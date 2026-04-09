Ламин Ямал с обещание към Атлетико Мадрид след поражението на Барселона

Младата сензация на каталунския гранд Барселона Ламин Ямал не скри амбициите си след тежката загуба от Атлетико Мадрид в първия четвъртфинален сблъсък от Шампионската лига. Въпреки че „блаугранас“ напуснаха терена на „Камп Ноу“ с пасив от два гола, талантливият нападател даде категоричен сигнал, че битката далеч не е приключила.

След последния съдийски сигнал, когато Атлетико си тръгна с комфортна преднина от 2:0, Ямал бе видимо разочарован, но не и обезкуражен.

Само часове след срещата, той се обърна към привържениците на Барса чрез социалните мрежи, за да ги увери, че надеждата за полуфинал е жива. „Нищо не е загубено! Ще се борим докрай в реванша. Заедно сме по-силни – винаги!“, написа Ямал в профила си в Instagram, вдъхвайки оптимизъм и вяра на феновете.