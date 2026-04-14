Доротея Димитрова с добро представяне на Световното по таекуондо за юноши и девойки

Днес родното таекуондо отново имаше повод за радост, след като Доротея Димитрова се класира на 5-то място в категория до 42 кг. на Световното първенство по таекуондо.

Представителката на ТК Фаворит започна отлично своето участие на надпреварата в Ташкент. Тя записа три последователни победи над представителки на Нигерия, Бразилия и Канада. В битката, която можеше да прати Доротея в среща за медал, тя се изправи срещу настоящата европейска шампионка от Гърция Параскеви Калогиру. Въпреки отличната игра, опита на гъркинята си каза думата, а за нашето момиче остана 5-то място. Това е пореден успех за България, след бронзовия медал на Дея Пеева преди два дни.

Любослав Миланов бе вторият българин днес на световното, но за съжаление той не успя да преодолее съперника си в първия кръг. Надпреварата продължава и утре, когато отново има българско участие.