16 Луд

    4 0 Отговор
    Кънчо Кънчо разбирач си по много въпроси но как се управлява не си разбирач Кънчо.Българските политици дали водите на България на консеция на Израел и Гърция и Турция трябва да са във Турмето доживот.Проузводителя е конкурентно способен като е поставен на равни или по доби начела от съседите.Виж Кънчо как се грижат и обгрижват останалите държави своите производители.Икономиката има собствени закони ,Различни от социологията.

    21:59 11.06.2026

  • 17 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Дедо Първан от Борован":

    45г Земята не само на Семейството ми а и на цялата Фамилия бе в ТКЗС и не получавахме и стотинка.сега след Реституцията Земята ни е при Частни Арендатори и получаваме Отлична "Рента по Добруджански"/нещо като "патка по Пекински"/ без Грам данъци.Искаш да върнеш ТКЗС-тата?Ами няма проблем- съберете си Декарчетата ако имате такива и не сте ги продали,,купете си техника,изберете си Председател на ТКЗС-то и ...Бог да е с вас:)

    22:02 11.06.2026

  • 18 Стенли

    4 2 Отговор
    Българи! Да ви зарадвам с една прекрасна новина! В нашата страна е външният министър на Турция Хакан Фидан който имаше срещи с външната министърка на България и премиера Румен Георгиев Радев. Турция е приела предложението да преразгледа договора на България с тяхната фирма "Боташ" подписан от служебното правителство на Радев с премиер тогава Гълъб Донев. По силата на този договор България всеки ден плаща на Турската държава по 477 хиляди евро без да получава нищо. Според най големия Варненски портал Турция се е съгласила но е поискала България с наши пари да построи Автомагистрала "Черно море" и да я предаде на Турски фирми. В противен случай до края на договора България трябва да изплати на Турция 3 млрд.и 400 хил.евро ( 6 млрд.и 700 хил.лв.). А другото им предложение ще струва на Българските граждани само 2.4 млрд.евро. Дали да приемем предложението им и дали Румен Крадев Боташов ще ги плати на Турция или всеки един от нас?!

    Коментиран от #26

    22:02 11.06.2026

  • 19 гост

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от ""Грижа за хората" промоция 15 % хаха":

    Точно така е! И при нас е същото! В Кауфланд ,Лидъл и Билла! Всички стоки на по високи цени от промоциите на кayна които уж е договорил. Но какво да се очаква от крадливи комунистически фуражки които не знаят какво е пазарна икономика. Депутатите си увеличиха заплатите с 20% а "радевите промоции" по скъпи за народа. Хората масово проклинат мунчо кayна по опашките и афишират кървава саморазправа с него и крадливата му клика!

    22:03 11.06.2026

  • 20 Организирани работи

    1 0 Отговор
    Да в държавите е така, но в териториите е обратното.

    22:06 11.06.2026

  • 21 Да,бе

    4 0 Отговор
    Кънчооуу Простий,утре правят цената на един хляб 1000 евро и кво праИм,а...Плащаме данъци,за да Има държава,като я няма конституцията рязко става закона на джунглата,бе дъртак безибтелигентен.Барабанист!

    22:08 11.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Българин

    2 0 Отговор
    Боклук, това тук къде му ядем калая сега нали е от тая твоя честна конкуренция. Определено може да се напълни един стадион от такива паразити

    22:12 11.06.2026

  • 24 Артилерист

    3 3 Отговор
    А бе, Кънчо, а бе, Стойчев, ти къде беше тези 36 години, че не се зае с таз твойта "честна конкуренция". България е най-бедната държава в ЕС, а всичко най-необходимо за живота на хората е по-скъпо от всички други членове на съюза. Ти това на честната ти конкуренция досега ли го отдаваш? Що досега ЧЕСТНО не се конкурирахте при Борисов, Подмяната и жълтопаветния умнокрасивитет, та да свалите цените на стоките от първа необходимост и народа да поеме дъх по-свободно. Сега се сети за честната конкуренция, когато правителството на ген. Радев започна ревизия на безмилостното демократическо крадене, в опит да въведе що-годе ред в държавата. Голям рев, голямо чудо, че ви настъпиха по болното място и няма да може да крадете толкова безобразно...

    22:19 11.06.2026

  • 25 Демокрацията е лъжа!

    2 0 Отговор
    НЕ МОЖЕ да има честна конкуренция между "Кока кола" и производителя на лимонада ЕТ "Джонкин" например. Просто няма как да стане.

    22:21 11.06.2026

  • 26 Браво

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Стенли":

    След като днес Турския министър на външните работи се срещна с премиера Румен Радев и нашата външна министърка, тази вечер отиде в централата на ДПС за среща с лидера на партията Делян Славчев Пеевски. Хакан Фидан е удовлетворен от сътрудничеството между управляващата партия ПБ и ДПС, съвместното им гласуване по всички точки в Народното събрание които подобряват Турско-Българските отношения.

    22:23 11.06.2026

  • 27 Кънчо плащането на данъци е задължение

    3 0 Отговор
    За всички хора и фирми. Неплащането на данъци е престъпление според закона ! Нямаш право да оправдаваш неплащането на данъци ако данъка не бил плосък. Но това в престъпление. Как може да се говорят такива неща ? И то ти системно ги говориш. Всеки е длъжен да плаща данъците си , независимо дали му харесва данъчата система. Обаче да разправяш в ефир че ако не бил плосък данъка нямало да го плащат , не знам но не плащането на данъци е престъпление.

    22:30 11.06.2026

  • 28 РАЗБРАНО ТОЧНО, КРАТКО, ЯСНО :

    2 2 Отговор
    ПО ВРЕМЕ НА РАДЕВ И ЙОТОВА ДЪРЖАВА И ПОЛИТИКА - НЯМА !!!

    22:31 11.06.2026

  • 29 Цвете

    1 2 Отговор
    Я ПО ДОБРЕ РАЗКАЖИ, КАК " СПЕСТИХТЕ " С АНДРЕЙ И СТАНАХТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОЛФ ИГРИЩЕ? ПИТАМ ОТ ЛЮБОПИТСТВОТО НА ЕДИН ПРИЯТЕЛ. 🌬

    Коментиран от #35

    22:31 11.06.2026

  • 30 Да вярно е :

    1 0 Отговор
    Това са едни самопровалили се политици !!! Жалко !!!

    22:34 11.06.2026

  • 31 ФАКТ !!!

    1 2 Отговор
    РАДЕВ ПРОВАЛИ И ЗАКОПА ДЪРЖАВАТА И НАРОДА НИ, А И СЕБЕ СИ !!!

    22:36 11.06.2026

  • 32 Потресени сме от нещата които се

    1 0 Отговор
    Говореха от това лице в това студио.
    Точно обратното мога да кажа за Виолета Комитова. Колкото тя говореше правилни неща толкова Кънчо говореше неправилни с любезното съдействие на домакините.

    22:39 11.06.2026

  • 33 радев, радев МНОГО ЖАЛКО !!!

    1 1 Отговор
    ти СТАНА ЧОВЕЧЕ МАЛКО !!!

    22:40 11.06.2026

  • 34 Даниел

    0 0 Отговор
    Конкуренция и реално намалена цена на плодове и зеленчуци ще видим едва,тогава,когато до всеки голям магазин (Кауфланд ,Лидл и фантастико )бъдат установени пазари със свободен достъп за производителите,даже ми се струва,че цените в магазините ще са по-ниски от на сергията!

    22:45 11.06.2026

  • 35 Минуса ми е за формата

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Цвете":

    Не за съдържанието.

    22:46 11.06.2026

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