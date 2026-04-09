Треньорът на Барселона: Вярваме в себе си и няма да се предадем



Треньорът на Барселона Ханзи Флик остава оптимист, въпреки загубата с 0:2 от Атлетико Мадрид в първия четвъртфинален мач от Шампионската лига.

„Загубихме, но създадохме няколко много добри положения. Няма да се предаваме. Имахме достатъчно възможности да отбележим“, заяви германският специалист след двубоя.

„Вярваме в себе си. Играхме много добре, дори когато бяхме с човек по-малко. Не беше лесно да се защитаваме, но въпреки това създавахме своите моменти“, изтъкна Флик.

„Не знам дали Кубарси трябваше да получи червен картон, дори не съм сигурен, че имаше достатъчно контакт. А защо ВАР не се намеси при ситуацията с Пубий? Това беше дузпа и втори жълт картон", възнегодува наставникът на Барса.

"Педри изпитваше известен дискомфорт и затова го смених. Гави се включи много добре. Ламин Ямал изигра невероятен мач. Съдиите трябва повече да пазят футболисти като него", заяви Ханзи Флик.

"Има време до вторник. Преди това ни предстои важен мач в първенството. Със сигурност ще се подготвим добре за реванша", каза още треньорът на Барселона.