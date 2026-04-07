Алкарас и Синер демонстрираха класа в Монте Карло: Фаворитите не оставиха шанс на съперниците си

7 Април, 2026 18:24 495 0

Опитният Марин Чилич се справи с Александър Шевченко

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Две от най-ярките звезди на световния тенис – Карлос Алкарас и Яник Синер – дадоха сериозна заявка за титлата на Мастърс 1000 в Монте Карло, след като преминаха през първите си съперници с впечатляваща лекота и се класираха за третия кръг на престижния турнир.

Испанският феномен Алкарас срази Баес

Световният номер едно Карлос Алкарас не остави никакви съмнения в превъзходството си, като буквално помете Себастиан Баес с категоричното 6:1, 6:3. Още от първите минути испанецът наложи убийствен ритъм, повеждайки с 4:0 в откриващия сет. Въпреки краткия проблясък на аржентинеца във втората част, Алкарас бързо възстанови инициативата и затвори мача с впечатляващ баланс от 34 уинъра срещу едва 14 за съперника си. В следващата фаза младият испанец ще премери сили с победителя от двубоя между Теренс Атман и Томас Мартин Ечевери.

Синер не даде шанс на Умбер

Яник Синер, който заема втората позиция в световната ранглиста, също демонстрира безапелационна форма. Италианецът буквално прегази Юго Умбер с 6:3, 6:0, като за малко повече от час игра реализира 19 печеливши удара и шест аса. Синер контролираше събитията на корта от първата до последната точка и заслужено си осигури място в третия кръг, където ще срещне един измежду Томаш Махач и Франсиско Серундоло.

Още победи и изненади в Монте Карло

Турнирът в Монте Карло продължава да поднася интересни резултати. Опитният Марин Чилич се справи с Александър Шевченко след убедително 6:1, 6:3 и ще се изправи срещу Феликс Оже-Алиасим в следващия кръг. Унгарецът Фабиан Марожан също намери място във втория кръг, след като първоначалният му опонент Якуб Меншик се отказа, а Марожан безапелационно победи резервата Дамир Джумхур с 6:2, 6:1. Следващото му препятствие ще бъде Хуберт Хуркач. Френският талант Теренс Атман също впечатли, елиминирайки Итън Куин с 6:1, 6:4. Така той си осигури сблъсък с Томас Мартин Ечевери, който по-рано сложи край на участието на българина Григор Димитров.


