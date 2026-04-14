Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Доротея Димитрова с добро представяне на Световното по таекуондо за юноши и девойки

Доротея Димитрова с добро представяне на Световното по таекуондо за юноши и девойки

14 Април, 2026 20:21 342 0

  • таекуондо -
  • доротея димитрова -
  • световното първенство по таекуондо

Бъгарката се класира на 5-то място

Доротея Димитрова с добро представяне на Световното по таекуондо за юноши и девойки - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес родното таекуондо отново имаше повод за радост, след като Доротея Димитрова се класира на 5-то място в категория до 42 кг. на Световното първенство по таекуондо.

Представителката на ТК Фаворит започна отлично своето участие на надпреварата в Ташкент. Тя записа три последователни победи над представителки на Нигерия, Бразилия и Канада. В битката, която можеше да прати Доротея в среща за медал, тя се изправи срещу настоящата европейска шампионка от Гърция Параскеви Калогиру. Въпреки отличната игра, опита на гъркинята си каза думата, а за нашето момиче остана 5-то място. Това е пореден успех за България, след бронзовия медал на Дея Пеева преди два дни.

Любослав Миланов бе вторият българин днес на световното, но за съжаление той не успя да преодолее съперника си в първия кръг. Надпреварата продължава и утре, когато отново има българско участие.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове