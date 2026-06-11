Кънчо Стойчев: Не е работа на държавата да прави ценообразуване. Ролята ѝ е да осигури честна конкуренция

Българските производители са поставени в неравностойно положение спрямо големите търговски вериги, а държавата трябва да се намеси не чрез регулиране на цените, а чрез гарантиране на честна конкуренция на пазара. Това заяви в ефира на bTV Кънчо Стойчев – заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и председател на Сдружение „Произведено в България“.
По думите му темата за отношенията между производители и търговски вериги не е нова, а е кауза, по която се работи повече от десетилетие.
„Българският производител е поставен в робско положение. Не искаме преференции. Искаме единствено да бъдем равнопоставени в собствената си държава“, заяви Стойчев.
Той посочи, че българските компании са подложени на сериозен натиск чрез различни такси, отстъпки и търговски условия, които според него не се прилагат спрямо доставчици от държавите, в които са базирани големите международни вериги.
Според Стойчев в общественото пространство погрешно се внушава, че подготвяните законодателни промени предвиждат държавата да определя цените на стоките.
„Изобщо не е работа на държавата да прави ценообразуване. Ако сме пазарна икономика, държавата не трябва да определя цените. Нейната роля е да осигури честна конкуренция“, каза той.
По думите му проблемът е липсата на прозрачност при формирането на цените и наличието на пазарни изкривявания.
„Задачата е да се пуснат прожекторите върху ценообразуването и да се види къде се натрупват разходите и печалбите“, добави Стойчев.
Председателят на Сдружение „Произведено в България“ коментира, че липсата на конкуренция не е проблем само в сектора на хранителната търговия.
„Живеем в страна на монополи и картели. Това се вижда при мобилните оператори, комуналните услуги и в редица други сектори“, заяви той.
Според него именно ограничената конкуренция е сред причините за по-високите цени и за натиска върху доходите на българските граждани.
Кънчо Стойчев коментира и препоръките за преминаване към по-прогресивно данъчно облагане.
Той се обяви в защита на плоския данък и подчерта, че това е едно от малкото конкурентни предимства на България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГРАБЕЖ ЗАЕДНО С ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ :((((
ДАНО ИЗБЯГА ПО СКОРО С ОТКРАДНАТИТЕ МИЛИАРДИ :(((
ЗАЩОТО ЗИМАТА ЩЕ Е PAЗЧЛEHEH НА ЧАСТИ И РАЗНАСЯН ПО АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ:))))
Коментиран от #9
21:37 11.06.2026
2 Кънчо стой си вкъщи не си добре
21:38 11.06.2026
3 ДрайвингПлежър
Коментиран от #7
21:38 11.06.2026
4 Реклама
Кънчозан...
21:39 11.06.2026
5 Сатана Z
21:39 11.06.2026
6 Яшар
21:39 11.06.2026
7 Крадливия мунчо боташки
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Kayн? От месец юни 2021 г.до сега тоест 5 години е имал 5 негови служебни правителства. Тогава крадяха и не ревяха за дефицит защото са служебни, но това не му пречеше да подпише договора "Боташ" с което ощети държавата, тоест народа над 6 млрд.лв.. Сега за месец и няколко дни вдигна дефицита 2,5 пъти. Помните ли защо въоръжени прокурори влязоха в президентството месец юли 2020г.? За търговия с власт и влияние на кayнa! Преди това прокуратурата пусна записи от 3 телефонни разговора на мунчо как иска да облагодетелства близки с имоти! Чак тогава мунчо излезе с вдигнат юмрук не за народа а да спасява себе си! Гражданите излязоха не заради него а срещу Гешев и Пеевски,но се оказа че кayнa е крадец 3 пъти над тях!
21:39 11.06.2026
8 "Грижа за хората" промоция 15 % хаха
Коментиран от #19
21:42 11.06.2026
9 Така де
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Що свестни търговци ще изгърмят покрай тези измишльотини. Може би това е целта.
21:42 11.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ДВАЙСЕ ХОТЕЛА НАПРАЙ ЛИ ВЕЧЕ
21:45 11.06.2026
12 Гост
21:47 11.06.2026
13 Дедо Първан от Борован
Коментиран от #17
21:49 11.06.2026
14 Край
21:52 11.06.2026
15 и очевидно
21:53 11.06.2026
16 Луд
21:59 11.06.2026
17 оня с коня
До коментар #13 от "Дедо Първан от Борован":45г Земята не само на Семейството ми а и на цялата Фамилия бе в ТКЗС и не получавахме и стотинка.сега след Реституцията Земята ни е при Частни Арендатори и получаваме Отлична "Рента по Добруджански"/нещо като "патка по Пекински"/ без Грам данъци.Искаш да върнеш ТКЗС-тата?Ами няма проблем- съберете си Декарчетата ако имате такива и не сте ги продали,,купете си техника,изберете си Председател на ТКЗС-то и ...Бог да е с вас:)
22:02 11.06.2026
18 Стенли
Коментиран от #26
22:02 11.06.2026
19 гост
До коментар #8 от ""Грижа за хората" промоция 15 % хаха":Точно така е! И при нас е същото! В Кауфланд ,Лидъл и Билла! Всички стоки на по високи цени от промоциите на кayна които уж е договорил. Но какво да се очаква от крадливи комунистически фуражки които не знаят какво е пазарна икономика. Депутатите си увеличиха заплатите с 20% а "радевите промоции" по скъпи за народа. Хората масово проклинат мунчо кayна по опашките и афишират кървава саморазправа с него и крадливата му клика!
22:03 11.06.2026
20 Организирани работи
22:06 11.06.2026
21 Да,бе
22:08 11.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Българин
22:12 11.06.2026
24 Артилерист
22:19 11.06.2026
25 Демокрацията е лъжа!
22:21 11.06.2026
26 Браво
До коментар #18 от "Стенли":След като днес Турския министър на външните работи се срещна с премиера Румен Радев и нашата външна министърка, тази вечер отиде в централата на ДПС за среща с лидера на партията Делян Славчев Пеевски. Хакан Фидан е удовлетворен от сътрудничеството между управляващата партия ПБ и ДПС, съвместното им гласуване по всички точки в Народното събрание които подобряват Турско-Българските отношения.
22:23 11.06.2026
27 Кънчо плащането на данъци е задължение
22:30 11.06.2026
28 РАЗБРАНО ТОЧНО, КРАТКО, ЯСНО :
22:31 11.06.2026
29 Цвете
Коментиран от #35
22:31 11.06.2026
30 Да вярно е :
22:34 11.06.2026
31 ФАКТ !!!
22:36 11.06.2026
32 Потресени сме от нещата които се
Точно обратното мога да кажа за Виолета Комитова. Колкото тя говореше правилни неща толкова Кънчо говореше неправилни с любезното съдействие на домакините.
22:39 11.06.2026
33 радев, радев МНОГО ЖАЛКО !!!
22:40 11.06.2026
34 Даниел
22:45 11.06.2026
35 Минуса ми е за формата
До коментар #29 от "Цвете":Не за съдържанието.
22:46 11.06.2026