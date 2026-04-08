Карлос Алкарас: Скоро ще загубя първото място

Карлос Алкарас призна, че Яник Синер ще го измести от върха на световната ранглиста при мъжете съвсем скоро, след успеха си над Себастиан Баес от Аржентина с 6-1, 6-3 на старта на Мастърса в Монте Карло.

Преди надпреварата, в която Алкарас е действащ шампион, испанецът е със само 50 точки аванс пред Синер, който е във върхова форма в момента, печелейки турнирите в Индиън Уелс и Маями без загубен сет.

"Ще загубя първото място в ранглистата в някакъв момент. Не знам дали ще бъде сега, на този турнир, или на друг. Защитавам доста точки, трудно ще ми е да го направя. Дори и да го сторя, Яник ще добави точки към своя актив", каза Карлитос след победата във втори кръг и допълни:

"Просто ще опитам да играя най-добрия си тенис и да видим какво ще се случи, но за мен първото място в света не стои на дневен ред. Просто искам да се чувствам възможно най-добре на клей и да видим как ще се развие сезонът там", завърши Алкарас.