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Изслушаха външния министър за случая с Ива Михайлова от Кочани

Изслушаха външния министър за случая с Ива Михайлова от Кочани

12 Юни, 2026 05:14, обновена 12 Юни, 2026 04:24 1 558 15

  • ива михайлова-
  • кочани-
  • външен министър-
  • северна македония

Случаят влезе и в парламента

Изслушаха външния министър за случая с Ива Михайлова от Кочани - 1
Снимка: МВнР
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Случаят Ива Михайлова от Кочани, който "По света и у нас" разказа в репортаж, влезе и в парламента. Пред комисията за българите извън страната външният министър Велислава Петрова съобщи, че с колегата си Тимчо Муцунски е обсъдила възможностите за лечение на момичето.

Ден след срещата на външните министри от ПСЮИЕ в София, в която участва и северномакедонският външен министър Тимчо Муцунски, първият ни дипломат Велислава Петрова изрази съжаление, че консенсусното споразумение, постигнато на европейско ниво през 2022 г. и подкрепено с решение на парламента на Република Северна Македония, все още не се прилага.

Това, което министър Велислава Петрова обясни пред депутатите, е по какъв начин посолството ни в Скопие е помогнало на Ива Михайлова, след като тя се е обърнала за помощ към дипломатическата мисия в края на март. Всички документи, удостоверяващи нейното здравословно състояние, са изпратени в болницата "Св. Иван Рилски" в столицата, откъдето са потвърдили, че могат да проведат успешно лечението ѝ. За Ива Михайлова е насрочен час за преглед и прием в лечебното заведение на 15 юни. С тези документи е внесена в съда в Кочани молба, с която се иска разрешение Ива Михайлова да напусне територията на Република Северна Македония и да замине за лечение в България.

Поради забавяне в работата на съда в РСМ министър Велислава Петрова и нейният колега от Скопие Тимчо Муцунски са обсъдили алтернативни варианти, включително възможността български екип от лекари и специалисти да извърши преглед на Ива Михайлова в Кочани.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Не съм сигурна дали са изяснени всички обстоятелства дали тя физически може или е безопасно да бъде транспортирана или не и по какъв начин това трябва да се случи именно и заради това беше дискусията, която проведохме с министъра на РСМ - дали може тогава специалист да я прегледа на място или няма необходимата техника."

Желязко Радуков, посланик на България в Северна Македония: "Решението и възможността тя да бъде транспортирана или да дойде сама до България в зависимост от здравословното ѝ състояние зависи изцяло от това тя да може да мине границата. Което означава да ѝ се върне паспортът, което означава съдът в Кочани да уважи молбата."

По-рано вчера министър Велислава Петрова коментира и бъдещия път на Република Северна Македония към Европейския съюз. Тя потвърди българската позиция, че процесът зависи от това дали правителството в Скопие ще изпълнява поетите ангажименти. По думите ѝ става въпрос за изпълнение на т.нар. "френско предложение", а не за двустранни отношения между България и Република Северна Македония.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 1 Отговор
    "Консенсусно" - съгласие! Пишете на български! Подкаст - беседа!

    04:51 12.06.2026

  • 2 име

    13 4 Отговор
    От къв зор ще и взимат документите за самоличност? Даже и да има някаква вина за катастрофата? Само вето за тия прости северни макета.

    Коментиран от #15

    04:59 12.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фен

    4 1 Отговор
    Смешни, та жалки. Дойде им президентичката тук да се фръцка, ние ще си спасяваме българката с мрънкане под носа ..

    06:19 12.06.2026

  • 7 1111

    6 2 Отговор
    Хиляди български деца имат нужда от лечение и то животоспасяващо, а нашите депутати цяла седмица се занимават с една подсъдима с двойно гражданство и навехнат крак!
    Браво на макетата, имат си закони и си ги спазват! Ако на нас от Брюксел ни кажат - освободете двамата от гонката в Ботунец и ни ги пратете за лечение след 30 минути ще са качени на самолета.

    06:27 12.06.2026

  • 8 хахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дамян":

    Само ти ли имаш право да се разхождаш с бална рокля? Ако Асенка отиде на среща облечен така ще си във възторг, нали:)
    п.п. Какви ли дрехи си си подготвил за утрешния прайд:)

    06:33 12.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Реалност

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дамян":

    Турския външен министър я посрещна с уважение и я покани да седне. А Урсула облечена в панталон беше наказана права в ъгъла от Ердо. Дали е от дрехите или от човека сам прецени.
    Но пък всеки си има предпочитания - аз например предпочитам да гледам Велислава Петрова, а други като теб Сачева и Теменужка или пък мъже в рокли.

    06:40 12.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хайде малко факти, нецензурирани

    3 0 Отговор
    Ива Михайлова е привлечена като обвиняема от прокуратурата на Северна Македония, а делото срещу нея е насрочено за 6 юли в съда в Кочани. Поради тази причина са отнети личните ѝ документи и има наложена забрана да напуска страната. 

    07:02 12.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 а сега де

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Да не би да е по същата причина по която се прибраха документите за самоличност на двамата дрифтаджии в София, ти как мислиш? А и като гледам в какво състояние е ЕС с това вето им правим огромна услуга.

    07:30 12.06.2026

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