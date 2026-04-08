Атлетико Мадрид победи Барселона на "Камп Ноу" и направи огромна крачка към полуфиналите в Шампионската лига

В напрегнат сблъсък на стадион "Камп Ноу", Атлетико Мадрид изненада Барселона и си тръгна с ценна победа 2:0 в първия четвъртфинал от Шампионската лига. Мадридчани демонстрираха хладнокръвие и тактическа зрялост, докато каталунците се препънаха в собствените си грешки и пропуски.

В 18-ата минута попадение на Маркъс Рашфорд бе отменено заради засада на Ламин Ямал.

Малко преди почивката, в 44-ата минута, защитникът на Барса Пау Кубарси получи директен червен картон за опасно нарушение – момент, който преобърна хода на срещата.

Само минута по-късно, Хулиан Алварес се възползва от численото превъзходство и с прецизен удар от фаул даде преднина на гостите.

След почивката, Атлетико продължи да диктува темпото. В 70-ата минута Александър Сьорлот оформи крайния резултат, след като засече топката, а последното докосване бе на Матео Руджери, което окончателно сломи надеждите на "блаугранас" за обрат.

Този двубой бе пети между двата испански гранда през сезона, като досега балансът бе колеблив – Барселона спечели с 3:1 в Ла Лига, а в Купата на Краля двата тима си размениха по една убедителна победа. Само преди няколко дни "лос кулес" триумфираха с 2:1 в Мадрид, но този път Атлетико показа характер и си тръгна с усмивка от "Камп Ноу".

Мачът не мина и без инциденти – преди началото на срещата автобусът на Атлетико бе атакуван от фенове на Барселона, което допълнително нажежи атмосферата.

Реваншът в Мадрид ще се играе следващия вторник, а победителят от тази двойка ще се изправи срещу Спортинг Лисабон или Арсенал в битка за място на финала.