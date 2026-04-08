Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Карлос Алкарас: Скоро ще загубя първото място

8 Април, 2026 07:00 1 240 0

  • карлос алкара-
  • яник синер-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас призна, че Яник Синер ще го измести от върха на световната ранглиста при мъжете съвсем скоро, след успеха си над Себастиан Баес от Аржентина с 6-1, 6-3 на старта на Мастърса в Монте Карло.

Преди надпреварата, в която Алкарас е действащ шампион, испанецът е със само 50 точки аванс пред Синер, който е във върхова форма в момента, печелейки турнирите в Индиън Уелс и Маями без загубен сет.

"Ще загубя първото място в ранглистата в някакъв момент. Не знам дали ще бъде сега, на този турнир, или на друг. Защитавам доста точки, трудно ще ми е да го направя. Дори и да го сторя, Яник ще добави точки към своя актив", каза Карлитос след победата във втори кръг и допълни:

"Просто ще опитам да играя най-добрия си тенис и да видим какво ще се случи, но за мен първото място в света не стои на дневен ред. Просто искам да се чувствам възможно най-добре на клей и да видим как ще се развие сезонът там", завърши Алкарас.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове