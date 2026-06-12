Александър Колячев: Наблюдението на цените е основен приоритет за КЗП

Наблюдението на цените е основен приоритет, заяви Александър Колячев, председател на Комисия за защита на потребителите в студиото на "Още от деня".

"Икономическата ситуация в държавата е такава, че наблюдението на цените е основен приоритет, за да не бъде допускано необосновано покачване. Нашият закон е част от пакет от мерки, които ще доведат до стабилизиране на пазарните процеси", каза председателят на КЗП:.

Той подчерта, че до момента не е имало правна норма, която да урежда отношенията назад във веригата.

"До този момент не съществуваше правна норма, която да урежда отношенията назад по веригата. Конкретният търговец даваше икономическа обосновка за вдигане на доставната цена, която обосновка е приложима и ние се съобразявахме с нея. И стана много хубаво, че законът за КЗП и законът за КЗК бяха гласувани по едно и също време, така че тези звена да си подпомагат и да откриват къде има изкривяване на пазара, ако има такова", допълни Колячев

И обясни основните разлики между сегашните закони и законът за въвеждане на еврото.

"Санкциите са различни. Те са двойни за юридически лица и се намаляват за физическите. Санкциите са достатъчно респектиращи и считаме, че ще доведат до успокояване на цените при търговците, ако такова поведение е необосновано", завърши шефа на регулатора.

Земеделци обсъдиха с министър Пламен Абровски сигналите, че две от търговските вериги са оказали натиск върху производители да свалят цените с 15% – толкова, колкото е било обявено намалението в инициативата „Кошница с грижа“.



Според председателя на Браншова асоциация „Плодове и зеленчуци“ Цветан Цеков със сигналите се е злоупотребило, а земеделският министър обяви, че само при наличие на конкретни доказателства институциите могат да вземат мерки.



След срещата в Земеделското министерство стана ясно, че контролните органи вече са конкретизирали 33 нелоялни практики, които ще бъдат забранени. Според тях по темата за подадените сигнали за натиск от страна на две от веригите се е злоупотребило.



Цветан Цеков, председател на Браншова асоциация „Плодове и зеленчуци“: „Искрено се надяваме след тези случаи да няма такива опити за натиск, принуждаване, недопускане на земеделските производители да продават във веригите. Има страх и притеснение, че след осветяването няма да бъдат листвани.“



Един от големите производители в Пловдивско – Христо Кумчев – продава цялата си продукция на големите търговски вериги вече 20 години.



Христо Кумчев, зеленчукопроизводител, с. Трилистник: „Няма такава тенденция да се звъни и да се казва: дай сега да свалим цените с 15%. Имаме случаи на корекция на цени, но това е пазарна логика. Не можем да имаме предлагане от контрагент от Испания, Холандия на 1 евро, а ние да искаме 2 евро за същата стока.“



Според земеделския министър институциите могат да окажат ефективна подкрепа само когато разполагат с конкретни сигнали и факти. От Сдружението за модерна търговия заявиха за БНТ, че не са присъствали на срещата и няма да коментират темата.