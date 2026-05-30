Христо Янев се извини на феновете и сподели за загубите от Левски: Боли ме също толкова, колкото и тях

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира болезнените загуби от Левски през изминалия сезон и призна, че разочарованието сред привържениците е напълно разбираемо. Наставникът на „червените“ заяви, че никога не е излизал на терена без желание за победа, особено когато става дума за Вечното дерби.

„Разбира се, съжалявам за това, че не успяхме да победим. Няма мач, в който да изляза на терена и да не искам отборът ми да побеждава. Аз съм закърмен с ДНК-то на ЦСКА и знам, че за нас дербито е нещо специално. Трябва да вложим цялата си енергия и да направим всичко по силите си, за да победим“, сподели Янев в ефира на БНТ.

Той призна, че част от привържениците не са приели някои от решенията му по време на двубоите срещу големия съперник, след като от Сектор Г се обявиха против него заради представянето срещу сините, но подчерта, че самият той преживява тези неуспехи не по-малко емоционално.

„Разбирам, че има разочарование в червената общност. Някои от тях са приели решението ми за не такова, каквото смятат, че е правилно. Тук е моментът да поднеса своите извинения и да разберат, че мен ме боли също толкова, колкото и тях. Моята задача е да обединя цялата червена общност и всички хора да искаме едно и също нещо. Аз искам ЦСКА да побеждава, защото за мен няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде на върха“, каза още наставникът, за когото наскоро стана ясно, че официално остава начело на отбора.