Ламин Ямал с обещание към Атлетико Мадрид след поражението на Барселона

Младата сензация на каталунския гранд Барселона Ламин Ямал не скри амбициите си след тежката загуба от Атлетико Мадрид в първия четвъртфинален сблъсък от Шампионската лига. Въпреки че „блаугранас“ напуснаха терена на „Камп Ноу“ с пасив от два гола, талантливият нападател даде категоричен сигнал, че битката далеч не е приключила.
След последния съдийски сигнал, когато Атлетико си тръгна с комфортна преднина от 2:0, Ямал бе видимо разочарован, но не и обезкуражен.
Само часове след срещата, той се обърна към привържениците на Барса чрез социалните мрежи, за да ги увери, че надеждата за полуфинал е жива. „Нищо не е загубено! Ще се борим докрай в реванша. Заедно сме по-силни – винаги!“, написа Ямал в профила си в Instagram, вдъхвайки оптимизъм и вяра на феновете.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анубис
Коментиран от #3, #4, #5, #9, #10
20:59 09.04.2026
2 само неграмотници в тоя сайт
21:00 09.04.2026
3 завистта е болест
До коментар #1 от "Анубис":и ще те яде цял живот докато не се осъзнаеш че си болен
21:01 09.04.2026
4 Руци
До коментар #1 от "Анубис":Така е, а теб те забавиха и виж колко си напред сега. ,🤣🤣🤣
21:02 09.04.2026
5 Бегай
До коментар #1 от "Анубис":Шмъркай да се успокоиш
21:14 09.04.2026
6 Трънчо
21:20 09.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тц, тц, тц!
21:54 09.04.2026
9 Злобата
До коментар #1 от "Анубис":на бай генчо е голяма. А цървули е носил дядо ти не Ямал.
22:06 09.04.2026
10 Aлфа Вълкът
До коментар #1 от "Анубис":Този още на европейското го провъзгласих за следващия Неймар – разгула и парите ще му разкажат играта.
Ама къде е Неймар, къде е тоя...
Не съм го гледал от миналата година по това време, имаше един финт и един удар, напредна ли, научил ли е нови финтове и удари.
23:00 09.04.2026