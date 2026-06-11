Ювентус ще се раздели с главния си изпълнителен директор Дамиен Комоли, съобщава местният авторитетен журналист - Фабрицио Романо.

Действието на клуба е продиктувано от новата революция при "бианконерите" след напрегнатите няколко седмици вътрешно в структурата на Ювентус. Очаква се Лучано Спалети да запази позицията си на старши треньор.

"Старата госпожа" завърши чак на 6-о място в крайното подреждане на Серия "А" и от септември ще играе в Лига Европа заедно с Милан. При "росонерите" също има промени, но те касаят цялото ръководство, включително наставника Макс Алегри, който бе освободен.