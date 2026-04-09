Ламин Ямал с обещание към Атлетико Мадрид след поражението на Барселона

9 Април, 2026 20:48 1 647 10

„Нищо не е загубено! Ще се борим докрай“, написа футболистът в профила си в Instagram

Ламин Ямал с обещание към Атлетико Мадрид след поражението на Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Младата сензация на каталунския гранд Барселона Ламин Ямал не скри амбициите си след тежката загуба от Атлетико Мадрид в първия четвъртфинален сблъсък от Шампионската лига. Въпреки че „блаугранас“ напуснаха терена на „Камп Ноу“ с пасив от два гола, талантливият нападател даде категоричен сигнал, че битката далеч не е приключила.

След последния съдийски сигнал, когато Атлетико си тръгна с комфортна преднина от 2:0, Ямал бе видимо разочарован, но не и обезкуражен.

Само часове след срещата, той се обърна към привържениците на Барса чрез социалните мрежи, за да ги увери, че надеждата за полуфинал е жива. „Нищо не е загубено! Ще се борим докрай в реванша. Заедно сме по-силни – винаги!“, написа Ямал в профила си в Instagram, вдъхвайки оптимизъм и вяра на феновете.



ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Анубис

    14 9 Отговор
    Рано го направиха звезда цървула...

    Коментиран от #3, #4, #5, #9, #10

    20:59 09.04.2026

  • 2 само неграмотници в тоя сайт

    6 3 Отговор
    атлетико си тръгна с 0:2 а не с 2:0 научете ги тия неща уж спортни “журналисти” искате да станете…

    21:00 09.04.2026

  • 3 завистта е болест

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Анубис":

    и ще те яде цял живот докато не се осъзнаеш че си болен

    21:01 09.04.2026

  • 4 Руци

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Анубис":

    Така е, а теб те забавиха и виж колко си напред сега. ,🤣🤣🤣

    21:02 09.04.2026

  • 5 Бегай

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Анубис":

    Шмъркай да се успокоиш

    21:14 09.04.2026

  • 6 Трънчо

    9 4 Отговор
    Цигането много се е взело на сериозно да му мисли Барса кво ше го прави

    21:20 09.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тц, тц, тц!

    1 1 Отговор
    Противен обезвн!

    21:54 09.04.2026

  • 9 Злобата

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Анубис":

    на бай генчо е голяма. А цървули е носил дядо ти не Ямал.

    22:06 09.04.2026

  • 10 Aлфа Вълкът

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Анубис":

    Този още на европейското го провъзгласих за следващия Неймар – разгула и парите ще му разкажат играта.
    Ама къде е Неймар, къде е тоя...
    Не съм го гледал от миналата година по това време, имаше един финт и един удар, напредна ли, научил ли е нови финтове и удари.

    23:00 09.04.2026

