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Ювентус ще се раздели с главния си изпълнителен директор Дамиен Комоли

Ювентус ще се раздели с главния си изпълнителен директор Дамиен Комоли

11 Юни, 2026 19:00 566 0

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Действието на клуба е продиктувано от новата революция при "бианконерите"

Ювентус ще се раздели с главния си изпълнителен директор Дамиен Комоли - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Ювентус ще се раздели с главния си изпълнителен директор Дамиен Комоли, съобщава местният авторитетен журналист - Фабрицио Романо.

Действието на клуба е продиктувано от новата революция при "бианконерите" след напрегнатите няколко седмици вътрешно в структурата на Ювентус. Очаква се Лучано Спалети да запази позицията си на старши треньор.

"Старата госпожа" завърши чак на 6-о място в крайното подреждане на Серия "А" и от септември ще играе в Лига Европа заедно с Милан. При "росонерите" също има промени, но те касаят цялото ръководство, включително наставника Макс Алегри, който бе освободен.


Италия
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