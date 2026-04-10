Барселона и Ман Юнайтед започнат нов етап от преговорите за Маркъс Рашфорд

През тази седмица се очаква Манчестър Юнайтед и Барселона да започнат нов етап от преговорите за Маркъс Рашфорд. Каталунският клуб има срок до 15 юни да активира освобождаваща клауза в договора на Рашфорд, която ще му позволи да го привлече от Юнайтед през лятото срещу сума от около 26 милиона паунда. Въпреки това, отдавна се твърди, че испанският гранд има желание да започне разговори с Юнайтед за намаляване на цената на английския национал.

28-годишният нападател има 11 гола и 13 асистенции в 41 мача за отбора от Ла Лига през този сезон и се представя отлично под ръководството на треньора Ханзи Флик, откакто той пристигна миналото лято.

Сега „The Sun“ съобщава, че се очакват нови разговори между лагера на Рашфорд и Барселона преди реванша от сблъсъка им с Атлетико Мадрид. Барселона ще се опита да намали цената, но според информациите от Юнайтед смятат, че таксата от 26 милиона паунда е справедлива за талант от световна класа.