Христо Янев се извини на феновете и сподели за загубите от Левски: Боли ме също толкова, колкото и тях

30 Май, 2026 16:29 242 1

Наставникът на „червените“ заяви, че никога не е излизал на терена без желание за победа, особено когато става дума за Вечното дерби

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира болезнените загуби от Левски през изминалия сезон и призна, че разочарованието сред привържениците е напълно разбираемо. Наставникът на „червените“ заяви, че никога не е излизал на терена без желание за победа, особено когато става дума за Вечното дерби.

„Разбира се, съжалявам за това, че не успяхме да победим. Няма мач, в който да изляза на терена и да не искам отборът ми да побеждава. Аз съм закърмен с ДНК-то на ЦСКА и знам, че за нас дербито е нещо специално. Трябва да вложим цялата си енергия и да направим всичко по силите си, за да победим“, сподели Янев в ефира на БНТ.

Той призна, че част от привържениците не са приели някои от решенията му по време на двубоите срещу големия съперник, след като от Сектор Г се обявиха против него заради представянето срещу сините, но подчерта, че самият той преживява тези неуспехи не по-малко емоционално.

„Разбирам, че има разочарование в червената общност. Някои от тях са приели решението ми за не такова, каквото смятат, че е правилно. Тук е моментът да поднеса своите извинения и да разберат, че мен ме боли също толкова, колкото и тях. Моята задача е да обединя цялата червена общност и всички хора да искаме едно и също нещо. Аз искам ЦСКА да побеждава, защото за мен няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде на върха“, каза още наставникът, за когото наскоро стана ясно, че официално остава начело на отбора.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Левски 1914

    1 1 Отговор
    Мача с това МЕНТЕ не е никакво вечно дерби, цска го няма ФАЛИРА!

    16:35 30.05.2026

