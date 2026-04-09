Новини
Спорт »
Световен футбол »
Треньорът на Барселона: Вярваме в себе си и няма да се предадем

9 Април, 2026 08:00 931 5

  • барселона-
  • ханзи флик-
  • атлетико мадрид-
  • шампионска лига-
  • футбоп;

Загубихме, но създадохме няколко много добри положения

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Треньорът на Барселона Ханзи Флик остава оптимист, въпреки загубата с 0:2 от Атлетико Мадрид в първия четвъртфинален мач от Шампионската лига.

„Загубихме, но създадохме няколко много добри положения. Няма да се предаваме. Имахме достатъчно възможности да отбележим“, заяви германският специалист след двубоя.

„Вярваме в себе си. Играхме много добре, дори когато бяхме с човек по-малко. Не беше лесно да се защитаваме, но въпреки това създавахме своите моменти“, изтъкна Флик.

„Не знам дали Кубарси трябваше да получи червен картон, дори не съм сигурен, че имаше достатъчно контакт. А защо ВАР не се намеси при ситуацията с Пубий? Това беше дузпа и втори жълт картон", възнегодува наставникът на Барса.

"Педри изпитваше известен дискомфорт и затова го смених. Гави се включи много добре. Ламин Ямал изигра невероятен мач. Съдиите трябва повече да пазят футболисти като него", заяви Ханзи Флик.

"Има време до вторник. Преди това ни предстои важен мач в първенството. Със сигурност ще се подготвим добре за реванша", каза още треньорът на Барселона.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 Факти

    0 0 Отговор
    Флик трябва да се маха. Ултра високата му защитна линия е безумна. Всеки мач Барса изтърва противник сам срещу вратаря. Този стил е прекалено арогантен и глупав, а когато имаш посредствени защитници вече става самоубийствен. Флик е болен в ината си и просто отказва да промени нещата. Време е да си стяга багажа и Барса да си пробва късмета с друг треньор.

    Коментиран от #2

    08:42 09.04.2026

  2 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Каквито и да са защитниците, щом ги дръпнеш до центъра на терена, то вероятността противника да се озовава сам срещу вратаря е огромна!
    В съвременния футбол говорим за фази на игра на отбора в отбрана и нападение! Няма вече защитници и нападатели, защото защитата започва от пресата на противниковата защита, а нападението от изнасянето на топката от вратарите. В това отношение Атлети се представиха доста по-добре от прехвалената Барса!
    Обърни внимание например прехваления Ямал как "бие" притивниковите защитници, когато изнасят топката и как подтичва по тях вместо да ги пресира. От там идват и свободните пространства за противника, така че резултатът въобще не е изненада!

    08:55 09.04.2026

  3 Истината

    1 2 Отговор
    Барца е силна само с испански съдии. Дузпички, фалчета и побутвания.Във всеки мач има скандали. А в турнирите това е максимума. Няма кой да им помогне

    09:17 09.04.2026

  4 Барса

    0 0 Отговор
    ....винаги рачита за победи на нападението и когато закъснеят головете идва гола,а тук и с чк, тогава няма обрат и следва загуба. Ямал няма тая физика да тича постоянно по терена и Кунде все срещу двама в защита. Високата защита добре, но когато имаш там добри реализатори, Лева е стар, Феран дупка, Чвор и Олмо лимитиран,и а Рафимя отсъства. И в ШЛ печелят компактните и опитни отнори, с 3-4 дежа Барса няма шанс за повече от 1/4 или лато миналата до 1/2.

    09:17 09.04.2026

  5 Без....

    0 0 Отговор
    ...качествена централна двойка защитници, без такива опорни и подвибен централен мападател, няма как да стигнеш до финал, това с 5 човека, а пари за подсилване на тези позиции има само за не повече от двама и това ще така до като не започне да селектира повече качествени млади футболисти, да продава скъпо и да купува нужните липси

    09:24 09.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове