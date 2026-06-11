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Франция пречупи Италия с 3:2 във волейболната "Лига на нациите" ВИДЕО

Франция пречупи Италия с 3:2 във волейболната "Лига на нациите" ВИДЕО

11 Юни, 2026 17:30 279 0

  • волейбол-
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Действащият олимпийски шампион спечели зрелищно "Битката на гигантите" в Отава

Франция пречупи Италия с 3:2 във волейболната "Лига на нациите" ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
sportal.bg sportal.bg

Действащият олимпийски шампион Франция изуми с първия си двубой от тазгодишното издание на Лигата на нациите. Воденият от Андреа Джани тим надделя трудно над световния шампион Италия с 3:2 (19:25, 29:27, 23:25, 25:23, 16:14) в среща от група 1, изиграна в Отава (Канада).

Така "петлите" поднесоха сензацията си, успявайки да се справят за повече от два часа.

И въпреки че станахме свидетели на невероятен сблъсък, в ключовите моменти французите показаха воля и силен дух. На "скуадра" пък не достигна малко късмет, за да се пребори.

Следващият мач на "адзурите" е в 23:00 часа - с Германия.

"Петлите" срещат Канада, на 12 юни (петък) с 2:30 часа.


Канада
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