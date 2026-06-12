Изслушаха външния министър за случая с Ива Михайлова от Кочани

Случаят Ива Михайлова от Кочани, който "По света и у нас" разказа в репортаж, влезе и в парламента. Пред комисията за българите извън страната външният министър Велислава Петрова съобщи, че с колегата си Тимчо Муцунски е обсъдила възможностите за лечение на момичето.
Ден след срещата на външните министри от ПСЮИЕ в София, в която участва и северномакедонският външен министър Тимчо Муцунски, първият ни дипломат Велислава Петрова изрази съжаление, че консенсусното споразумение, постигнато на европейско ниво през 2022 г. и подкрепено с решение на парламента на Република Северна Македония, все още не се прилага.
Това, което министър Велислава Петрова обясни пред депутатите, е по какъв начин посолството ни в Скопие е помогнало на Ива Михайлова, след като тя се е обърнала за помощ към дипломатическата мисия в края на март. Всички документи, удостоверяващи нейното здравословно състояние, са изпратени в болницата "Св. Иван Рилски" в столицата, откъдето са потвърдили, че могат да проведат успешно лечението ѝ. За Ива Михайлова е насрочен час за преглед и прием в лечебното заведение на 15 юни. С тези документи е внесена в съда в Кочани молба, с която се иска разрешение Ива Михайлова да напусне територията на Република Северна Македония и да замине за лечение в България.
Поради забавяне в работата на съда в РСМ министър Велислава Петрова и нейният колега от Скопие Тимчо Муцунски са обсъдили алтернативни варианти, включително възможността български екип от лекари и специалисти да извърши преглед на Ива Михайлова в Кочани.
Велислава Петрова, министър на външните работи: "Не съм сигурна дали са изяснени всички обстоятелства дали тя физически може или е безопасно да бъде транспортирана или не и по какъв начин това трябва да се случи именно и заради това беше дискусията, която проведохме с министъра на РСМ - дали може тогава специалист да я прегледа на място или няма необходимата техника."
Желязко Радуков, посланик на България в Северна Македония: "Решението и възможността тя да бъде транспортирана или да дойде сама до България в зависимост от здравословното ѝ състояние зависи изцяло от това тя да може да мине границата. Което означава да ѝ се върне паспортът, което означава съдът в Кочани да уважи молбата."
По-рано вчера министър Велислава Петрова коментира и бъдещия път на Република Северна Македония към Европейския съюз. Тя потвърди българската позиция, че процесът зависи от това дали правителството в Скопие ще изпълнява поетите ангажименти. По думите ѝ става въпрос за изпълнение на т.нар. "френско предложение", а не за двустранни отношения между България и Република Северна Македония.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
04:51 12.06.2026
2 име
Коментиран от #15
04:59 12.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Фен
06:19 12.06.2026
7 1111
Браво на макетата, имат си закони и си ги спазват! Ако на нас от Брюксел ни кажат - освободете двамата от гонката в Ботунец и ни ги пратете за лечение след 30 минути ще са качени на самолета.
06:27 12.06.2026
8 хахаха
До коментар #5 от "Дамян":Само ти ли имаш право да се разхождаш с бална рокля? Ако Асенка отиде на среща облечен така ще си във възторг, нали:)
п.п. Какви ли дрехи си си подготвил за утрешния прайд:)
06:33 12.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Реалност
До коментар #5 от "Дамян":Турския външен министър я посрещна с уважение и я покани да седне. А Урсула облечена в панталон беше наказана права в ъгъла от Ердо. Дали е от дрехите или от човека сам прецени.
Но пък всеки си има предпочитания - аз например предпочитам да гледам Велислава Петрова, а други като теб Сачева и Теменужка или пък мъже в рокли.
06:40 12.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хайде малко факти, нецензурирани
07:02 12.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 а сега де
До коментар #2 от "име":Да не би да е по същата причина по която се прибраха документите за самоличност на двамата дрифтаджии в София, ти как мислиш? А и като гледам в какво състояние е ЕС с това вето им правим огромна услуга.
07:30 12.06.2026