Франция пречупи Италия с 3:2 във волейболната "Лига на нациите" ВИДЕО

Действащият олимпийски шампион Франция изуми с първия си двубой от тазгодишното издание на Лигата на нациите. Воденият от Андреа Джани тим надделя трудно над световния шампион Италия с 3:2 (19:25, 29:27, 23:25, 25:23, 16:14) в среща от група 1, изиграна в Отава (Канада).

Така "петлите" поднесоха сензацията си, успявайки да се справят за повече от два часа.

И въпреки че станахме свидетели на невероятен сблъсък, в ключовите моменти французите показаха воля и силен дух. На "скуадра" пък не достигна малко късмет, за да се пребори.

Следващият мач на "адзурите" е в 23:00 часа - с Германия.

"Петлите" срещат Канада, на 12 юни (петък) с 2:30 часа.